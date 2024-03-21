  • Новость часаПутин поблагодарил россиян за поддержку на выборах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Макрона заподозрили в желании подраться с Путиным
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    Минобороны показало уничтожение украинских диверсантов у границы Белгородской области
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использование активов России
    Киев признал невозможность завершения конфликта с Россией военным путем
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    9 комментариев
    21 марта 2024, 12:55 • Новости дня

    Подразделение подполковника Гибадулина отразило наступление ВСУ

    Минобороны: Подразделение подполковника Гибадулина отразило наступление ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под командованием подполковника Демьяна Гибадулина российскому батальону удалось отразить наступление батальона ВСУ на одном из направлений спецоперации. Во время боя офицер получил ранение, но был оперативно эвакуирован в госпиталь в Москве, где его лично наградил медалью Жукова министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны.

    Как рассказал Гибадулин, наступал батальон ВСУ из резервистов, пытавшийся взять штурмом позиции ВС России. Он добавил, что российская бронегруппа вышла и уничтожила танки и боевые машины противника, после чего дело было уже за личным составом батальона, передает ТАСС.

    В ходе боя подполковник получил ранение – снаряд упал в трех метрах от него. Находившийся рядом солдат оказал ему первую помощь, и его оперативно эвакуировали. К часу ночи он уже был в госпитале в Москве. В палате его наградил медалью Жукова лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командование над батальоном принял начальник штаба. В тот же день подразделению удалось занять населенный пункт, на подступах к которому велся бой.

    Ранее в Минобороны рассказали, что лейтенант Алексей Киреев, действуя под натиском ВСУ, не только удержал оборону стратегически важного населенного пункта, но и лично взял в плен группу украинских военных.

    21 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»

    В Госдуме заявили, что ВС России «будут убивать всех французских солдат на Украине»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция отправит на Украину, заявил на французском канале BFMTV вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Российская армия намерена убивать всех французских солдат, которые прибудут на Украину для участия в СВО, передает ТАСС.

    Ранее об опасности ввода французских формирований на территорию Украины говорил и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    Французский полковник в отставке Винсент Арбаретье назвал два возможных сценария размещения солдат, если их отправят на Украину.

    Коментарии (42)
    21 марта 2024, 00:48 • Новости дня
    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая

    Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя

    Секретарь СНБО Украины оскорбил спецпредставителя Китая
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя и заявил, что Китай не может диктовать Киеву условия мирных переговоров.

    Данилов отметил, что судьбу Украины будут решать только украинцы. «Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться – свое отдавайте», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как заявил Данилов, такие решения не имеет право принимать «какой-то» китайский спецпредставитель. При этом Данилов сделал вид, что забыл имя дипломата и нецензурно исковеркал его.

    Напомним, Ли Хуэй провел турне по Европе с целью поиска мирного решения украинского кризиса. Он встретился с представителями России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции. СМИ сообщили, что Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры без участия России. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем Китая заявил, что Москва открыта к переговорам, но не по «формуле Зеленского».


    Коментарии (20)
    21 марта 2024, 04:58 • Новости дня
    США назвали свою долгосрочную цель на Украине

    Помощник Байдена Салливан назвал гарантированную безопасность Украины долгосрочной целью США

    США назвали свою долгосрочную цель на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочная цель США – незыблемость украинской независимости и гарантированная безопасность Украины, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан в ответ на вопрос о том, как для США выглядело бы поражение России на Украине, заявил, что Россия якобы «уже потерпела провал», но «этого недостаточно», передает ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться устранения угрозы и натиска со стороны российских войск, обеспечив Украине не только свободу и независимость, но и безопасность. Именно к этому, по словам Салливана, будут стремиться США. Помощник президента США утверждает, что Россия якобы преследовала цель стереть Украину с лица земли. На вопрос о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS Салливан не дал определенного ответа.

    Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад совершает глубочайшую ошибку, пытаясь нанести стратегическое поражение России, это доказывают события на поле боя.

    Коментарии (9)
    21 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ

    Пленный: В грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

    Пленный рассказал о грузинском легионе ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный грузинский наемник Мамука Гацарели, приговоренный в России к пожизненному заключению, сообщил, что в «Грузинском национальном легионе» на стороне Украины воевали иностранцы из Британии, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.

    Гацарели служил стрелком в грузинской армии. Под влиянием антироссийской пропаганды он решил участвовать в конфликте на стороне Украины, передает РИА «Новости». В марте 2022 года он прибыл в Варшаву, где пытался попасть в «Иностранный легион», но из-за возраста его не приняли.

    Тогда он связался с куратором наемников по имени Лана, которая дала ему контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили. 17 марта 2022 года Гацарели присоединился к легиону.

    По его словам, в легионе было 250–300 человек, преимущественно грузины. Также там воевали наемники из Британии, Израиля, Японии, Азербайджана, Армении и других стран.

    Как рассказал Гацарели, некоторые из наемников успели использовать оружие, некоторые были такие, что с 2014 года воюют на стороне Украины.

    Напомним, в феврале Гацарели предстал перед судом в ДНР за убийство троих военнослужащих ВС России и получил пожизненное лишение свободы.

    Коментарии (5)
    21 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной стал более регулярным
    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной стал более регулярным
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Обмен телами погибших военных между Россией и Украиной на линии фронта стал более регулярным, Международный комитет Красного Креста способствует процессу, сообщил cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос.

    Вильялобос сказал, что МККК был задействован в качестве наблюдателя. Он сказал, что сотрудники МККК уже присутствовали при передаче тел. В МККК выразили готовность помочь укреплению медико-правовой системы и совершенствованию механизмов поиска и идентификации, передает РИА «Новости».

    Глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин отметил, что власти России и Украины передают МККК данные о пропавших без вести в зоне спецоперации сверх обязательств, предусмотренных Женевскими конвенциями.

    В конце января Украина передала России тела 55 погибших в ходе спецоперации российских военных. На Украину передали тела 77 погибших военных. Тема обмена долго обсуждалась при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 01:01 • Новости дня
    Киев заявил, что мобилизация 500 тыс. человек не нужна

    Премьер Украины Шмыгаль заявил об отсутствии необходимости в мобилизации 500 тыс. человек

    Киев заявил, что мобилизация 500 тыс. человек не нужна
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не планирует призывать дополнительно 500 тыс. человек в армию, так как у страны есть резервы для проведения ротации военных на передовой, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

    Как утверждает Шмыгаль, после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским выяснилось, что «есть резервы в тылу». Сейчас ВСУ осуществляют «ротацию войск на передовой». По словам премьера, Украине «мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», необходимости нет.

    Он также сказал, что Киев способен продолжать конфликт без новых мобилизационных усилий, если партнеры Украины предоставят вооружение и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, минобороны Украины заявило, что ВСУ в ходе мобилизации планируют заменить более 300 тыс. военных в зоне российской спецоперации. После принятия закона о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ планируют призвать до 500 тыс. человек. О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал президент страны Владимир Зеленский.

    Коментарии (4)
    21 марта 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу

    Политолог Шеслер: Украина неспособна мобилизовать 500 тыс. человек

    Политолог объяснила обнаруженные Киевом дополнительные резервы в тылу
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление премьера Шмыгаля о менее масштабной мобилизации адресовано не столько местному населению, сколько Западу. Таким образом офис Зеленского пытается ответить на критику из-за провала мобилизационной кампании и обвинить европейских чиновников в недостаточной помощи ВСУ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Заявление премьера Украины вряд ли связано с попыткой успокоить население на фоне обсуждения закона об ужесточении мобилизации. Сообщения о менее масштабной кампании не вселят какую-то надежду в мужчин, и они не начнут выходить на улицы украинских городов без страха быть схваченными сотрудниками ТЦК», – считает политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, адресат сообщения – Запад. Собеседница напомнила, что ранее со стороны западных политиков звучала критика в адрес офиса Зеленского из-за неспособности выполнить план по мобилизации. «Теперь Шмыгаль выступил с «ответкой». Он, по сути, обвинил европейских чиновников в том, что они не передали ВСУ достаточного количества вооружения и техники, и вновь потребовал увеличить поставки ракет, артиллерии и прочего», – указала Шеслер. Она уверена – Украина и Запад разыгрывают между собой игру «найди виноватого»: первые обвиняют вторых в недостаточной помощи, а те отвечают критикой провала военной кампании. 

    При этом Украина в принципе не может выполнить планы по мобилизации 500 тыс. человек. Но чтобы в глазах «партнеров» все выглядело «чинно и складно», офис Зеленского пошел на хитрость и сослался на некие «резервы в тылу». «Если цель по мобилизации недостижима, то можно сказать, что такое число мобилизованных вообще-то превышает потребности. Вот ведь добродетель!» – сыронизировала собеседница.

    «Реальность же состоит в том, что Запад не может поставить столько оружия, сколько просит Украина, а Киев не способен мобилизовать такое количество солдат, которое требует Запад», – резюмировала Шеслер.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву потребуется мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. Он утверждает, что после «инвентаризации», устроенной главкомом ВСУ Александром Сырским, выяснилось, что «есть резервы в тылу». «Мы начали проводить ротацию войск на передовой и сейчас мы понимаем, что нам не нужно мобилизовывать столько людей, сколько было объявлено», – сказал премьер в интервью агентству Bloomberg.

    Он уверяет, что Киев сможет продолжить вести боевые действия без дополнительных мобилизационных усилий, если страны – партнеры Украины продолжат снабжать ее вооружением и боеприпасами. Шмыгаль ожидает, что выделенные США на помощь Украине средства поступят уже «в этом месяце или максимум в следующем месяце».

    Примечательно, что на этом фоне появились сообщения о том, что украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе для дальнейшей их отправки под Крынки. Местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    О намерении ВСУ мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек сообщал Владимир Зеленский. По его подсчетам, призыв такого числа украинцев обойдется в 12,77 млрд долларов. В начале марта газета Financial Times писала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация призвана позволить вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Отмечалось, что ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

    Коментарии (2)
    21 марта 2024, 10:17 • Новости дня
    WSJ: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО

    Wall Street Journal: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО

    WSJ: Россия восстановит армию быстрее Европы после СВО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия может восстановить армию в течение пары лет после завершения спецоперации на Украине, а Европе потребуется на это как минимум 20 лет, считает американская газета Wall Street Journal.

    В статье отмечается, что многие европейские чиновники полагают, что Москва сможет быстро восстановить свои вооруженные силы, используя недоступные для Европы ресурсы, передает Ura.ru.

    Европе, по прогнозам института стратегических исследований (IISS), потребуется как минимум 20 лет и 357 млрд долларов (420 млрд долларов в сегодняшних ценах) на создание способных противостоять России «европейских сил».

    Кроме того, прогнозируется, что в этом году союзники НАТО могут потратить на оборону 380 млрд долларов – меньше суммы, необходимой для создания «европейской армии».

    Ранее в Европе признали, что Россия победила в «мировой зерновой войне».

    Коментарии (2)
    21 марта 2024, 02:03 • Новости дня
    В Раде призвали страны Запада «лично участвовать» в боях на Украине

    Секретарь комитета Рады Костенко призвал западные страны «лично участвовать» в боевых операциях на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны должны непосредственно принимать участие в боевых действиях на территории Украины, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Костенко подчеркнул, что вместо реальной помощи Киев получает от союзников лишь «бла-бла-бла». Костенко выразил убеждение, что западные лидеры должны продемонстрировать большую решительность в противостоянии России. «Я думаю, что западные страны должны лично участвовать в боевых операциях на территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (2)
    20 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом на Украине

    Ле Пен обвинила Макрона в стремлении использовать конфликт на Украине в политических целях

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные войска могут направить на Украину, являются его «предвыборной политической коммуникацией», считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

    Ле Пен обвинила Макрона в попытке воспользоваться конфликтом в политических целях. По ее словам, ситуация на Украине не несет угрозы жизненным интересам Франции, а заявления Макрона только провоцируют эскалацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Inter.

    Также Ле Пен заявила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже происходят, просто Францию и ЕС к ним не привлекают, «они проходят через Турцию, они проходят через Китай». По мнению Ле Пен, для Парижа было бы «совершенно естественно участвовать» в конфликте в роли «арбитра и переговорщика».

    Она считает, что единственный способ помочь Киеву – дать возможность вести «переговоры с позиции силы», это единственная причина передавать Украине военную помощь. Однако, как заявила Ле Пен, «этого не хочет французское правительство». Она указала, что Киев прежде «был готов к переговорам». «Но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события», – сказала Ле Пен.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Шойгу сообщил о появлении в ВС армейского корпуса и Днепровской флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии сформированы в Вооруженных силах (ВС) России, сообщил в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

    Он отметил, что они были сформированы в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, выступление Шойгу опубликовано в Telegram-канале МО

    Кроме того, он рассказал, что до конца этого года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Шойгу отметил, что российская армия в численном и боевом составе будет совершенствоваться соразмерно тем угрозам, которые возникают перед военной безопасностью.

    Министр в ходе вступительного слова также отметил, то Южный военный округ (ЮВО) на фоне обстановки со спецоперацией наращивает боевые возможности, идет поставка более 16 тыс. единиц современного вооружения, завершаются строительство и ввод в эксплуатацию более 360 объектов военной инфраструктуры.

    Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона в течение восьми дней потеряла более 3,5 тыс. бойцов в результате боевых действий на приграничных территориях.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 15:58 • Новости дня
    Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на Донецком направлении заняли выгодные позиции и отразили атаку ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, один танк, передает Telegram-канал ведомства.

    Войскам Киева было нанесено огневое поражение в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка ДНР.

    По данным Минобороны, в районе населенного пункта Белогоровка ЛНР отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 420 военных. Были поражены орудие Д-20, две гаубицы и боевая машина РСЗО «Град», несколько станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре полевых склада боеприпасов.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    На Украине военкомы стали похищать мужчин для отправки под Крынки

    Военкомы Одессы, Николаева и Херсона стали похищать мужчин для отправки под Крынки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военкомы похищают мужчин в Херсоне, Николаеве и Одессе и отправляют людей под Крынки, заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов (занимал пост руководителя администрации Снигиревского района в 2022 году).

    По его словам, мужчин похищают прямо на улице, в транспорте в Херсоне, Одессе и Николаеве, не давая связаться с родными, передает РИА «Новости».

    Барбашов отметил, что местные уже воспринимают слово «Крынки» как проклятье, так как знают, что похищенные свяжутся с близкими через пару дней – сообщить, что они находятся в составе подразделений ВСУ на левом берегу Днепра, а чуть позже пропадут навсегда.

    О полном освобождении от ВСУ села Крынки и его окрестностях стало известно в конце февраля. При этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские войска продолжают попытки высадиться на острова в пойме Днепра.

    В Минобороны заявляли, что освобождение Крынок в Херсонской области ставит точку в контрнаступлении украинских военных.

    Коментарии (0)
    21 марта 2024, 09:56 • Новости дня
    WP: Разногласия по Украине привели к расколу между Чехией и Словакией

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт стал причиной беспрецедентного охлаждения отношений между Чехией и Словакией – Братислава критикует Прагу за поддержку ВСУ, утверждая, что это лишь затягивает кровопролитие, пишет The Washington Post.

    В статье говорится, что после распада Чехословакии две страны сохраняли дружеские отношения даже при разных политических взглядах. Однако разногласия по поводу помощи Украине привели к «беспрецедентному разрыву», передает RT.

    Так, в марте Прага приостановила межправительственные неформальные консультации с Братиславой после встречи главы словацкого МИД с российским коллегой.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо обвинил главу чешского правительства Петра Фиалу в том, что она ставит под угрозу связи с «историческими братьями» и проявляет заинтересованность в затягивании конфликта.

    По данным газеты, Фицо не первый раз критикует поддержку Киева со стороны Запада. Он сомневается, что США и их союзники действительно хотят мира, и считает стратегию по ослаблению России с помощью Украины «неработающей».

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, как спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы.

    Коментарии (0)
    20 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества»

    Tекст: Ольга Никитина

    Фонд «Защитники Отечества» должен обеспечивать поддержку каждой семьи участников СВО и в целом движется в этом направлении, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле со своими доверенными лицами на выборах.

    Комментируя выступление начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк, президент назвал деятельность этой структуры в высшей степени востребованной и нужной.

    «Мы, когда создавали фонд «Защитники Отечества», говорили о том, что задача его заключается в том, чтобы дойти до каждой семьи. Конечно, это сверхзадача, но в целом я вижу, что вы двигаетесь именно по этому направлению, и желаю вам успехов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин поручил правительству вместе с фондом «Защитники Отечества» до 30 июня предложить варианты улучшения механизма обеспечения участников СВО средствами реабилитации.

    Коментарии (0)
    Главное
    Памфилова заявила о множестве испорченных бюллетеней в странах с релокантами
    В зоне СВО заметили российский дрон-матку «Пчелка»
    Армия Польши провела танковые стрельбы у границы с Россией
    Политолог объяснил закрытие Киевом списка «международных спонсоров войны»
    Вопрос о депортации россиян вызвал заикание у главы МИД Латвии
    Данные о смерти «крабового короля» Кана назвали инсценировкой
    Кологривый арестован на семь суток

    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах

    Стратегия энергетического перехода и отказа от нефти и газа терпит неудачу, вынесли вердикт в одной из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco. То, что Запад хочет отказаться от традиционных углеводородов, не означает, что мир последует за ним. Западу придется посмотреть правде в глаза. Какие пять ошибок он не замечает? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому выгодно введение французских войск на Украину

    Французские СМИ рассуждают о нескольких сценариях размещения войск на Украине. Официальный Париж открещивается от данных на эту тему, однако в Киеве признают факт подобных обсуждений. С другой стороны, на официальном уровне даже власти Украины выступают против военной инициативы Эммануэля Макрона. О чем могут говорить подобные противоречия и как к этому относиться России? Подробности

    Перейти в раздел

    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............