Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ в Курской области

Росгвардия, ВС России и ФСБ отражают атаку украинских ДРГ в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Росгвардии отражают нападения украинских ДРГ у Теткино, они ведут бой совместно с военнослужащими ВС России и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, сказали в ведомстве ТАСС.

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки беспилотников. Он отметил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого в четверг Старовойт сообщал, что украинская ДРГ безуспешно попыталась войти в поселок Теткино Курской области, ее атаку отразили.