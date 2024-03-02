Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.9 комментариев
Симоньян предложила Шольцу помощь
Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.
В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».
«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.
Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.
Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.