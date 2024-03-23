Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»

Tекст: Валерия Городецкая

МИД Литвы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув случившееся в «Крокусе», передает ТАСС.

«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.

Австрия также прямо не осудила теракт и не признала произошедшее терроризмом. По словам посла России в Вене Дмитрия Любинского, австрийский МИД вечером был «шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве».

Федеральный президент утром заявил, что «шокирован ужасными картинками нападения», и что Австрия мыслями с жертвами, их близкими и российским народом, добавил посол.

«Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта», – отметил Любинский.

По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».