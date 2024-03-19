Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.0 комментариев
В Китае назвали «саммит за демократию» под эгидой США «клоунским шоу»
Global Times: Третий «саммит за демократию» в Сеуле под эгидой США стал «клоунским шоу»
Китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов назвала «Саммит за демократию», проходящий в Сеуле, «клоунским шоу».
Эксперты отмечают, что мероприятие оказалось «не востребованным». На саммит в офлайн-режиме прибыла только одна высокопоставленная делегация – госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС содержание публикации.
Решение провести саммит в Сеуле издание расценивает как попытку США оказать давление на «недружественные» азиатские страны, в частности, на Китай.
Низкая популярность саммита обернулась для южнокорейского президента Юн Сок Еля «политическими и репутационными издержками», пишет китайская газета.
Все эти факторы превращают «саммит за демократию» в простое «клоунское шоу», заключает издание.
Первая встреча «саммита за демократию» была организована США в декабре 2021 года. В ней не участвовали Россия, Египет, Китай, Турция и ряд других стран.
В апреле 2023 года Соединенные Штаты вновь провели «грандиозное» международное мероприятие. В тот раз одной из основных его целей стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.