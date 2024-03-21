Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Подразделение подполковника Гибадулина отразило наступление ВСУ
Минобороны: Подразделение подполковника Гибадулина отразило наступление ВСУ
Под командованием подполковника Демьяна Гибадулина российскому батальону удалось отразить наступление батальона ВСУ на одном из направлений спецоперации. Во время боя офицер получил ранение, но был оперативно эвакуирован в госпиталь в Москве, где его лично наградил медалью Жукова министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны.
Как рассказал Гибадулин, наступал батальон ВСУ из резервистов, пытавшийся взять штурмом позиции ВС России. Он добавил, что российская бронегруппа вышла и уничтожила танки и боевые машины противника, после чего дело было уже за личным составом батальона, передает ТАСС.
В ходе боя подполковник получил ранение – снаряд упал в трех метрах от него. Находившийся рядом солдат оказал ему первую помощь, и его оперативно эвакуировали. К часу ночи он уже был в госпитале в Москве. В палате его наградил медалью Жукова лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командование над батальоном принял начальник штаба. В тот же день подразделению удалось занять населенный пункт, на подступах к которому велся бой.
Ранее в Минобороны рассказали, что лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных.