ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.3 комментария
Отменен мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний из-за обилия жалоб на нарушения со стороны крупных игроков рынка.
Об отмене моратория сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС.
ФАС отмечает, что за время действия моратория в службу поступило большое количество жалоб на нарушения со стороны больших цифровых компаний. Ожидается, что снятие моратория позволит эффективно пресекать злоупотребления доминирующим положением на рынке «цифровыми гигантами», защищать права и интересы граждан и предпринимателей и стимулировать развитие ИТ-отрасли в условиях добросовестной конкуренции.
Ранее сообщалось, что завышающих цены IT-компаний могут лишить льгот и отсрочки от армии для сотрудников.