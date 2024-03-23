Интерпол заявил о готовности помочь России в расследовании теракта в «Крокус сити холле»

Tекст: Кристина Цыцура

«Я решительно осуждаю нападение в «Крокус сити холле». Это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», – передает ТАСС слова генсека организации Юргена Штока.

В организации подчеркнули, что Интерпол обладает обширной базой данных и информационными ресурсами, которые могут быть полезны в расследовании теракта.

«Мы также можем предоставить России помощь в розыске и экстрадиции лиц, причастных к этому преступлению», – заявил представитель Интерпола.

Ранее сообщалось, что Красную площадь оцепили после теракта в «Крокус сити холле».