  • Новость часаЭксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»
    Орбан заявил об обсуждении в НАТО возможности отправки войск на Украину
    Politico: Лидеры ЕС не могут договориться о финансировании поставок оружия на Украину
    МИД объяснил подоплеку истории о «пропавшей» принцессе Уэльской
    Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    Песков: Россия находится в состоянии войны
    США потребовали от Украины остановить удары по энергоинфраструктуре России
    Артиллерийские катера с Каспия могут передать Днепровской флотилии
    Венгрия и Словакия отказались поставлять оружие Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Бомбежками Югославии Запад изменил Россию

    Агрессия против Югославии 25 лет назад стала завершением «конца истории» и одним из факторов, определивших дальнейшее развитие российской внешней политики. В марте 1999 года началась следующая холодная война в том смысле, как ее определил создавший термин писатель Джордж Оруэлл.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем лукавство «олимпийского перемирия»

    Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    19 комментариев
    22 марта 2024, 14:12 • Новости дня

    Песков прокомментировал идею ЕК ограничить импорт зерна из России в ЕС

    Песков: Идея ограничить ввоз российского зерна в ЕС является примером недобросовестной конкуренции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива Еврокомиссии по вводу ограничений на ввоз агропродукции из России и Белоруссии в европейские страны является примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что европейские потребители ощутят негативные последствия этих ограничений, передает ТАСС.

    «Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры», – сказал представитель Кремля.

    Ранее Еврокомиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на зерно из России и Белоруссии, что фактически означает запрет на его ввоз.

    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

    Коментарии (58)
    21 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    Захарова объяснила слова Борреля о том, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс».

    В своем Telegram-канале она коротко объяснила почему такое заявление сделал Боррель. «Потому что мертвые не умирают дважды», – написала она.

    Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс», а также призвал перестать «пугать людей».

    Коментарии (15)
    21 марта 2024, 21:31 • Новости дня
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Завод «Зоря-Машпроект» в Николаеве, где производятся детали для ракет и осуществляется ремонт техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, удар был сдвоенный с последующей детонацией, на место направлено много скорых, в городе чувствуется отчетливый запах гари, рассказал Лебедев РИА «Новости».

    Несколько кварталов города оцеплено, медики говорят, что погибших и пострадавших «очень много», добавил он. Пострадавших транспортируют в район санатория «Дубки», где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами.

    Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

    Коментарии (23)
    21 марта 2024, 17:04 • Новости дня
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей

    Боррель заявил, что ЕС не пойдет «умирать за Донбасс»

    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Он также призвал перестать «пугать людей». Боррель подчеркнул, что неизбежна лишь необходимость поддержки Украины. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс или не убивали в Киеве», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (25)
    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

    Коментарии (6)
    21 марта 2024, 16:47 • Новости дня
    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств

    Боррель: Евросоюз за два года потратил на Украину 31 млрд евро

    Боррель назвал объем потраченных Евросоюзом на Украину средств
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала конфликта на Украине страны Евросоюза предоставили Киеву военную помощь на 31 млрд евро, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    Перед началом саммита ЕС Боррель заявил, что ранее озвученная цифра в 28 млрд евро военной помощи уже выросла до 31 млрд евро, передает РИА «Новости». Глава евродипломатии отметил, что эта сумма продолжает расти.

    Ранее Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

    Коментарии (7)
    21 марта 2024, 19:38 • Новости дня
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    Орбан поздравил Путина с победой на выборах
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту России Владимиру Путину письмо с поздравлениями с победой на выборах главы государства.

    Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, в письме венгерский премьер отметил, что ему приятно, что сотрудничество Москвы и Будапешта строится на взаимоуважении, это позволяет вести диалог по важным вопросам, несмотря на очень сложную геополитическую ситуацию, передает ТАСС.

    Орбан в письме российскому лидеру заявил, что «Венгрия находится на стороне мира», добавил Хаваши. Он также заверил Путина, что Будапешт готов к расширению российско-венгерского сотрудничества в областях, которые не ограничиваются международным правом.

    Напомним, явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Путин набрал 87,28% голосов избирателей.

    Коментарии (17)
    21 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Шольц объявил доходы от российских активов «бесхозными»

    Шольц: Доходы от активов России никому не принадлежат, ЕС может их использовать

    Шольц объявил доходы от российских активов «бесхозными»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц, предлагая использовать доходы от замороженных в Европе российских активов для военной помощи Украине, заявил, что эти средства якобы «никому не принадлежат», поэтому «могут быть использованы» Евросоюзом.

    Шольц заявил, что вырученные от замороженных активов средства следует направить в первую очередь на приобретение оружия и боеприпасов для Украины, передает РИА «Новости».

    Кремль предупреждал ранее, что Россия задействует все возможные судебные механизмы в случае конфискации замороженных активов за рубежом – как доступные сейчас, так и те, которые появятся в будущем.

    Коментарии (14)
    21 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу

    Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

    По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

    Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

    Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

    Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

    Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

    Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (3)
    22 марта 2024, 02:24 • Новости дня
    Захарова оценила отношение фон дер Ляйен к голодающим странам

    Захарова раскритиковала планы ЕС ввести тарифы на зерновые продукты из России

    Захарова оценила отношение фон дер Ляйен к голодающим странам
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Если Европа введет тарифы на зерновые продукты из России и Белоруссии, это ухудшит ситуацию с продовольствием в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что страны Запада уже довели ситуацию в данной сфере «до абсурда». Она поинтересовалась, как подобные шаги могут помочь «продовольственной безопасности в мире». Комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Захарова спросила: «Это она так за голодающие страны переживает?».

    Напомним, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия подготовила предложение по увеличению тарифов на импорт зерновых продуктов из России и Белоруссии в ЕС.

    Коментарии (2)
    22 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России

    Саммит лидеров ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России на нужды Украины

    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главы государств и правительств ЕС рассмотрели вопрос о перенаправлении доходов от замороженных активов России на нужды Украины, но не согласовали решение о конфискации, следует из итогового заявления саммита.

    Саммит призвал Совет ЕС на уровне министров «продолжить работу» по этому вопросу, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может к 1 июля перевести 1 млрд евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если будет быстро завершена разработка механизма их изъятия.

    Также сообщается, что Евросоюз ускорит и активизирует предоставление Украине военной помощи. При этом саммит ЕС не принял решения о выпуске оборонных евробондов для финансирования милитаризации промышленности ЕС.

    Главы государств и правительств Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России, а также против Белоруссии, Ирана и КНДР за якобы поддержку России.

    Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму. Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

    Коментарии (3)
    21 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Кимаковский: Украина обстреливала Донецк из базировавшихся в Тоненьком РСЗО Vampire

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в освобожденном российскими войсками Тоненьком базировались расчеты реактивных систем залпового огня Vampire, используемые киевским режимом для обстрела Донецка.

    «Именно в Тоненьком базировались злосчастные расчеты РСЗО Vampire, которыми вооруженные формирования Украины наносили удары по центру Донецка в 2022 и 2023 годах», – рассказал Кимаковский, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» в последние сутки освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.

    Коментарии (9)
    22 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    Россия пригрозила Японии жесткими ответными мерами за отчуждение активов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет вынуждена пойти на «не менее жесткие и адекватные» шаги, если Япония отчудит замороженные российские активы, заявил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    По его словам, замороженные активы оцениваются в 33 млрддолларов, и их отчуждение станет грубейшим нарушением правовых норм. Он также предупредил, что подобные действия нанесут непоправимый ущерб авторитету финансовой системы Запада, передает РИА «Новости».

    Ноздрев отметил, что многие развивающиеся страны по примеру действия Запада меняют стратегию по размещению своих золотовалютных резервов.

    Дипломат не уточнил, какие именно меры может предпринять Москва, но пообещал, что ответ будет «очень оперативным».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Страны «семерки» готовы обеспечить полную подотчетность и поддерживают Киев в получении компенсации за убытки, телесные повреждения и ущерб «нанесенный Россией».

    Коментарии (3)
    22 марта 2024, 10:39 • Новости дня
    «Укргидроэнерго»: Пожар вспыхнул на Днепрогэсе вследствие взрывов
    «Укргидроэнерго»: Пожар вспыхнул на Днепрогэсе вследствие взрывов

    Tекст: Александра Юдина

    Расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция подверглась обстрелу, разгорелся пожар, сообщила украинская гидрогенерирующая компания «Укргидроэнерго».

    Отмечается, что несмотря на пожар, угрозы прорыва плотины нет, передает «Коммерсант».

    В данный момент чрезвычайные службы и энергетики работают на месте. Ситуация, по данным компании, контролируема.

    Ранее после серии взрывов было ограничено движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС.

    Минувшей ночью взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Хмельницкой области, Днепре (Днепропетровске), Сумах. Минэнерго Украины признало, что Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины.

    Коментарии (0)
    22 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила предложение по увеличению тарифов на российское зерно

    Фон дер Ляйен сообщила о подготовке Еврокомиссией предложения по увеличению тарифов на зерно из России и Белоруссии

    Еврокомиссия подготовила предложение по увеличению тарифов на российское зерно
    @ Zhang Chunlei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия подготовила предложение по увеличению тарифов на импорт зерновых продуктов из России и Белоруссии в ЕС, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

    По словам фон дер Ляйен, это помешает дестабилизации европейского рынка российским зерном и не позволит России использовать прибыль от экспорта в ЕС. Европейский источник на полях саммита сообщил, что Еврокомиссия в пятницу намерена обнародовать свое предложение, передает ТАСС.

    Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что лидеры стран ЕС в пятницу рассмотрят вопрос о введении тарифов на ввоз российского зерна в ЕС, а также проблемы с украинским зерном.

    Де Кроо заявил, что при увеличении в ЕС пошлин на российское зерно необходимо принимать во внимание интересы потребителей в мире, чтобы «те, кто нуждается в зерне, по-прежнему имели доступ к нему», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что ЕК готовится ввести пошлины в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых из России и Белоруссии. Это приведет к повышению цен как минимум на 50%.

    Коментарии (4)
    Главное
    Днепрогэс остановила работу после российских ударов
    Рассекречен разговор элитных подразделений ВСУ о поражении на фронте
    МИД Польши: Белый дом знал о подготовке диверсии на «Северном потоке»
    Американист назвал последствия иска 16 штатов США к Байдену из-за СПГ
    Жители Норвегии пожаловались на экскременты солдат после учений НАТО
    ФСБ задержала в Москве организаторов ячейки РДК
    ЦЕРН назвал условие сотрудничества с российскими учеными

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир закрыл глаза на масштабы репрессий на Украине

    В ООН признали, что власти Украины пытают людей, которых подозревают в сотрудничестве с Россией. По данным профильного управления, в рамках борьбы с «предателями» заведено более шести тысяч уголовных дел. Однако, как считают российские чиновники и правозащитники, в реальности ООН приуменьшает масштабы репрессий на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............