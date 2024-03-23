Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Литва и Австрия отказались прямо осудить теракт в «Крокусе»
Власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 115 человек.
МИД Литвы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув случившееся в «Крокусе», передает ТАСС.
«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.
Австрия также прямо не осудила теракт и не признала произошедшее терроризмом. По словам посла России в Вене Дмитрия Любинского, австрийский МИД вечером был «шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве».
Федеральный президент утром заявил, что «шокирован ужасными картинками нападения», и что Австрия мыслями с жертвами, их близкими и российским народом, добавил посол.
«Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта», – отметил Любинский.
По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».