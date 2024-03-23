Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.12 комментариев
Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству после теракта в «Крокусе»
Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»
Посольство России в Риге сообщило, что местная полиция препятствует возложению цветов у здания посольства в знак солидарности с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
В сообщении российского посольства в Риге в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.
Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».
В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.
Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ