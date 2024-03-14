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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    5 комментариев
    14 марта 2024, 22:06 • Новости дня

    Жильцов дома со сгоревшей крышей в Ярославле решили разместить в гостинице

    Жильцов дома на проспекте Ленина в Ярославле, где произошел крупный пожар, разместят в гостинице

    Tекст: Денис Тельманов

    Жильцов первых шести подъездов дома на проспекте Ленина в Ярославле, в котором в четверг произошел пожар, разместят в гостинице на время восстановительных работ, сообщил мэр города Артем Молчанов.

    «Жители 7-17 подъездов могут возвращаться в свои квартиры. Им ничего не угрожает... Нуждающимся жителям из шести пострадавших подъездов на время всех работ предоставим жилье в гостинице с питанием. Туда можно заселиться с питомцами. Это важно!», – написал Молчанов в своем Telegram-канале.

    По его словам, жильцы 1-6 подъездов, которые охраняет полиция от мародеров, смогут попасть в свои квартиры для того, чтобы забрать документы и личные вещи.

    Восстановление сгоревшей крыши займет около трех месяцев.

    «Деньги выделим из резервного фонда Ярославля», – пообещал мэр города.

    Ранее сообщалось, что в центре Ярославля сгорела кровля многоэтажного жилого дома, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. метров. К тушению привлекали 76 человек, 23 единицы техники.

    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

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    13 марта 2024, 18:15 • Новости дня
    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв

    Advance: Уже летом на Украине может произойти перелом из-за истощения ВСУ

    СМИ: Украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Положение Украины на фронте продолжит ухудшаться без усиления помощи со стороны ее западных союзников, и уже летом ситуация может достигнуть поворотного момента, пишет хорватское издание Advance.

    Сейчас вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и людей, украинские войска слабеют, подставляясь под возможный мощный прорыв, пишет Advance, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем, в отличие от украинской армии, ВС России выстроили сеть многоуровневых оборонительных укреплений, указывается в материале. Кроме того, российские войска быстро адаптируются и учатся, отмечает автор публикации.

    «Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность», – резюмирует автор.

    Ранее командир спецназа «Ахмат», герой России Апты Алаудинов заявил, что Россия «окончательно поставит точку в СВО» в 2024 году.

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    13 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
    @ t.me/v_v_demidov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, также есть незначительные повреждения окон в двух соседних образовательных учреждениях.

    В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

    Гладков отметил, что второй дрон совершил падение в реку. Обошлось без последствий.

    Тем временем число уничтоженных с ночи в Воронежской области беспилотников достигло 40.

    Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет, однако режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

    Российские средства ПВО прошлой ночью и утром среды, 13 марта, перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, которые пытались совершить террористические атаки на российской территории.

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    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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    14 марта 2024, 10:26 • Новости дня
    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    Украинские военные атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    В Telegram-канале станции указано, что был зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции около забора, за которым размещены баки с дизельным топливом.

    В частности, было сброшено безоболочное взрывное устройство.

    «Если бы попали в баки – это могло бы привести к печальным последствиям», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность украинских беспилотников вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) значительно возросла, риск возникновения ЧП повышен.

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    13 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

    Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Гагаузия является частью Молдавии, а значит, льготные условия поставок российского газа в этот регион с точки зрения Кишинева могут навредить суверенитету страны. Администрация Майи Санду будет всеми силами препятствовать осуществлению этой инициативы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков. Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам.

    «Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

    «Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

    «Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

    «Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

    «Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

    Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

    Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

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    12 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    В Раде назвали три условия нормализации отношений Украины и Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия назвал прекращение авиасообщения с Россией одним из условивй нормализации отношений между Грузией и Украиной.

    «Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план... Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.

    По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ».

    Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

    Заявление главы фракции «Слуга народа» стало ответом на обеспокоенность Тбилиси украино-грузинскими отношениями. В заявлении грузинского кабмина указывается, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как грузинская сторона отказалась вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину.

    В документе отмечается, что высокие посты в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии.

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    13 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    МИД решил не участвовать в «мирной конференции» по Украине

    МИД заявил об отсутствии планов России участвовать в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона не будет участвовать в «мирной конференции» по Украине, которую планируется провести в Швейцарии, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Россия не намерена принимать участие в мероприятии, даже если ее официально пригласят, передает ТАСС.

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис сообщал о планах пригласить Россию на этот саммит.

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    12 марта 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

    Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область, сбросив четыре взрывных устройства на линии электропередач

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник повредил линии электропередач в Белгородском районе Белгородской области, сбросив на них четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов», – написал Главков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что электричества нет в селах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.

    По словам губернатора, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.


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    12 марта 2024, 06:27 • Новости дня
    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ житель Мариуполя

    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с Службой безопасности Украины житель Мариуполя

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителя Мариуполя задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

    «В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе», – передает ТАСС сообщение управления ФСБ  по региону. 

    Отмечается, что следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

    Ранее сообщалось, что впервые в истории под стражу заключен гражданин Южной Кореи по делу о шпионаже.

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    12 марта 2024, 02:32 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Губернатор Старовойт сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией региона.

    «В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям правила безопасности при обнаружении обломков беспилотников: «не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться!».

    Старовой также призвал сообщать о находке по телефону 112.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями.

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    13 марта 2024, 10:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде с помощью беспилотника

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили беспилотник для атаки здания ФСБ в Белгороде, пострадавших нет, сообщили в оперативных службах региона.

    Уточняется, что поврежден фасад и выбиты окна, передает ТАСС.

    Ранее в селе в Прохоровском районе Белгородской области сдетонировал украинский беспилотник.

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    13 марта 2024, 13:33 • Новости дня
    В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность

    МЧС: В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность

    Tекст: Александра Юдина

    Авиационную опасность объявили в Курске и Курском районе, сообщает региональное управление МЧС.

    По данным МЧС, авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, передает ТАСС.

    Ранее российская система РЭБ подавила три украинских беспилотника около Новошахтинска в Ростовской области.

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      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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