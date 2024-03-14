Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.0 комментариев
Нефть выросла в цене
Стоимость нефти повысилась второй день подряд после выхода данных о запасах в США
Мировые цены на нефть в четверг показали небольшой рост после увеличения более чем на 2,5% накануне на фоне данных о неожиданном снижении запасов в США.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 растет на 0,1% – до 84,11 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,05%, до 79,76 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне после выхода еженедельной статистики о запасах в США стоимость Brent поднялась на 2,6%, а WTI - на 2,8%. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы сырья за неделю, завершившуюся 8 марта, неожиданно сократились на 1,5 млн баррелей, при том, что аналитики прогнозировали рост на 1,3 млн баррелей. Такое снижение было зафиксировано впервые за шесть недель увеличения запасов.
Кроме того, добыча нефти в США за неделю сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 13,1 млн баррелей, а запасы бензина в стране упали на 5,7 млн баррелей, хотя аналитики эксперты ждали снижения показателя только на 1,9 миллиона.
Позднее в четверг должен быть публикован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), где могут содержаться подсказки для рынков по перспективам спроса и предложения.
«С учетом роста спроса в прошлом году рынки выглядят достаточно сбалансированными, это поддерживает наше мнение о том, что Brent может торговаться в около 80 долларов за баррель», – цитирует Bloomberg старшего аналитика Sanford C. Bernstein & Co. Нила Бевериджа.