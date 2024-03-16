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    Франция получила от России ракетный «привет»
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    Мнения
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    11 комментариев
    16 марта 2024, 18:50 • Новости дня

    Путин поговорил по телефону с Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что Путин поговорил по телефону с Лукашенко, передает ТАСС.

    В последний раз Путин и Лукашенко общались по телефону после проведения парламентских и местных выборов в Белоруссии,обсуждали актуальные вопросы развития отношений двух стран, сотрудничество и стратегическое партнерство.

    16 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Америка вряд ли может гордиться очередным выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», – сказал Песков ТАСС.

    Напомним, что во время публичного выступления ко Дню святого Патрика Байден в грубой форме призвал членов Конгресса США противостоять Путину, назвав его «бандитом»

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. По мнению Путина, американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    15 марта 2024, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России

    Путин: Более 2,5 тыс. украинских военных пытались атаковать приграничные территории России

    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории России
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные пытались атаковать Россию с участием более 2,5 тыс. личного состава и 35 танков, но нигде успеха они не имели, сообщил российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Ранее Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    15 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    Байден опять допустил некорректное высказывание в адрес Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.

    Во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, Байден призвал членов Конгресса США поддержать Украину. «Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад. И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», – цитирует его высказывание ТАСС.

    Ранее президент США уже высказывался по-хамски отношении российского лидера. Он заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».

    По мнению Путина, в  тот раз американский президент отреагировал таким образом на его слова, что именно Байден является предпочтительным для Москвы следующим президентом США.

    До этого Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    14 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт двум крупным проектам: возведению седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    «Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам – созданию 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряженная работа. Желаю всем ее участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей.

    «Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование», – добавил президент. Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции.

    Также Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. «Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», – передает слова президента ТАСС.

    «Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», – добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

    Новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут.

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    15 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ
    Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы Российского государства, он выбрал онлайн-голосование.

    Владимир Путин проголосовал на выборах президента с помощью онлайн-голосования, передает РИА «Новости».

    Видеозапись с тем, как Путин голосует на выборах, опубликована в Telegram-канале Кремля.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 21:59 • Новости дня
    Белоруссия ввела запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Белоруссии вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, следует из постановления премьер-министра страны Романа Головченко.

    В правительстве Белоруссии заявили, что введение запрета на ввоз – ответная мера на решение Литвы о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска, передает ТАСС.

    Ранее Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.

    Белоруссия обвинила Литву в умышленном создании затора на границе.

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    14 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет

    Глава Минобороны Британии Шэппс заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Запада угрозы для российского государства нет, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя интервью президента России Владимира Путина.

    Оценивая слова Путина, Шэппс заявил: «Это безответственно, особенно когда речь идет о ядерном оружии». Шэппс сказал, что угроза существует не для России, а для Украины и Польши. Министр потребовал от Москвы вывести войска из зоны специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Министр заявил, что лучший способ защититься от военного конфликта – усилить оборону и продемонстрировать свои возможности противникам. В связи с этим он выступил за увеличение оборонных расходов Великобритании с 2,3% до 3% от ВВП. «Мы живем в более опасном мире, а Путин продвигается вперед на фронте», – приводит его слова Daily Mail.

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».

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    14 марта 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о нулевой инфляции в России в начале марта
    Путин заявил о нулевой инфляции в России в начале марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первые недели марта в России инфляция достигла нулевых отметок, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Рост цен сокращается, инфляция стабилизируется. За февраль было 0,7%. За первые пару недель текущего месяца вообще в ноль инфляция ушла», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 21:14 • Новости дня
    Эксперты назвали основы «антихрупкости» России

    Политологи объяснили способность России устоять под внешним нажимом

    Эксперты назвали основы «антихрупкости» России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия имеет потенциал долгосрочного и эффективного функционирования, ее цели, структуры, институты имеют жизненный срок, выходящий за пределы нескольких поколений. Такие выводы содержатся в представленном в четверг Фондом развития гражданского общества докладе «Антихрупкость» государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». В нем представлены и вызовы, с которыми России придется столкнуться после окончания СВО.

    «Почему нынешней России присуща антихрупкость ­ – термин, который вынесен в название нашего доклада? Антихрупкость – это соединение понятий. Это баланс между твердостью, прочностью, ригидностью, гибкостью и адаптивностью», – пояснил Алексей Чеснаков, один из авторов доклада, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    «Именно сейчас в России соблюдается баланс, например, между ответом на запросы большинства при формировании внутренней и внешней политики – и учетом мнения меньшинства. Яркий пример: когда президенту Владимиру Путину предложили вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея, он отказался, понимая, что это представляет собой ценность для определенной группы россиян, пусть и не большинства», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, российское государство также проявило адаптивность в условиях новых вызовов и запросов граждан. «Феномен системы власти заключается в том, что она построена с постоянным мониторингом, скринингом того, о чем думают граждане. И в этом смысле Путин занимает проактивную позицию. Он формирует общественное мнение», – подчеркнул собеседник.

    С другой стороны, система власти не может быть просто каким-то техническим исполнителем. «Конечно, система и Путин реагируют на запросы общества, в том числе – меньшинства, если это меньшинство готово соответствовать законам, правилам, и не требует слома системы, Конституции и развала страны», – детализировал собеседник.

    «Кстати, антихрупкость – это еще и способность нашей страны не поддаваться на навязываемые извне стереотипы, касающиеся института семьи, духовных, идеологических вопросов, множества других сфер. Когда мы говорим о власти, я всегда отмечаю: не существует неверных решений, бывают несвоевременные решения. У нас есть курс: но как самолет – мы должны обходить зону урагана. После окончания СВО перед Россией и всем миром будут стоять вызовы, касающиеся продовольственной безопасности, пресной воды, роста рождаемости, глобального потепления. Эти вызовы никуда не денутся. И нам нужно на них отвечать, потому что можно одержать самые блестящие военные победы, и проиграть в других сферах», – заметил он.

    «Российская антихрупкость – это образ небьющегося стекла. Как в фильме «Сабрина», когда герой Хамфри Богарта прыгает на стекле, которое не разбивается. Вот так и наша страна – то, что с точки зрения недружественных нам стран и сил должно разрушиться под внешним нажимом, но в силу каких-то обстоятельств оно выстояло. Наша государственность уже тридцать с лишним лет должна была рушиться, но она только укрепляется», – добавил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    В четверг Фонд развития гражданского общества провел в Москве круглый стол на тему: «Антихрупкость» государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор». В рамках круглого стола эксперты подвели итоги исследовательской программы ФоРГО и презентовали доклад о российском государстве, его институтах, практиках государственного управления, о политической системе, экономических отношениях, идеологии и ценностях.

    Главный вывод доклада: современное Российское государство как гарантированно жизнеспособный политический субъект создал Владимир Путин. «Некоторые базовые основы и структуры были учреждены или провозглашены и до прихода Путина, но только с началом его работы они стали выполнять необходимые функции», – указывается в документе.

    В тексте подчеркивается, что Россия была создана в результате реализации объективных запросов граждан на стабильность и порядок, развитие, гордость и единую национальную идентичность. А социальная, политическая, экономическая и другие системы работают и синхронизируются в интересах большинства и с учетом мнения меньшинства.

    «Анализ практик с 2000 года и сформированный задел устойчивости и антихрупкости позволяет с высокой долей вероятности говорить о том, что государство имеет потенциал долгосрочного и эффективного функционирования. Его цели, структуры, институты имеют жизненный срок, выходящий за пределы нескольких поколений. Можно констатировать, что государство обладает всеми необходимыми качествами, компетенциями, инструментами и ресурсами для развития и внутренней модернизации», – отмечают авторы.

    По мнению экспертов, Россия может гибко и своевременно реагировать на изменения своих среднесрочных целей – если того требует изменение среды и внешние вызовы. При этом существующая экономическая модель России позволяет эффективного удовлетворять запросы граждан и обеспечивать нормальное функционирование государства.

    «Экономика показала необходимый запас прочности, способность сокращать потери на преодоления кризисов различного происхождения и демонстрирует устойчивый рост», – резюмируют авторы.

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