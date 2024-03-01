Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
ФСБ задержала передававшего данные о ВС России в СБУ гражданина Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина Украины, который передавал данные о дислокации ВС России в Службу безопасности Украины (СБУ), сообщили в пресс-службе ведомства по Запорожской области.
Как сообщили в пресс-службе, в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, завербованного сотрудниками Службы безопасности Украины, который собирал и передавал куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС России для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов, передает ТАСС.
Ранее ФСБ задержала в Ростове-на-Дону россиян за передачу Киеву данных о ВС России.