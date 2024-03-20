Президент Бразилии поздравил Путина с победой на выборах

ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.4 комментария
Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.4 комментария
Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.13 комментариев
Захарова: По ситуации с Кейт Миддлтон можно понять, как была устроена история со Скрипалями
«Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также обратила внимание на видеозапись с Юлией Скрипаль, которая, по словам дипломата, была зачитана по тексту и не содержала ответов на вопросы.
«И дальше мы видели запись Юлии Скрипаль, которая была сделана не журналистами. Она не отвечала на вопросы, не говорила от себя, зачитала текст по экрану, <…> никто не знает, кто делал эту запись, переданную прессе. Больше Скрипалей никто не видел, никто никогда с ними публично не общался», – подчеркнула Захарова.
Дипломат также прокомментировала фото Кейт Миддлтон, в котором заподозрили ретушь.
«Чтобы сохранить самим себе присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Они полагают, что публикация фальсифицированных фотографий несет для них меньше издержек, чем прямой разговор с народом», – заявила Захарова.
Напомним, в Великобритании ходят слухи о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию на брюшной полости в январе. Они усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля «по личным причинам» в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.
Официальные лица не комментируют состояние здоровья Кейт Миддлтон, что еще больше подпитывает слухи. Некоторые британские СМИ утверждают, что она могла перенести еще одну операцию, другие – что она страдает от депрессии.
19 марта британский таблоид Sun опубликовал видео, на котором Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены, как утверждалось, на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре к западу от Лондона.
Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.
Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.
Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».
Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий
По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.
«Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.
Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.
В своем Telegram-канале он написал, что вопрос планомерного уничтожения французских военных стал бы «не самой сложной, но сверхважной задачей», в результате которой «из чужой далекой страны» во Францию отправилось бы большое количество гробов. Скрыть массовую гибель французов на Украине было бы невозможно, уверен он.
«Для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине», – подчеркнул Медведев, добавив, что их «порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции».
Кроме того, другие «неугомонные придурки в Европе» получат хороший урок, заключил Медведев.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на Украину.
Путин: Россия могла бы ответить противнику ударами по гражданским, но будет идти своим путем
«Говорил, почему это (атаки на гражданское население и объекты на территории России – прим. ВЗГЛЯД) противник предпринимает. Конечно, можем ответить тем же, тем же можем ответить – и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары», – приводит его слова ТАСС.
«Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин заверил, что все пострадавшие от атак со стороны Украины гражданские люди и объекты на территории страны получат поддержку властей.
«И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, и по многим другим [показателям]», – сказал глава государства. «И мы все сделаем. Что от нас зависит», – пообещал Путин.
Он также отметил, что восхищен мужеством жителей Белгородской, Курской областей и других приграничных с Украиной регионов.
На своем YouTube-канале Оуэнс заявила, что Брижит Макрон до 30 лет якобы была мужчиной по имени Джон Майкл (Жан Мишель), который к тому же имел пятерых детей, передает «Московский Комсомолец».
По словам журналистки, это удалось установить при помощи китайского программного обеспечения. Программа нашла почти абсолютное сходство, сравнив детское фото Джона и нынешний снимок первой леди Франции.
Ранее Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой.
МО: Лейтенант Киреев при обороне важного рубежа взял в плен украинских военных
В течение нескольких дней рота под командованием Киреева отражала атаки противника. Во время очередного наступления лейтенант, оценив ситуацию, передислоцировался и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский пулеметный расчет, передает РИА «Новости».
Оставшись без огневой поддержки, оторванная от основных сил группа украинских военных сдалась в плен. Алексей доставил боевиков в пункт управления, на допросе они выдали данные расположения резервов врага.
В Минобороны России отметили, что грамотные действия лейтенанта Киреева и его бойцов не только не позволили ВСУ прорвать оборону, но и улучшили тактическое положение российских войск на данном направлении.
Президент России Владимир Путин ранее назвал участников специальной военной операции на Украине подлинными народными героями.
Источник подтвердил, что Сомрякова лишили гражданства РФ на основании статьи 22 закона «О гражданстве Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Сомряков был осужден по статье 207.3 УК РФ за публикации в социальных сетях о якобы совершенных Российской армией преступлениях в Мариуполе и Буче. Суд установил, что он сознательно распространял заведомо ложную информацию, желая получить больше подписчиков и лайков.
Напомним, в октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства РФ.
Согласно сообщению группы в Facebook (запрещен в России), наемники совершили рейд на российские приграничные деревни, передает РИА «Новости».
Как отметили в группе, наемники совершили вылазку совместно с «Русским добровольческим корпусом» (организация, признанная в России террористической). В качестве доказательства они опубликовали видео с обстрелами российского приграничья.
Отмечается, что ситуация находится под контролем российских пограничников.
Ранее сообщалось, что французская сторона занимается подготовкой контингента для отправки на украинскую территорию.
Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.
По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».
Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.
Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.
Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.
Кардиолог Ашихмин назвал причины возникновения легочной тромбоэмболии, от которой умер Василий Уткин
В возрасте 52 лет ушел из жизни футбольный комментатор и блогер Василий Уткин. По предварительной информации, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Сообщается, что по приезде в больницу у Уткина диагностировали острую сосудистую недостаточность.
«Ключевые проблемы с сердечно-сосудистым здоровьем могут вызывать три состояния. Первое – это тромбозы артерий. Соответственно, если это происходит в артерии сердца, то приводит к инфаркту, если в артерии мозга – к инсульту. Второе – аритмии, которые могут быть потенциально жизнеугрожающими. Третье – тромбоэмболия легочной артерии, которая встречается достаточно часто – один случай на тысячу пациентов в год», – говорит Ашихмин.
Он поясняет, что в человеческом организме есть два крупных сосуда – аорта, которая отходит от левого желудочка сердца, и легочная артерия, выходящая из правого желудочка. Тромбоэмболия легочной артерии – это состояние, при котором происходит закупорка тромбом самой легочной артерии или одной из ее ветвей, которые несут кровь к легким. Ключевой причиной данного заболевания являются тромбы глубоких вен нижних конечностей.
Самый частый симптом, который встречается при развитии тромбоэмболии легочной артерии, – резко развивающаяся одышка, снижается кровоток в легких, продолжает врач. Также могут наблюдаться боль в грудной клетке, которую трудно отличить от болей, связанных с инфарктом, кашель, кровохарканье и резкое снижение артериального давления. Кроме того, следует обращать внимание на изменения в нижних конечностях, например, когда нога резко распухает, становится горячей и присутствует боль. При внезапном развитии одного из симптомов необходимо как можно скорее вызывать скорую помощь, потому что если тромбоз произошел недавно, то есть шанс провести тромболизис – растворение тромба специальными препаратами.
«Практически все факторы риска данного заболевания связаны с риском тромбоза глубоких вен. Если факторов риска тромбоза глубоких вен нет, то тромбоэмболия легочной артерии практически никогда не развивается. Повышает риск этого тромбоза тяжелая инфекция, в том числе коронавирусная, сердечная недостаточность и ожирение, которое является одним из сильнейших предикторов тромбоза глубоких вен. А для женщин факторами риска также могут быть оральные контрацептивы, беременность и гиподинамия (пониженная подвижность)», – объясняет Ашихмин.
Профилактикой данного заболевания является подвижный образ жизни, добавляет врач. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов, каждому человеку необходимо не менее 150–300 минут аэробных нагрузок умеренной интенсивности в неделю. Кроме того, Ашихмин призывает пожилых граждан засыпать исключительно в удобной позе, в которой не пережимаются сосуды.
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что смерть телекомментатора и спортивного журналиста Василия Уткина – невосполнимая утрата для комментаторского цеха, для российской спортивной журналистики. Он подчеркнул, что Уткин «был лучшим в своей профессии».
Бывший украинский министр Омелян пообещал США российские нефть и алмазы в случае победы
В случае победы киевский режим расплатится с Вашингтоном российскими нефтью, газом, алмазами и мехом, заявил Омелян, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В декабре прошлого года словацкий премьер Роберт Фицо заявлял, что Украине не удастся победить Россию, даже если ей отправят все оружие и деньги мира.
Hurriyet: Турция и США согласовали систему соблюдения санкций против России
Согласно новой схеме, США будут сначала уведомлять Турцию о компаниях, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с Россией. После этого Вашингтон запросит у Анкары информацию о данных компаниях, и если Турция проведет расследование и сообщит о результатах, будут приняты необходимые меры, передает РИА «Новости».
Ранее США без предварительного уведомления вводили санкции против турецких компаний, ведущих бизнес с Россией. Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет их обходить.
Новая система, как пишет издание, призвана повысить прозрачность и координацию между США и Турцией в вопросе санкций против России.
6 марта управляющая грузовым терминалом Дортиол в турецкой провинции Хатай компания Global Terminal Services (GTS) заявила своим клиентам об остановке приема всех российских товаров.
Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента
В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.
Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.
В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.
При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.
Подразделения ВС России на Белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских диверсантов Козинку, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Продолжаются мероприятия по недопущению проникновения украинских ДРГ на приграничную территорию. В ходе ударов авиации и артиллерии ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины и две машины чешского РСЗО Vampire.
Украинские диверсанты пытались пройти через границу у Козинки. Другая ДРГ попыталась войти в поселок Теткино Курской области.