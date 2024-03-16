В Сызрани рассказали о сплочении общества после атаки украинских БПЛА

Жительница Сызрани Самсонова: Сегодня важен каждый голос

Tекст: Андрей Резчиков

«Сегодня важен каждый голос, нужно не идти, а буквально бежать на выборы. Наши предки в более тяжелых условиях поддерживали свою страну, а сегодня настала наша очередь, нельзя отсиживаться дома», – считает Тамара Самсонова, сотрудник избирательной комиссии Сызрани.

Утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам Самсоновой, для многих местных жителей атака украинских беспилотников стала шоком, но в настроениях избирателей ощущается запрос на сплочение и единение общества.

«У нас в провинции особо остро чувствуется такой запрос. Мы всячески помогаем фронту. Среди местного населения много отставников, они очень дружно идут на голосование. Люди хотят поддержать страну. Давление, которое оказывают на Россию страны Запада, приводит к обратному эффекту, мы отвечаем на него максимальной консолидацией. Люди понимают, что нужно сопротивляться», – добавила собеседница.

В Самарской области был создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА. Как рассказал РИА «Новости» губернатор Дмитрий Азаров, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона.

Выборы президента проходят с 15 до 17 марта. В Самарской области образован 1751 стационарный избирательный участок. Избирательным правом обладают 2,4 миллиона жителей региона. За ходом голосования следят шесть тысяч наблюдателей.