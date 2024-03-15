ВСУ за неделю потеряли более 2710 военнослужащих на Авдеевском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении группировка «Центр» продолжила продвижение и занятие более выгодных позиций, поражены живая сила и техника бригад ВСУ у Очеретино, Новожеланного, Новогродовки, Розовки и Калиново в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, отражены 64 контратаки украинских военных у Бердычей, Семеновки, Первомайского, Тоненького и Орловки в ДНР. За неделю ВСУ потеряли на этом направлении более 2710 человек, три танка, включая Abrams, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

Также в эти семь дней ВС России нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, РСЗО, беспилотниками по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения дронов и безэкипажных катеров, арсеналам и базам ГСМ. Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и наемников.

На Донецком направлении «Южная» группировка освободила Невельское в ДНР и заняла более выгодные рубежи. Поражены семь механизированных и пять штурмовых бригад ВСУ у Курахово, Спорного, Раздоловки, Клещеевки, Курдюмовки, Красногоровки и Георгиевки в ДНР. Общие потери ВСУ на этом направлении за семь дней составили свыше 1930 человек, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две машины ЗРК «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.

На Купянском направлении в течение недели «Западная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику шести механизированных бригад ВСУ у Берестового, Песчаного (Харьковская область) и Серебрянки (ДНР). Отражены 22 контратаки украинских штурмовиков 57-й мотопехотной, 32-й и 47-й механизированных бригад у Синьковки, Першотравневого (Харьковская область) и Терн (ДНР). На этом направлении ВСУ потеряли за неделю более 305 человек, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, чешскую машину РСЗО Vampire и 25 орудий полевой артиллерии.

Также с 12 по 15 марта ВС России и пограничная служба ФСБ России предотвратили все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Авиация и артиллерия уничтожили свыше 550 украинских боевиков, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, включая 11 БМП Bradley и 15 автомобилей.