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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Москва и Минск создали крепкий альянс для защиты от Запада

Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам Андрей Александров/РИА Новости
Россия и Белоруссия строят Союзное государство с конца прошлого века и к настоящему моменту прошли непростой путь. Но в течение последних лет обе страны сделали огромные шаги навстречу друг другу. После начала СВО экономическая и военная интеграция заметно ускорилась – и приносит результат. Каким будет дальнейшее развитие Союзного государства?  Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Политолог Суслов рассказал о провале американского «саммита демократий»
    Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды
    		  
    2 апреля 2023, 16:36
    Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.

    В США завершился второй «саммит демократий». Казалось бы, перед нами – грандиозный международный видеосаммит, на который было приглашено более сотни стран. Достойнейшие из достойнейших – то есть те, которые, по мнению Соединенных Штатов, либо были демократиями, либо системно и неуклонно (естественно, по мнению Вашингтона) шли по этому пути.

    «Сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии мира становятся сильнее, а не слабее. Автократии мира становятся слабее, а не сильнее. Это прямой результат работы всех нас», – заявил президент США Джозеф Байден.

    В качестве жеста доброй воли пообещал выделить 690 миллионов долларов на поддержку так называемых демократических программ во всем мире. В частности, существования свободных и независимых СМИ, а также проведение свободных и справедливых выборов.

    И это был не подарок, а инвестиции в новый инструмент поддержания американского лидерства, который был придуман американцами после вывода войск из Афганистана, и, по сути, признания провала экспансионистской внешней политики, которую Штаты вели последние несколько десятков лет.

    «Саммит должен был стать дополнительным измерением или дополнительной прослойкой американоцентричной системы международных отношений,

    – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. – Когда Байден уходил из Афганистана и ему необходимо было не только обоснование, но и новая парадигма американской внешней политики, то вот первый «саммит демократий» 2021 года как раз отфиксировал переход США к новой роли. Роли не распространителя демократии, не страны, которая меняет под себя все остальные международные отношения и приводит всех остальных к общему американскому знаменателю, а страны, которая защищает сообщество демократий».

    «Саммит демократий» должен был показать, что именно Соединенные Штаты (а не Россия или другие сторонники многополярного мира) являются защитниками действующего мирового порядка, «основанного на правилах», международном праве и, самое главное, либерально-демократических ценностях. Защищают демократические страны от атаки и экспансии со стороны авторитарных держав – а также авторитарных идей (консервативных ценностей, идей сильной исполнительной власти, приоритета внутреннего суверенитета над навязанными универсальными наподобие прав человека).

    «Уход из Афганистана подвел черту под экспансионистской американской внешнеполитической доктриной, экспансионистской в плане распространения демократии. Новым стержнем американской внешнеполитической стратегии стала консолидация демократий, их защита и противостояние авторитарным державам, прежде всего России и Китаю», – пишет Дмитрий Суслов.

    Если первый саммит, прошедший в 2021 году, был посвящен оформлению этой системы, то в ходе второго Джозеф Байден решил провести ее проверку. «В контексте еще большей конфронтации с Китаем и еще большей конфронтации с Россией, с учетом перехода с Россией в состояние гибридной войны второй «саммит демократий» был призван продемонстрировать якобы объединение большей части мира против Китая и России. Продемонстрировать, что США все-таки способны объединить мир. И не только коллективный Запад, который они де-факто объединили, но и большую часть остального мира», – говорит Дмитрий Суслов.

    В частности, Соединенные Штаты предложили своим партнерам подписать общую декларацию из 17 пунктов, посвященных поддержанию американоцентричной демократии и продвигаемых США правил игры во всем мире. В том числе и осуждению «агрессии» России на Украине, требованию вывести российские войска и отдать новые российские территории под контроль киевского режима.

    Однако подписать эту декларацию согласилось всего 74 страны (более чем в полтора раза меньше, чем число тех, которые поддерживают русофобские резолюции в Генассамблее ООН). Остальные (в частности, Бразилия) самоустранились. Более того, трое подписантов (Индия, Армения и даже Мексика) сделали при подписи оговорку о том, что они, подписывая декларацию, не соглашаются с этим русофобским пунктом.

    «Те самые страны, которые отказались подписывать итоговую декларацию, показали, что не готовы объединяться с США, примыкать к США против Китая и России. И США остались плюс-минус с той же коалицией стран, которую они и так объединили против Китая и России», – резюмирует Дмитрий Суслов.

    Хуже того, даже эта коалиция стран начинает рушиться.

    Аналитический центр Economist Intelligence Unit проанализировал состояние дел с «изоляцией России» и сделал вывод о том, что за год масштабы этой «изоляции» сократились. Даже если учесть, что автор берет изоляцию в широком смысле – как список стран, осуждающих Россию (а не список стран, разрабатывающих и вводящих санкции против РФ), выяснится, на долю стран антироссийского лагеря приходится 15% мирового населения. А если к ним присоединить еще и сочувствующих русофобам, то всего 36%. Более того, список сочувствующих стран сократился за счет ЮАР и ряда других государств, а пополнился лишь за счет Бангладеш (которая ввела санкции только против 34 российских судов и добавила, что больше ничего вводить не собирается).

    В целом получается, что байденовскую программу демократизации могут принять только те страны, которые либо не ценят свой суверенитет, либо вообще от него отказались. Которые полностью привязали себя к американской внешнеполитической колеснице и, исходя из политической слабости (как ЕС) или внешнеполитической целесообразности (Япония), считают выход из-под американского управления угрозой собственной безопасности.

    Остальные же считают, что предложенные американцами методы борьбы за демократию не соответствуют их национальным интересам. Считают, что США – совсем не то государство, которое может кого-то учить демократии.

    Вот, например, крайне показательная цитата. «Страна, которая свергла так много правительств в Африке, которая возглавила так много переворотов в Африке и других частях мира. Страна, которая убила так много наших лидеров в Африке и других частях мира. Убийцы Патриса Лумумбы, убийцы Кваме Нкрума, убийцы Насера, убийцы Муаммара Каддафи сегодня придут учить нас демократии. Страна, которая была построена на грубой силе, на порабощении других человеческих существ, на унижении африканцев, на эксплуатации африканцев, сегодня придут учить нас демократии. Если у вас нет уважения к достоинству других, если вы не уважаете суверенитет других стран, вы не можете претендовать на звание «чемпиона демократии»», – заявил лидер оппозиции Замбии Фред М'мембе, комментируя визит вице-президента США Камалы Харрис в свою страну.

    И ни выделенные на «демократизацию» 690 миллионов американских долларов, ни привезенные лично госпожой Харрис десятки миллионов на различные «демократические» проекты этого отношения не изменят. 

     
     
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