Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Красногорске, где неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В белорусском МИД заявили, что случившемуся в «Крокус Сити Холле» нет оправданий, передает ТАСС.
«Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий», – говорится в заявлении МИД республики.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.