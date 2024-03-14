В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.0 комментариев
Росгвардия, ФСБ и ВС России вступили в бой с украинскими ДРГ в Курской области
Росгвардия, ВС России и ФСБ отражают атаку украинских ДРГ в Курской области
Росгвардейцы и ВС России отражают атаку украинских диверсионно-разведывательных групп у населенного пункта Теткино в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Подразделения Росгвардии отражают нападения украинских ДРГ у Теткино, они ведут бой совместно с военнослужащими ВС России и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, сказали в ведомстве ТАСС.
Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале предупредил местных жителей об опасности атаки беспилотников. Он отметил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
До этого в четверг Старовойт сообщал, что украинская ДРГ безуспешно попыталась войти в поселок Теткино Курской области, ее атаку отразили.