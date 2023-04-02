«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Политолог Суслов рассказал о провале американского «саммита демократий»

Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.

В США завершился второй «саммит демократий». Казалось бы, перед нами – грандиозный международный видеосаммит, на который было приглашено более сотни стран. Достойнейшие из достойнейших – то есть те, которые, по мнению Соединенных Штатов, либо были демократиями, либо системно и неуклонно (естественно, по мнению Вашингтона) шли по этому пути.

«Сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии мира становятся сильнее, а не слабее. Автократии мира становятся слабее, а не сильнее. Это прямой результат работы всех нас», – заявил президент США Джозеф Байден.

В качестве жеста доброй воли пообещал выделить 690 миллионов долларов на поддержку так называемых демократических программ во всем мире. В частности, существования свободных и независимых СМИ, а также проведение свободных и справедливых выборов.

И это был не подарок, а инвестиции в новый инструмент поддержания американского лидерства, который был придуман американцами после вывода войск из Афганистана, и, по сути, признания провала экспансионистской внешней политики, которую Штаты вели последние несколько десятков лет.

«Саммит должен был стать дополнительным измерением или дополнительной прослойкой американоцентричной системы международных отношений,

– поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. – Когда Байден уходил из Афганистана и ему необходимо было не только обоснование, но и новая парадигма американской внешней политики, то вот первый «саммит демократий» 2021 года как раз отфиксировал переход США к новой роли. Роли не распространителя демократии, не страны, которая меняет под себя все остальные международные отношения и приводит всех остальных к общему американскому знаменателю, а страны, которая защищает сообщество демократий».

«Саммит демократий» должен был показать, что именно Соединенные Штаты (а не Россия или другие сторонники многополярного мира) являются защитниками действующего мирового порядка, «основанного на правилах», международном праве и, самое главное, либерально-демократических ценностях. Защищают демократические страны от атаки и экспансии со стороны авторитарных держав – а также авторитарных идей (консервативных ценностей, идей сильной исполнительной власти, приоритета внутреннего суверенитета над навязанными универсальными наподобие прав человека).

«Уход из Афганистана подвел черту под экспансионистской американской внешнеполитической доктриной, экспансионистской в плане распространения демократии. Новым стержнем американской внешнеполитической стратегии стала консолидация демократий, их защита и противостояние авторитарным державам, прежде всего России и Китаю», – пишет Дмитрий Суслов.

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Если первый саммит, прошедший в 2021 году, был посвящен оформлению этой системы, то в ходе второго Джозеф Байден решил провести ее проверку. «В контексте еще большей конфронтации с Китаем и еще большей конфронтации с Россией, с учетом перехода с Россией в состояние гибридной войны второй «саммит демократий» был призван продемонстрировать якобы объединение большей части мира против Китая и России. Продемонстрировать, что США все-таки способны объединить мир. И не только коллективный Запад, который они де-факто объединили, но и большую часть остального мира», – говорит Дмитрий Суслов.

В частности, Соединенные Штаты предложили своим партнерам подписать общую декларацию из 17 пунктов, посвященных поддержанию американоцентричной демократии и продвигаемых США правил игры во всем мире. В том числе и осуждению «агрессии» России на Украине, требованию вывести российские войска и отдать новые российские территории под контроль киевского режима.

Однако подписать эту декларацию согласилось всего 74 страны (более чем в полтора раза меньше, чем число тех, которые поддерживают русофобские резолюции в Генассамблее ООН). Остальные (в частности, Бразилия) самоустранились. Более того, трое подписантов (Индия, Армения и даже Мексика) сделали при подписи оговорку о том, что они, подписывая декларацию, не соглашаются с этим русофобским пунктом.

«Те самые страны, которые отказались подписывать итоговую декларацию, показали, что не готовы объединяться с США, примыкать к США против Китая и России. И США остались плюс-минус с той же коалицией стран, которую они и так объединили против Китая и России», – резюмирует Дмитрий Суслов.

Хуже того, даже эта коалиция стран начинает рушиться.

Аналитический центр Economist Intelligence Unit проанализировал состояние дел с «изоляцией России» и сделал вывод о том, что за год масштабы этой «изоляции» сократились. Даже если учесть, что автор берет изоляцию в широком смысле – как список стран, осуждающих Россию (а не список стран, разрабатывающих и вводящих санкции против РФ), выяснится, на долю стран антироссийского лагеря приходится 15% мирового населения. А если к ним присоединить еще и сочувствующих русофобам, то всего 36%. Более того, список сочувствующих стран сократился за счет ЮАР и ряда других государств, а пополнился лишь за счет Бангладеш (которая ввела санкции только против 34 российских судов и добавила, что больше ничего вводить не собирается).

В целом получается, что байденовскую программу демократизации могут принять только те страны, которые либо не ценят свой суверенитет, либо вообще от него отказались. Которые полностью привязали себя к американской внешнеполитической колеснице и, исходя из политической слабости (как ЕС) или внешнеполитической целесообразности (Япония), считают выход из-под американского управления угрозой собственной безопасности.

Остальные же считают, что предложенные американцами методы борьбы за демократию не соответствуют их национальным интересам. Считают, что США – совсем не то государство, которое может кого-то учить демократии.

Вот, например, крайне показательная цитата. «Страна, которая свергла так много правительств в Африке, которая возглавила так много переворотов в Африке и других частях мира. Страна, которая убила так много наших лидеров в Африке и других частях мира. Убийцы Патриса Лумумбы, убийцы Кваме Нкрума, убийцы Насера, убийцы Муаммара Каддафи сегодня придут учить нас демократии. Страна, которая была построена на грубой силе, на порабощении других человеческих существ, на унижении африканцев, на эксплуатации африканцев, сегодня придут учить нас демократии. Если у вас нет уважения к достоинству других, если вы не уважаете суверенитет других стран, вы не можете претендовать на звание «чемпиона демократии»», – заявил лидер оппозиции Замбии Фред М'мембе, комментируя визит вице-президента США Камалы Харрис в свою страну.

И ни выделенные на «демократизацию» 690 миллионов американских долларов, ни привезенные лично госпожой Харрис десятки миллионов на различные «демократические» проекты этого отношения не изменят.