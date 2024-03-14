Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.0 комментариев
Focus: Финансовые элиты Запада стремятся возобновить торговые связи с Россией
Focus: Финансовые элиты Запада стремятся возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины
Провал антироссийских санкций привел финансовые западные элиты к тому, чтобы возобновить торговые связи с Россией в ожидании поражения Украины, выразил мнение для журнала Focus Габор Штайнгарт.
По его словам, Запад видит конфликт как проигранный и попытается договориться с президентом Владимиром Путиным, приводя в качестве аргументов материальное истощение Украины, провал экономических санкций Запада против России и внутренние противоречия в западных политических кругах, передает РИА «Новости».
Автор статьи отметил, что «Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта».
«У него появились новые партнеры, покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран G20, его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью», – заключил Штайнгарт.
Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».