Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.29 комментариев
Путин обозначил ключевую задачу государственной политики
Путин назвал безопасность россиян ключевой задачей госполитики
Безопасность граждан и укрепление правопорядка остаются самыми важными задачами государственной политики, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, защита россиян, их прав и свобод, а также обеспечение суверенитета страны и укрепление правопорядка являются ключевыми задачами госполитики, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода прокуроры активно защищали конституционные, экономические и социальные права россиян. Они также, по его словам, внесли существенный вклад в борьбу с экстремизмом и попытками вмешаться во внутренние дела страны.
Путин выразил благодарность прокурорскому корпусу России «за добросовестный труд, за принципиальность и ответственный подход к реализации поставленных задач».
Ранее президент заявил, что для обеспечения безопасности страны прокуратура должна заниматься профилактикой нарушений, а не просто «хватать и не пущать».