В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.9 комментариев
Россия оставила за собой право на международное расследование по «Северным потокам»
Россия оставила за собой право на усилия по международному расследованию по «Северным потокам»
Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что для России не было абсолютно никакой транспарентности в расследовании, Дания и Швеция отвергли абсолютно любые попытки наладить сотрудничество. Из-за этого Россия оставляет за собой право возобновить усилия по международному расследованию диверсии на трубопроводах, передает ТАСС.
Как напомнил Полянский, «одна из ниток все еще действует, так что теоретически она может быть использована для поставок газа в Европу, если страны ЕС этого захотят».
Ранее генпрокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».