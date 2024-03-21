Песков анонсировал встречу Путина с главой РСПП Шохиным

Эксперт: Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России

Политолог Петр Быстров: В России произошла не только общественная, но и партийная консолидация вокруг президента

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы видим, что в России произошла не только общественная, но и партийная консолидация. Все парламентские партии признают победу Путина и объединены вокруг главы государства. Они настроены конструктивно. Можно сказать, что парламент всецело стал союзником президента», – отметил Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

«Путин также открыт к диалогу со всеми политическими силами, представляющими реальные интересы значимой части российского общества. Поэтому достижение поставленных президентом целей в послании Федеральному собранию становится задачей не только исполнительной, но и представительной, и законодательной властей», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, конструктивное взаимодействие всех политических сил будет направлено на скорейшее принятие законодательных актов, направленных на достижение целей послания.

Во вторник в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций политических партий в Госдуме – Владимиром Васильевым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым («Справедливая Россия»), Алексеем Нечаевым («Новые люди»), Леонидом Слуцким (ЛДПР).

Путин обсудил с парламентариями тезисы из своего послания Федеральному собранию, где изложена программа развития страны. «Самое главное – это народосбережение, помощь семьям, стимулирование демографии, поддержка молодых семей, воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики. Это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы технологического суверенитета, социального развития», – отметил президент.

Кроме того, глава государства обратил внимание на важность развития потенциала регионов, муниципалитетов, модернизации инфраструктуры городов, сельских территорий. «Разумеется, важно укрепление обороноспособности и безопасности России. И еще одна очень важная вещь. В соответствии с обновленной Конституцией за парламентом закреплены очень серьезные полномочия по формированию высшего исполнительного органа власти – правительства. Вы будете утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей и министров гражданского блока. Это очень ответственная работа», – напомнил Путин главам думских фракций.