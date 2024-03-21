Рар: Венгрия шантажирует ЕС по вопросу использования активов России для помощи Украине

Немецкий политолог Рар: ЕС будет затягивать решение об использовании замороженных активов России

Tекст: Илья Абрамов

«Украина требует новые средства для боевых действий. Американцы «выходят из игры», а у европейцев уже нет такого количества оружия, которое могли бы отправить США. После отказа ФРГ поставлять Taurus ЕС сконцентрировался на том, чтобы предоставить ВСУ много боеприпасов для артиллерии. Но их приходится закупать в других странах мира, где их все еще производят», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако такие товары стоят очень дорого. Поэтому европейцы хотят использовать замороженные российские деньги для закупки снарядов. Правда, не все средства, а лишь проценты, которые накопились за последние годы от вкладов в банках ЕС, это примерно 2 млрд евро», – подчеркивает собеседник.

«Европейские политики считают, что таким образом можно помочь Украине и ослабить Россию. Венгрия – единственная страна, которая официально выступает против этого. Однако ряд других государств, в том числе Германия, понимают, что с правовой точки зрения использование иностранных активов без согласия их владельца может вызвать проблемы. Многие эксперты в ЕС также говорят, что подобный шаг опасен, потому что может создать прецедент для других конфискаций», – отмечает он.

«Например, они опасаются, что в случае кризиса в другом регионе мира китайцы захотят изъять европейские деньги или Россия не только заморозит, но и конфискует западные средства. Также есть мнение, что такое решение может вызвать недоверие к мировой финансовой системе и ее разрушению. Другие боятся судов против ЕС», – акцентирует эксперт.

«Я думаю, что решение об использовании вышеупомянутых процентов будет затягиваться или вовсе отложено. С другой стороны, тема поддержки Украины вызывает у политиков ЕС много эмоций, поэтому они способны на иррациональные действия, даже в ущерб Европе», – пояснил собеседник.

«Венгрия в свою очередь шантажирует Евросоюз. Она хочет, чтобы все денежные санкции, которые Брюссель ранее ввел против Будапешта, были немедленно отменены. Поэтому всегда можно ожидать, что в конечном итоге Орбан согласится с общей линией ЕС в обмен на средства из общей казны объединения», – резюмировал Рар.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Евросоюз не может договориться о закупке оружия для Украины за счет замороженных активов России на саммите 21-22 марта из-за позиции Венгрии. Как сообщает источник Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов), большинство стран ЕС поддерживают эту идею, однако Будапешт выступает против, утверждая, что средства должны быть использованы «на что угодно, но не на вооружения».

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи Киеву. Оставшиеся 10% средств, по его мнению, должны быть направлены в бюджет ЕС.

Предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины было утверждено Еврокомиссией (ЕК), сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что доходы от замороженных в Европе российских активов ЕС планирует отправить на оказание военной помощи украинской армии.

Подобное решение может навредить экономике ЕС, его имиджу и реноме «надежных гарантов неприкосновенности собственности», и европейцы отдают себе в этом отчет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ущерб для объединения будет неизбежным.