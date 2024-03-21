В ДНР прошла презентация сборника рассказов участников СВО «Жизнь за други своя»

Презентация прошла 21 марта, сборник издан под редакцией писателя Захара Прилепина. В него вошли произведения, основанные на личных историях героев спецоперации и их родных. Авторами выступили ветераны и участники СВО, в том числе и из ДНР.

В рамках мероприятия прошла пресс-конференция с авторами рассказов и руководителем филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

«Наши дети должны знать героев своей страны и своей семьи, чтобы память о них жила в веках. Именно с этой целью филиал проводит памятные мероприятия, уроки мужества, участвует в акциях по увековечению подвигов наших защитников. Как отметил сам Захар Прилепин, память о любом народе и нации передается через слово, через текст», – сказала глава филиала фонда в ДНР Марина Соловарова.

Она отметила, что некоторые истории поразительны. Ветеран Владислав Оскальдович, представивший ДНР в сборнике, родом из Приднестровья, в 2014 году он решил приехать в Донбасс, чтобы защищать мирных жителей шахтерского края.

Защитник Донбасса Юрий Шебанов – автор рассказа «Обстрел на Дерзкой» – участвовал в боевых действиях по освобождению территории ДНР с осени 2014 года. Молодой человек не смог смириться с агрессией против родного края. Взяв в руки оружие, он с честью выполнял возложенные на его подразделение боевые задачи. Шебанов неоднократно получал ранения, но все равно продолжал бороться. За его плечами лежат самые горячие точки Донбасса, включая Донецкий аэропорт, Горловку, Пантелеймоновку и т.д.

В начале СВО Шебанов участвовал в освобождении Мариуполя, городов ЛНР, штурмах Марьинки. Летом 2022 года его расположение в Докучаевске подверглось массированному обстрелу со стороны противника, вследствие чего он получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации обеих рук и долгой реабилитации.

Летом 2023 года после обращения в филиал фонда Юрий получил не только помощь и поддержку, но и стал членом команды филиала, обрел большую дружную семью.

«Я благодарен всем, кто работает в фонде. Особую благодарность хочу выразить лично нашему Президенту Владимиру Владимировичу, благодаря его инициативе все это стало доступным. Работая здесь, искренне рад тому, что имею возможность оказывать консультативную помощь людям и сослуживцам, которые обращаются за помощью. Чувствую себя полезным обществу», – сказал Шебанов.

Он также участвовал в соревнованиях проекта «Кибатлетика». После первого знакомства с активностями в ходе программы реабилитации он перешел на новый, соревновательный уровень.