Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.3 комментария
Песков: Франция уже втянута в войну на Украине
Франция считает Россию противником, она уже «втянута в войну на Украине», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Франция косвенно «принимает участие в этой войне», передает ТАСС.
Из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона Песков сделал вывод, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».
Макрон заявил ранее, что прочного мира на Украине «не будет», если Крым не перейдет под контроль Киева.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.