ФСБ задержала раскрывавших дислокацию ВС России украинцев в Запорожской области

Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии

Tекст: Кристина Цыцура

В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.