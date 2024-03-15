Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.0 комментариев
ФСБ задержала украинского агента в Москве
ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
В Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь, сообщили в ФСБ.
В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».
В процессе прохождения «инициацию» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.
После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.
Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.
Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.
Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.