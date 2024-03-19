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    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальных экономических революций нет и не предвидится

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские за рубежом тоже выбрали Россию

    Люди, уехавшие из страны в последние годы, проходят трудную школу, в которой проясняется их отношение и к загранице, и к родной стране. Собственно, мы все проходим такую школу, но у них это прямо-таки интенсив.

    3 комментария
    19 марта 2024, 13:06 • Новости дня

    В Китае назвали «саммит за демократию» под эгидой США «клоунским шоу»

    Global Times: Третий «саммит за демократию» в Сеуле под эгидой США стал «клоунским шоу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов назвала «Саммит за демократию», проходящий в Сеуле, «клоунским шоу».

    Эксперты отмечают, что мероприятие оказалось «не востребованным». На саммит в офлайн-режиме прибыла только одна высокопоставленная делегация – госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС содержание публикации.

    Решение провести саммит в Сеуле издание расценивает как попытку США оказать давление на «недружественные» азиатские страны, в частности, на Китай.

    Низкая популярность саммита обернулась для южнокорейского президента Юн Сок Еля «политическими и репутационными издержками», пишет китайская газета.

    Все эти факторы превращают «саммит за демократию» в простое «клоунское шоу», заключает издание.

    Первая встреча «саммита за демократию» была организована США в декабре 2021 года. В ней не участвовали Россия, Египет, Китай, Турция и ряд других стран.

    В апреле 2023 года Соединенные Штаты вновь провели «грандиозное» международное мероприятие. В тот раз одной из основных его целей стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.

    17 марта 2024, 19:09 • Новости дня
    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ

    Кирби: ВСУ из-за отсутствия снарядов начали отступление на Донбассе

    В Белом доме заявили о начале отступления ВСУ
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отступают на вторую и третью линию обороны из-за неспособности противостоять ВС России, Украине срочно нужны боеприпасы, которые подходят к концу, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС.

    Кирби, заявив об отступлении ВСУ, призвал страны НАТО помочь Украине. Кроме того, он назвал важным получение дополнительного финансирования, «потому что сейчас украинские командиры на поле боя буквально принимают решения о жизни и смерти», передает ТАСС.

    Кроме того, Кирби также заявил, что в Белом доме обеспокоены состоянием боеготовности США и ее запасами вооружений из-за поставок Киеву. По его словам, в Вашингтоне должны удостовериться, что каждый поставляемый пакет военной помощи Украине не нанесет ущерба нацбезопасности США.

    Он также пояснил, что США делают все, чтобы пополнить свои запасы вооружения.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    В Киеве заявили о беспокойстве из-за грозящих потерь больших территорий к лету без помощи США.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о готовности Киева получить от США кредит вместо безвозвратной помощи.

    Напомним, Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов, который будет включать ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 ПТРК, патроны, взрывчатку, запчасти для военной техники и другие средства.

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    17 марта 2024, 23:35 • Новости дня
    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада по методичке после выборов президента в России

    Захарова заявила о бесновании Запада после выборов президента в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны беснуются после выборов президента в России и повторяют фразы о якобы несправедливых и несвободных выборах согласно методичкам, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале  прокомментировала заявления МИД Германии и Белого дома о «несвободных и несправедливых выборах» в России цитатой из Библии.

    «Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха», 3-я Царств 18 глава, стих 29,»,  – написала Захарова, отметив, что западные страны «беснуются по методичке».

    «Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!» – добавила дипломат.

    Между тем, вслед за Белым домом и МИД ФРГ глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выборы президента России «несвободными и несправедливыми» из-за якобы незаконного проведения выборов «на территории Украины», без независимого мониторинга со стороны ОБСЕ.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности.

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    18 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»

    «Царьград»: В утечке данных Пентагона есть сведения о «Бахмутской мясорубке»

    В утечке данных Пентагона нашли сведения о «Бахмутской мясорубке»
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра рассекретил в чате в Discord планы НАТО о помощи ВСУ, а также материалы о боях за Артемовск и так называемой операции «Бахмутская мясорубка».

    Тейшейра, по информации «Царьграда», переснимал ценные документы с бумажных носителей и публиковал их в Discord. Такой масштабной утечки секретных данных, которую организовал Тейшейра, не было со времен Эдварда Сноудена, отмечается в статье.

    Так, американский военнослужащий публиковал секретные данные Пентагона о состоянии «конфликта России и Украины» на 1 марта 2023 года, в которых, в частности, сообщалось, что С-300 и ЗРК «Бук» обеспечивают 89% всего воздушного прикрытия Украины. При этом боезапас «Буков», согласно размещенным данным, будет полностью исчерпан к 31 марта 2023-го, а С-300 – ко 2 мая 2023 года.

    Один из других документов имеет заголовок «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации». Кроме того, слитые данные подтверждают прямое участие натовских военных специалистов в сборке и наладке западной военной техники, которую поставляли для нужд ВСУ.

    «Утечка Тейшейры должна была нанести мощный удар по планам НАТО», – говорится в публикации.

    Напомним, Тейшейра, обвиняемый в утечке данных Пентагона, находится под стражей по решению суда в Бостоне.

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    18 марта 2024, 21:26 • Новости дня
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    В постпредстве РФ при ООН назвали демагогией инициативу США по контролю над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявление США о готовности вести с Россией и Китаем диалог о контроле над вооружениями является обычной демагогией, заявила советник постпредства РФ при ООН, политический координатор работы в Совете Безопасности ООН Надежда Соколова.

    Она отметила, что тему ядерного разоружения на заседании СБ ООН предложило  японское председательство. Соколова подчеркнула, что для Токио это крайне чувствительный вопрос.

    «Но вот что интересно. Мининдел Японии (как и Генсекретарь ООН) заявила, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться. А вот вопрос о том, кто их бомбил, старательно обходила стороной. Зато попыталась осудить Россию за «угрожающую ядерную риторику», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, так же скромничали в упоминании единственного в истории человечества случая использования ядерного оружия и сам Гутерриш, и остальные члены Совета безопасности: «У них выходило так, что 79 лет назад бомбы на два японских города упали из ниоткуда. Что-то вроде неотвратимого стихийного бедствия».

    Но мы напомнили и пристыдили японцев, что они боятся вслух сказать о том, кто погубил тысячи мирных жителей их страны, сообщила Соколова.

    По ее словам, также было доведено до участников дискуссии, что идею построения мира без ядерного оружия нельзя реализовать за один день, а спешка может только навредить.

    «А разошедшаяся в СМИ цитата из выступления американского постпреда (про готовность вступить в двусторонние дискуссии с Россией и Китаем) – это ничего нового, обычная демагогия. Понятно, что в условиях декларируемой Западом цели нанести России «стратегическое поражение» никакой реальной дискуссии быть не может», – отметила она.

    Ранее в США заявили, что Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий.

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    19 марта 2024, 00:57 • Новости дня
    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями

    В России не увидели оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями, заявили в представительстве при ООН

    Россия не увидела оснований обсуждать с США вопрос контроля над вооружениями
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России не видят основ для диалога с США по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России «стратегическое поражение» и их отказа уважать наши жизненно важные интересы мы не видим», – сказал Полянский, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно «только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса».

    Также, по словам Полянского, требуется готовность США вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности.

    Особый акцент, по его словам, требуется сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя странами в области безопасности.

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    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

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    17 марта 2024, 20:37 • Новости дня
    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему

    Захарова заявила о безуспешных попытках Запада сорвать участие россиян в выборах президента России

    Захарова о выборах за границей: Они хотели как хуже, а получилось по-нашему
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы сделать свой свободный выбор и проголосовать на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова отметила высокую активность российских избирателей за рубежом и в разных странах мира. По ее словам, люди стояли в очередях все три дня и не расходились до позднего вечера.

    Также она рассказала, что российские посольства направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки. Захарова подчеркнула, что граждане России вопреки всем угрозам отвергли призывы маргиналов и пришли отдать свой голос, сделали свой свободный выбор.

    Дипломат обратила внимание, что пропагандисты Запада искажают факты и могут назвать стоящих в очередях на избирательные участки россиян участниками «протестной полночи».

    Представитель МИД России также указала, что пропагандисты не сообщат о закрытии в Германии генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, а также о высылке сотен российских дипломатов властями США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании.

    Кроме того, Захарова сообщила, что пытаясь осложнить проведение выборов, в Австрии без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников российского посольства.

    «Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!», – резюмировала Захарова.

    Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что на выборах президента России за рубежом проголосовали 249 806 россиян. Данные приводятся по состоянию на 18.00 мск с учетом досрочного и трехдневного голосования.

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    18 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    США предложили без условий начать диалог с Россией и Китаем о контроле над вооружениями
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон готов начать двусторонние переговоры с Москвой и Пекином по вопросам контроля над вооружениями без предварительных условий, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

    «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь «да», – сказала Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

    Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США возобновить выполнение ДСНВ.

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    17 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Антонов: Оценка США российских выборов не отразится на их легитимности

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Вашингтоном выборов президента России не отразится на их легитимности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Отвечая на вопрос о том, может ли как-либо отразиться оценка Вашингтоном российских выборов на их легитимности, Антонов подчеркнул, что России до этого «нет никакого дела», передает РИА «Новости».

    Посол добавил, что еще до выборов Вашингтон дал понять, что не примет результаты выборов в Донецке, Луганске и Крыму.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что США пытались заручиться поддержкой международного сообщества в деле о непризнании выборов в России.

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    19 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    США захотели расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крыма

    Американский сенатор Джек Рид призвал расширить зону досягаемости ВСУ до всей территории Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Продолжение военной помощи Киеву даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

    «В следующем, 2025 году новая наступательная операция, по итогам которой они оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму», – передает ТАСС слова Рида.

    Он подчеркнул, что «наибольшая часть средств», предусмотренных упомянутым документом, предназначена для «американских компаний, производящих американскую технику для вооруженных сил» США.

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    16 марта 2024, 15:59 • Новости дня
    RS: Киеву нужно начать переговоры до того, как Украину постигнет крах

    Responsible Statecraft: Киеву нужно начать переговоры до того, как на Украине наступит крах

    Tекст: Александра Юдина

    Западному миру нужно подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Россией, пока Украине не пришел полный крах, пишет издание Responsible Statecraft.

    По мнению автора статьи, в данный момент Запад столкнулся с вопросом, готов ли он сделать ставку на внезапное изменение ситуации на поле боя, несмотря на то, что это может привести к коллапсу на Украине, передает RT.

    При этом в публикации подчеркивается, что уже пришло время начать настаивать на переговорах, пока и так плохая ситуация не ухудшилась еще сильнее.

    Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств».

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    16 марта 2024, 17:29 • Новости дня
    Американский журналист заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    В эфире ток-шоу Your World with Neil Cavuto на телеканале Fox News журналист Бенджамин Холл заявил, что Россия никогда не вернет Украине потерянные ею территории.

    По его мнению, конфликт между двумя странами рано или поздно завершится соглашением, но оно не будет предусматривать возвращения контроля над Крымом и Донбассом к Киеву.

    «Думаю, что в какой-то момент будет некое соглашение о прекращении огня», – передает «Газета.ру» слова Холла.

    Он также заявил, что даже в случае выделения США пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов он будет последним и не сыграет решающей роли. При этом Россия, по мнению Холла, становится все сильнее, а ее экономика поставлена на военные рельсы.

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    18 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    Китай поздравил Россию с избранием президента
    @ Смитюк Юрий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай выражает поздравления российской стороне в связи с избранием президента, заявила официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь.

    Она отметила, что Россия и Китай – это крупнейшие соседи, которые являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху», передает ТАСС.

    По данным ЦИК после обработки 99,65% протоколов, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,32% голосов.

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    16 марта 2024, 18:44 • Новости дня
    Китай выступил против продажи TikTok в США

    WSJ: Власти Китая дали понять, что не допустят продажи TikTok в США

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают законопроект о продаже TikTok американским инвесторам, чиновники в Китае дали понять китайской материнской компании ByteDance, что не допустят принудительной продажи социальной сети в США, пишет The Wall Street Journal.

    Источники газеты сообщают, что ByteDance получила от властей сигналы о том, что Пекин предпочитает запрет социальной сети в США, что ставит китайскую компанию в безвыходное положение, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Министерство торговли Китая потребовало от США «перестать давить» на TikTok,  и призвало «строго соблюдать китайские законы и правила», в ByteDance после этого поняли, что Пекин не даст продать соцсеть.

    В то же время экс-глава Минфина США Стивен Мнучин, возглавляющий частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital, заявил о готовности купить TikTok. Как пишет WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в 100 млрд долларов.

    Ранее палата представителей американского Конгресса высказалась в поддержку проекта закона о вероятном закрытии в стране китайской социальной сети TikTok. Конгрессмены предлагают китайскому владельцу полгода для продажи соцсети, иначе может последовать запрет TikTok в США.

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    18 марта 2024, 21:01 • Новости дня
    МИД РФ: США предлагали России диалог по контролю над вооружениями на своих условиях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон предлагал России вести диалог по контролю над вооружениями исключительно на своих условиях, но Москва готова обсуждать этот вопрос только в едином комплексе, с учетом всех аспектов, затрагивающих безопасность страны, заявили в МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что американские предложения о диалоге без предварительных условий являются лицемерием и демагогией, передает ТАСС.

    Отмечается, что представители США, заявляющие якобы о желании без предварительных условий вступить с Россией в дискуссии по контролю над вооружениями, не ознакомились с текстом послания президента РФ от 29 февраля 2024 года.

    В послании, как напомнили в МИД РФ, президент Владимир Путин «исчерпывающе изложил наши принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения».

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      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

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