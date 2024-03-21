Общественные наблюдатели не выявили способных повлиять на ход выборов президента ситуаций

Штабы отметили, что немногочисленные сообщения о нарушениях почти всегда оказывались фейками. Ситуаций, которые могли как-то повлиять на ход голосования и поставить под сомнение его результаты, наблюдателями не выявлено, сообщается на сайте НОМ.

Председатель регионального избиркома Кировской области Галина Буркова отметила, что избирательная кампания в Кировской области прошла в штатном режиме, жалоб и нарушений зафиксировано не было.

Услугой «Мобильный избиратель» воспользовалось порядка 19 тыс. человек, которые голосовали в других субъектах. О работе мониторинговой группы рассказал эксперт НОМ в Кировской области Максим Гомзяков.

«На портал НОМ поступило более 19 тыс. сообщений, это рекорд нашего субъекта. Не наблюдали еще такого уровня, по мобильному приложению отработали хорошо. Все сообщения были отработаны. Ситуаций, которые хоть как-то могли повлиять на ход голосования, не выявлены, у нас их нет», – пояснил он.

В Кировской области явка на выборах составила 66,48% голосов, проголосовало почти 654 тыс. человек, за Владимира Путина отдали свой голос более 80% голосов.

По словам председателя штаба общественного наблюдения Владимирской области Галины Мизелевой, все три дня голосования члены штаба вели постоянное дежурство в центре общественного наблюдения.

«Внимательно следили за тем, чтобы не просто не нарушались избирательные права граждан, но и были созданы максимально комфортные условия для голосования каждого. Важно отметить, что во Владимирской области произошла большая динамика относительно доступности голосования на выборах для людей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала она.

В выборах приняли участие 746 тыс. 356 жителей Владимирской области, явка в регионе составила 69,26%. За Владимира Путина проголосовали 84,93%.

Более 2 тыс. наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Ярославской области, осуществляли мониторинг за ходом голосования, помогали избирательным комиссиям, следили за соблюдением избирательного законодательства, а также освещали свою деятельность в социальных сетях и отправляли сообщения на карту ассоциации НОМ. По итогам трех дней голосования подобных сообщений пришло более 3 тыс.

Отдельный аспект наблюдения – мониторинг системы дистанционного электронного голосования, включающий в себя отслеживания графика голосования и возможной аномальной активности. Наблюдение за ДЭГ не выявило никаких подозрительных действий в системе.

Также в течение всех трех дней голосования работала «горячая линия» Общественной палаты Ярославской области. Всего за период голосования на «горячую линию» поступило 12 звонков. Вопросы, задаваемые избирателями, касались участия в ДЭГ, месторасположения участковой избирательной комиссии или участия в надомном голосовании.

По итогам трехдневного голосования явка в Ярославской области составила 72,56%, или 646 тыс. человек. Из них более 519 тысяч человек пришли на избирательные участки, еще почти 127 тыс. проголосовали при помощи ДЭГ. За Владимира Путина проголосовали 80,84%.