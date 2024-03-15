  • Новость часаФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
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    У Трампа осталось последнее уязвимое место
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    ФСБ задержала украинского агента, создававшего ложные цели для ПВО Москвы
    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    Боррель назвал решающий период на Украине
    Польша стала лидером по росту оборонных расходов среди стран НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    5 комментариев
    15 марта 2024, 13:43 • Новости дня

    Песков: Франция уже втянута в войну на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция считает Россию противником, она уже «втянута в войну на Украине», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Франция косвенно «принимает участие в этой войне», передает ТАСС.

    Из заявлений президента Франции Эммануэля Макрона Песков сделал вывод, что Париж «не прочь повысить степень своей вовлеченности».

    Макрон заявил ранее, что прочного мира на Украине «не будет», если Крым не перейдет под контроль Киева.

    Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

    Коментарии (66)
    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    Макрон потребовал отдать Крым Украине

    Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прочного мира на Украине не будет, если Крым не перейдет под контроль Киева, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    14 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.

    По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

    В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Коментарии (44)
    15 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента в Москве

    ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

    ФСБ задержала украинского агента в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь, сообщили в ФСБ.

    В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».

    В процессе прохождения «инициации» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.

    После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.

    Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.

    Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.

    Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    14 марта 2024, 23:08 • Новости дня
    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неготовности французской промышленности к затяжному конфликту

    Макрон заявил о неготовности оборонки Франции к затяжному конфликту
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности, президент страны Эммануэль Макрон.

    «Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали», – сказал Макрон в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины.

    Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ.

    Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.

    Коментарии (16)
    14 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине

    The Guardian: Rheinmetall захотел построить четыре завода на Украине

    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине
    @ Marius Becker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия, пишет британская газета The Guardian.

    По данным The Guardian, концерн поставил перед собой цель в 2024 году нарастить объем продаж своей продукции до рекордных показателей – 10 млрд евро в стоимостном выражении, передает «Московский комсомолец».

    В феврале стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. После этого акции концерна поднялись до рекордных 400 евро за штуку.

    Коментарии (27)
    14 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев наносил удары по Черноморскому флоту России ракетами НАТО

    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», передает ТАСС.

    При этом Столтенберг отметил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву. Кроме того, генсек НАТО добавил, что НАТО не видит прямой военной угрозы своим странам со стороны России, включая Финляндию.

    До этого Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

    Коментарии (12)
    14 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации

    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные уничтожили 5962 иностранных наемника, которые прибыли на Украину за время спецоперации, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.

    В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).

    В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.

    В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

    Коментарии (3)
    14 марта 2024, 14:35 • Новости дня
    Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны НАТО предоставили Украине 99% всей военной помощи, но Киеву необходимы еще снаряды, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Он отметил, что новые поставки нужны прямо сейчас, так как «каждый день задержки отразится на поле боя», передает ТАСС.

    Столтенберг добавил, что расположенные в Европе страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону 470 млрд долларов, что составит 2% от их суммарного ВВП.

    Ранее премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину.

    Коментарии (6)
    14 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    Бундестаг отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus, следует из трансляции заседания, которую ведут местные телеканалы.

    За то, чтобы отклонить резолюцию, выступили 495 депутатов из 690, против – 190, пять депутатов воздержались, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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