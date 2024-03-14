  • Новость часаВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье
    Путин призвал россиян прийти на выборы
    Латвия захотела отгородиться от России «железным занавесом»
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    На подлете к Белгороду сбиты восемь воздушных целей
    Премьеры Эстонии и Латвии не исключили отправки войск на Украину
    Партия Зеленского согласовала проект закона о мобилизации на Украине
    МИД ответил на заявления Индии об «отказе» от российских вооружений
    Американские СМИ: США готовят раздел Арктики
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    15 комментариев
    14 марта 2024, 11:22 • Новости дня

    На ЗАЭС рассказали об обстановке на станции и в Энергодаре после удара ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстановка на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и в городе Энергодаре после удара дрона ВСУ спокойная, сообщили на станции.

    Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, на станции и в городе все спокойно, в пятницу на станции и в области будет выходной, передает ТАСС.

    Директор ЗАЭС Юрий Черничук добавил, что руководство Запорожской АЭС попросило инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомить агентство об атаке украинской армии на станцию. По его словам, эксперты посетили место прилета и смогли увидеть его своими глазами.

    Черничук добавил, что ни оборудование, ни персонал от этого прилета не пострадали.

    Ранее в четверг ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС.

    13 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ

    Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область

    В Белгородскую область пытались прорваться 300 боевиков ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Артиллерийские подразделения Росгвардии в ночь с понедельника на вторник отразили попытку более 300 украинских боевиков при поддержке бронетехники прорваться на территорию Белгородской области через госграницу.

    В Telegram-канале Росгвардии говорится, что в результате было уничтожено 30 боевиков, а также два минометных расчета.

    Высокую эффективность, как подчеркивается, показали современные средства противодействия БПЛА, которые есть на вооружении войск Росгвардии.

    Ранее в среду в Белгороде БПЛА врезался в жилой дом, а также в здание ФСБ.

    Накануне ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что киевский режим попытался устроить пиар-акцию перед выборами президента в России.

    Коментарии (13)
    13 марта 2024, 17:52 • Новости дня
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок
    Суд в Петербурге отказался разводить лесбиянок
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мировой судья петербургского судебного участка №189 рассмотрел заявление о расторжении брака, зарегистрированного между девушками Екатериной и Елизаветой.

    Женщины заключили брак в Копенгагене в 2017 году, но в феврале 2023 года решили развестись. Суд изучил материалы и отказал в расторжении брака, пишет «Фонтанка».

    Сообщается, что девушки не пришли к обоюдному согласию на развод, а также, что нормы иностранного семейного права не применяются, если это противоречит российским основам правопорядка.

    Ранее сообщалось, что красноярский бар объявил о закрытии после ЛГБТ-вечеринки (движение признано экстремистским и запрещено в России) в честь 23 февраля.

    Коментарии (43)
    13 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны.

    Потери украинской стороны при попытке прорыва в Белгородской и Курской областях составили до 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также боевики потеряли американскую гаубицу М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, САУ «Гвоздика» и САУ «Нона».

    Ранее ФСБ сообщала об уничтожении на границе Курской и Белгородской областей свыше 100 украинских боевиков.

    Коментарии (18)
    13 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    Зеленского попросили разобраться с сексуальными домогательствами в украинской армии
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Петицию о разработке противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в ВСУ зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

    В тексте авторы петиции попросили верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах в ВСУ, передает ТАСС.

    Сообщается, что десятки случаев домогательства в отношении женщин-военных предотвращены не были, а виновные граждане не понесли наказания. Пока петицию подписали более 3 тыс. человек, для рассмотрения президентом страны необходимо собрать 25 тыс. подписей.

    Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ служат более 60 тыс. женщин.

    Коментарии (24)
    13 марта 2024, 20:18 • Новости дня
    Кортеж Эрдогана попал в ДТП, погиб охранник президента
    Кортеж Эрдогана попал в ДТП, погиб охранник президента
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Полицейский из охраны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана погиб в результате ДТП на юго-востоке Турции, сообщил на митинге сам глава государства.

    Он выразил соболезнования в связи с кончиной полицейского Фырата Дере сегодня в результате автоаварии, которая произошла после митинга в Шырнаке. Эрдоган отметил, что также пострадали несколько других сотрудников, передает РИА «Новости».

    По данным агентства IHA, кортеж Эрдогана попал в ДТП после митинга в районе Идил провинции Шырнак на юго-востоке Турции, пострадали двое сотрудников полиции.

    Коментарии (6)
    13 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС

    Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

    Европарламент предложил Армении сделать первый шаг в ЕС
    @ JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили Армении подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

    В Европарламенте считают, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС – Армения, передает РИА «Новости».

    Депутаты подчеркнули, что Еврокомиссия и Совет ЕС должны поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС.

    В ЕП также признали, что «влияние России на экономику Армении остается существенным», и призвали Ереван «проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций».

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

    Коментарии (55)
    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

    Коментарии (13)
    13 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    В Харьковской области поражен украинский ЗРК Patriot
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Харьковской области, сообщило Министерство обороны в среду.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили этот американский ЗРК на позиции в Харьковской области, а также два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил у Новопавловки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен цех по ремонту вооружения и военной техники у поселка Балаклея в Харьковской области.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной бригады ВСУ, 23-й бригады нацгвардии Украины, 126-й бригады теробороны и 35-й бригады морской пехоты у Степового (Запорожская область), Никополя (Днепропетровская область), Бериславы и Тягинки (Херсонская область).

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, две машины, артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и САУ «Гвоздика».

    Средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов, четыре снаряда РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО «Град» и три французских управляемых авиабомбы Hammer.

    Коментарии (20)
    13 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния

    Политолог Лепехин: Британия давно влияет на элиты Казахстана с целью продвижения своих экономических интересов

    Политолог: Казахстан для Британии становится поставщиком сырья и объектом влияния
    @ gov.uk

    Tекст: Илья Абрамов

    Редкоземельные металлы – ценный для высокотехнологичной промышленности ресурс, поэтому он важен для Британии. Заключая соглашение с Лондоном, Казахстан рискует утратить часть суверенитета, хотя местные элиты этого не замечают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов.

    «Соглашение между Британией и Казахстаном открывает для Лондона большие перспективы. Редкоземельные металлы – это очень ценный ресурс, который встречается далеко не в каждой стране. Без него не может развиваться высокотехнологичная промышленность и электроника», – считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Лондон после развала СССР сделал ставку на увеличение своего влияния в постсоветских странах. Не стал исключением и Казахстан. В частности, Британия способствовала тому, чтобы элиты Казахстана получали образование в Лондоне. И через эту же элиту королевство начало продвигать свои экономические и политические интересы», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, Казахстан для Британии становится не только поставщиком сырья, но и объектом влияния. При этом местные элиты будто бы не замечают рисков утраты суверенитета. Они считают, что другого пути, кроме налаживания связей с «цивилизованными странами», у них нет. Кроме того, подобное сотрудничество может быть хорошим источником личного обогащения. О национальных интересах в таких случаях думают немногие», – рассуждает эксперт.

    России в этих условиях следует разведывать собственные месторождения редкоземельных металлов, чтобы не зависеть от Казахстана и тем более от Британии, считает собеседник. «Кроме того, нам нужно активнее развивать высокотехнологичные отрасли экономики, чтобы соседние страны сами тянулись к сотрудничеству с Москвой», – резюмировал Лепехин.

    Ранее Британия и Казахстан подписали дорожную карту по добыче редкоземельных металлов, сообщил Forbes Kazakhstan. Министр промышленности и экономической безопасности Британии Нусрат Гани и вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан Иран Шархан заключили соответствующие договоренности.

    В документе излагаются конкретные задачи для достижения целей, поставленных в меморандуме о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области критически важных минералов, подписанном в марте 2023 года во время визита в Казахстан бывшего министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли.

    Торговый комиссар Британии по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео отметил, что очень рад подписанию дорожной карты. По его мнению, это является настоящей вехой в двусторонних отношениях и закладывает основы горнодобывающего сектора XXI века.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Запад намерен с помощью инвестиций в транспортную инфраструктуру Центральной Азии помочь установлению экономической блокады России. Однако торговые показатели РФ и бывших советских республик стремительно увеличиваются.

    Однако развитию отношений между Россией и Казахстаном время от времени мешают местные националисты, которые решили вдохновиться указами Владимира Зеленского и заявить претензии на российские земли. В их числе – Оренбург и Астрахань.

    Коментарии (31)
    13 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus

    В Минобороны Германии назвали «регулярным процессом» модернизацию ракет Taurus

    В Германии объяснили срочную модернизацию ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны Германии, комментируя сообщения о модернизации крылатых ракет Taurus, заявило, что речь идет о «регулярном процессе», об этом сообщил представитель оборонного ведомства ФРГ.

    По его словам, ракеты Taurus являются всего лишь типом боеприпасов, которые хранятся, и через определенные промежутки времени каждый хранящийся боеприпас проверяется на техническую пригодность. Он подчеркнул, что «эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, необходимы, применимы к каждой системе», они никак не связаны с дискуссиями об отправке систем на Украину, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у бундесвера крылатые ракеты Taurus.

    До этого в Бундестаге заявили о нехватке «всего» в армии ФРГ из-за помощи Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с идеей главы британского МИД Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских Storm Shadow, которые передадут Украине.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, насколько наивна обманная схема Лондона для передачи крылатых ракет Киеву.

    Коментарии (11)
    13 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    В США заявили о готовности к проведению ядерных испытаний

    Специалисты правительства США заявили об отсутствии необходимости возобновлять ядерные испытания

    В США заявили о готовности к проведению ядерных испытаний
    @ U.S. Military

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) США считают, что Вашингтону на данный момент нет необходимости возобновлять ядерные испытания. Однако, если Байден даст указание их провести, то все для этого готово, заявил первый заместитель руководителя управления при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

    Он пояснил, что, согласно американским законам, управление обязано поддерживать готовность к проведению ядерных испытаний на случай, если президент даст такое указание. При этом на данный момент НУЯБ считает, что с учетом инвестиций в управление ядерным арсеналом не нужно возвращаться к испытаниям, передает ТАСС.

    Напомним, СМИ со ссылкой на документы Минобороны США сообщили, что Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.


    Коментарии (6)
    13 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    Канье Уэст по-русски нецензурно послал Adidas

    Канье Уэст надел костюм с нецензурными надписями на русском в адрес Adidas

    Канье Уэст по-русски нецензурно послал Adidas
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст сфотографировался в костюме с нецензурными надписями на русском языке в адрес компании Adidas.

    Дизайн костюма разработал российский дизайнер Гоша Рубчинский, сообщает канал «360».

    На черном худи рэпера спереди надпись на русском, обращенная к бренду спортивной одежды, а сзади – нецензурные слова. Фотографии Уэста в этом костюме газета ВЗГЛЯД не может показать из-за закона о СМИ.

    Предположительно, так рэпер решил ответить бренду, который в 2022 году разорвал с ним сотрудничество из-за «антисемитских высказываний».

    Ранее Уэст совместно с Рубчинским выпустили бюджетную линейку одежды «Черные псы».

    Коментарии (13)
    13 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине

    Политолог Минченко: Переговоры по Украине затронут всю систему европейской безопасности

    Минченко объяснил требование Путина к переговорам по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент России Владимир Путин снова подчеркнул, что Москва готова к переговорам. Однако он справедливо отметил, что Западу верить нельзя. Поэтому любой договор по конфликту должен касаться всей системы европейской безопасности с обязательствами США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин заявил о том, что на Западе люди «поумнее» задумываются о возобновлении переговоров с Москвой.

    «Я не думаю, что президент имеет в виду конкретные персоналии. Вероятно, речь шла о части американских элит. В частности, это могут быть некоторые чиновники Госдепа, такие как Блинкен. Однако не исключаю, что среди европейцев такие люди тоже могут быть, так как ЕС и США давно действуют в рамках единой стратегии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Западные аналитики отмечают, что ВСУ испытывают проблемы с численностью личного состава, а также со снарядами. Поэтому у американцев возникла идея заморозить конфликт и использовать это время для перевооружения Украины, а также перезапуска военно-промышленного комплекса США и ЕС», – отмечает он.

    «Путин снова показал готовность России к переговорам. При этом он совершенно справедливо отметил, что Западу доверять нельзя. У нас уже есть печальный опыт Минских соглашений. Поэтому полагаю, что если какой-то диалог и будет, то без прекращения огня, чтобы Украина и ее покровители не использовали передышку для усиления ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    «Но все равно остается очень сложный вопрос, как не допустить обмана со стороны Запада. Сейчас необходим диалог не только по Украине, а по всей системе европейской безопасности. Поэтому, скорее всего, в результате будет выстраиваться сложная система договоров, которая закрепит в том числе обязательства ЕС и США», – поясняет эксперт.

    «Кроме того, необходимо отметить, что Путин пренебрежительно высказался о Зеленском, хотя и сделал это не напрямую. Для России он превратился в токсичного политика, которого не воспринимают в качестве партнера для серьезного разговора. Однако из-за отмены выборов президента на Украине не очень понятен механизм замены Зеленского», – акцентирует он.

    «Вся эта ситуация в очередной раз поднимает вопрос легитимности киевской власти. Вполне вероятно, что Москва захочет поставить под сомнение законность дальнейшего пребывания Зеленского на должности. Особенно это может быть актуально в условиях потенциального непризнания Западом президентских выборов в России», – резюмировал Минченко.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам по Украине, основанных на реалиях на земле, а не на «каких-то «хотелках» после применения психотропных средств». По его мнению, это должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности», а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Также Путин отметил, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации». Однако он добавил, что «это опасные люди».

    «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне, в чем заключалось? Сыт, пьян и нос в табаке. Да? Вот с такими людьми проще, когда сыт, пьян, то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине. Неважно, с такими проще, а с умными сложнее – они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего, они будут выбрасывать всякие свои «хотелки» под видом «морковки» для нас», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Кроме того, на вопрос о возможности «честного договора» с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», –подчеркнул Путин.

    Коментарии (18)
    13 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Тарасова назвала условие извинений перед Тутберидзе после слов о Валиевой

    Тарасова заявила о готовности извиниться перед Тутберидзе после получения доказательств по делу Валиевой

    Тарасова назвала условие извинений перед Тутберидзе после слов о Валиевой
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед тренером Этери Тутберидзе, если ей станет известна правда по делу о нарушении антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой.

    «Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», – передает слова Тарасовой ТАСС.

    Ранее Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле Валиевой. По словам Тарасовой, Тутберидзе также причастна к скандалу. Тарасова также заявила, что «только тренер мог дать таблетку» Валиевой.

    Тутберидзе назвала слова Тарасовой «клеветой» и потребовала публичных извинений.

    Коментарии (41)
    13 марта 2024, 18:23 • Новости дня
    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года

    Майор ВСУ Лапин: Украина потратит десятилетия на продвижение к границам 1991 года

    Офицер ВСУ раскритиковал планы Киева по продвижению к границам 1991 года
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия деморализована, при нынешней тактике она будет двигаться до границ 1991 года многие годы, заявил отставной майор ВСУ Игорь Лапин.

    Киевский режим обещал дойти до границ 1991 года за «две-три недели», но у украинской армии нет для этого мотивированных солдат, заявил Лапин, передает РИА «Новости».

    Остаются вопросы о том, как это можно сделать, какими силами и в какие сроки. Украинские власти хотят защитить чиновников и людей с деньгами от мобилизации, отметил майор.

    Личный состав армии деморализован из-за «качелей в высшем военном руководстве», общество на Украине дезориентировано заявлениями по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года».

    На Украине нет очередей в военкоматы, уже призванные солдаты низко мотивированы, в случае продолжения такого развития ситуации киевскому режиму предстоит воевать «десятки лет».

    Коментарии (8)
    Главное
    ФСБ пресекла отправку отравленных продуктов в зону СВО
    В элитных подразделениях ВСУ заговорили о захвате Рады
    Захарова указала на маркер «душевного нездоровья» европейских политиков
    Focus: Финансовые элиты Запада стремятся возобновить торговые связи с Россией
    В Грузии заявили о пользе урегулирования отношений с Россией для евроинтеграции
    Автор блога «Заметки детского врача» уехал из России после десяти суток ареста
    Умерла Народная артистка РСФСР Касаткина

    Почему биткоин и золото вместе ставят исторические рекорды

    Биткоин и золото – два актива, которые поставили новые исторические рекорды. И останавливаться, судя по всему, на достигнутом они не собираются. Почему эти два актива так резко выстрелили и какие прогнозы по ним делают аналитики? Подробности

    Перейти в раздел

    Риск третьей мировой войны расколол власти Польши

    Пока президент Польши Анджей Дуда на встрече в США с президентом Джо Байденом рассказывал, что хочет видеть «больше Америки в Европе», в самой Польше шел раскол по главному вопросу – направлять войска на Украину для войны с Россией или исключать саму возможность этого. Главный лоббист «ястребов» – глава МИД Радослав Сикорский. Но он работает не на США, а на другую силу. Подробности

    Перейти в раздел

    Прирост населения заставит осмелеть экономику России

    В администрации президента заявили, что для успешного развития страны в России должно проживать 500-700 млн человек. По мнению экспертов, реализация такого замысла могла бы принципиально изменить структуру российской экономики, сделав рентабельными многие виды промышленности – от авиастроения до массового производства микрочипов. Как Россия могла бы добиться подобных результатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто удерживает Украину от вторжения в Приднестровье

    Молдавия усиливает давление на Приднестровье, а власти непризнанной республики дают понять, что в полной мере рассчитывают на поддержку Москвы. Уже высказываются опасения, что на населенный в значительной мере российскими гражданами регион может напасть и Украина. Почему она не сделала этого до сих пор? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............