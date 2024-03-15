ФСБ задержала украинского агента в Москве

ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».

В процессе прохождения «инициацию» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.

После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.

Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.

Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.