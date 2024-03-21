Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.3 комментария
Санчес: США манипулировали выборами 2020 года, а теперь критикуют Россию
Американский консерватор Рик Санчес напомнил западным СМИ, которые обвиняют Россию в авторитаризме и электоральных манипуляциях на выборах президента, как демократы в США «поиграли с цифрами» на выборах 2020 года, чтобы «протащить» американского лидера Джо Байдена.
Он рассказал, как в 2020 году на выборах в США демократы «поиграли с цифрами» и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Джо Байдена. Санчес добавил, что официальные лица Демократической партии консолидировали делегатов, чтобы добиться нужного результата, а затем убедили таких кандидатов, как Пит Буттиджич, выйти из гонки и поддержать Байдена, передает RT.
Санчес также отметил, что в Республиканской партии нельзя критиковать экс-президента Дональда Трампа, иначе можно лишиться карьеры. По его словам, западное телевидение «истерично» освещало выборы в России.
«Если мы собираемся кидать камни в чьи-то «электоральные манипуляции» и авторитаризм, нам сначала нужно обшить досками собственный стеклянный дом», – уточнил он.
В понедельник Роскомнадзор зафиксировал атаки на ресурсы инфраструктуры выборов президента России из Германии, Англии, США и других стран.
Ранее представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что правительство Германии не признает законными президентские выборы в России. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал абсурдными высказывания из-за границы о якобы «нелегитимности» прошедших президентских выборов в России.