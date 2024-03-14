В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.2 комментария
ФСБ задержала раскрывавших дислокацию ВС России украинцев в Запорожской области
ФСБ задержала передававших данные о дислокации ВС России украинцев в Запорожской области
В Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Украинцев подозревают в передаче данных киевскому режиму о местоположении военнослужащих ВС России для нанесения ракетно-артиллерийских ударов, сообщили в спецслужбе, передает ТАСС.
Дело завели по статье «Диверсия».
В начале марта в Запорожской области задержали украинца, передававшего данные о дислокации ВС России в СБУ.