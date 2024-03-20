Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.0 комментариев
Память Василия Уткина решили почтить перед матчем Россия-Сербия
Российский футбольный союз (РФС) проведет акцию памяти в честь спортивного журналиста Василия Уткина перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии, сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Встреча состоится 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве, передает ТАСС. Начало игры – 20.00 мск.
По словам Терешина, перед матчем сборных России и Сербии РФС проведет акцию памяти в честь Василия Уткина, в рамках которой будет показан специальный ролик с известными фразами комментатора, после чего будет выведена фотография с годами жизни Василия и пройдет минута молчания
Напомним, во вторник стало известно о смерти российского комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина. Он ушел из жизни в возрасте 52 лет.