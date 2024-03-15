Боррель назвал резней происходящее в секторе Газа

Tекст: Денис Тельманов

«Все больше и больше людей испытывают беспокойство по поводу того, что я определенно могу назвать резней, потому что 30 тыс. мирных жителей были убиты», – сказал Боррель в интервью телекомпании PBS, передает ТАСС.

Он добавил, что наблюдает изменения в настроении и общественном мнении в США по отношению к происходящему в Газе.

«Весь мир обеспокоен тем, что там происходит», – подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз ищет пути урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств с предоставлением палестинцам права иметь свою собственную землю и правительство.

При этом он отметил, что в Европе «предпочли бы израильского лидера, который был бы согласен с таким подходом».

«Сотни тысяч людей голодают в буквальном смысле слова. Среди них много детей, которые умирают от недоедания... Потому что Израиль контролирует границу и не пропускает гуманитарную помощь», – заметил Боррель.