Политолог назвал провокации на участках фактическим признанием результатов выборов

Политолог Колчин: Оппоненты России совершают одну ошибку за другой

Tекст: Евгений Романов

«Оппоненты России совершают одну ошибку за другой, потому что просто не могут почувствовать менталитет и характер русского человека. Если кто-то портит чужие бюллетени, то есть пытается уничтожить результат голосования на участке, то это означает значимость голосов россиян. Но раз так, то для русского человека это – не более чем еще один мотив прийти на участок и проголосовать», – считает политолог Петр Колчин.

Эксперт предположил, что провокации привели к обратному эффекту – люди еще больше почувствовали, насколько важно их участие в голосовании на выборах президента России.

«При этом организаторы провокаций прекрасно понимают, за какого кандидата люди голосуют, знают, напротив чьей фамилии людьми поставлены галочки на бюллетенях в урнах – и своими действиями сами же признают этот результат. Они никак не могут повлиять на волеизъявление россиян, могут только гадить и подставлять людей под уголовную статью», – добавил спикер.

По мнению Колчина, противник расписывается в собственной беспомощности, «в отсутствии каких-либо методов политического участия, поэтому в ход идут банки с зеленкой, петарды на участках, поджоги и провокации». «Это жест отчаяния, который только подтверждает победу России», – уверен политолог.

Ранее в субботу члены УИК совместно с сотрудниками МЧС в Республике Алтай помешали пенсионерке испортить бюллетени зеленкой. Инцидент произошел на участке в селе Майма. Полиция начала проверку.

В Моздокском районе Северной Осетии девушка принесла с собой на участок для голосования йод и пролила его на списки избирателей. Нарушительница была задержана и доставлена в отделение полиции.

Член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод отмечал, что общественные наблюдатели зафиксировали попытки отдельных лиц испортить бюллетени зеленкой. По его словам, подобные сигналы поступали из КЧР, Ростовской и Воронежской областей, а также Москвы.