  • Новость часаПутин назвал требования России к переговорам по Украине
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    У фильма Кристофера Нолана не было конкурентов, но политически все складывалось против него. Нормальность в США – это теперь фронда.

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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тотальная милитаризация не решит проблем, а создаст новые

    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

    36 комментариев
    13 марта 2024, 08:56 • Новости дня

    США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента

    США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.

    «К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».

    Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.

    Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.

    Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.

    10 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    В ДНР стартовал первый день досрочного голосования

    В ДНР стартовал первый день досрочного голосования на выборах президента России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает источник с места событий.

    Как рассказала журналистам член участковой избирательной комиссии № 545 Макеевки Анастасия Юрьева, досрочное голосование проходит для того, чтобы те, кто не может посетить участки, смогли заранее отдать свой голос за наше будущее, передает РИА «Новости».

    На один из таких участков пришли отдать свой голос макеевские металлурги. Начальник смены транспортного цеха Макеевского металлургического завода Инна Корнивец рассказала, что решила проголосовать на выборах президента, потому что считает участие в голосовании своим долгом и сопереживает за участие региона в общей судьбе России.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Ранее правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД, что досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России.

    Напомним, 3 марта в Херсонской области завершилось досрочное голосование.

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    11 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    США определились с размером финансирования на сдерживание России

    США заложили в бюджет в 2025 году на сдерживание России 1,5 млрд долларов

    США определились с размером финансирования на сдерживание России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация президента США Джо Байдена заложила на 2025 бюджетный год 1,5 млрд долларов на сдерживание России, проект бюджета на следующий год был обнародован Белым домом и направлен на рассмотрение Конгресса.

    Отмечается, что эти деньги будут направлены «на противодействие российской агрессии в Европе, Евразии и Центральной Азии». Данная сумма включает более 300 млн долларов на закупку американского оборудования в регионе и 482 млн долларов для Украины для ее противостояния России, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает направить в 2025 году на ядерный военный комплекс почти 20 млрд долларов.

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    10 марта 2024, 15:11 • Новости дня
    New York Times: В США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Чиновники в США в период обеспокоенности возможностью потенциального «ядерного удара» России по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.

    Источники сообщили, что ответом должна была быть «какая-то впечатляющая реакция», например, обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    В субботу телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

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    12 марта 2024, 12:38 • Новости дня
    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силовики были готовы к провокациям ВСУ в преддверии выборов

    Эксперт: Киев попытался устроить провокацию накануне выборов в России
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украине важно было показать Западу, что ВСУ якобы способны сорвать выборы в России. Однако в Москве были готовы к подобному развитию событию, поэтому в регионах с наибольшими рисками были предприняты дополнительные меры безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ на территорию Курской области.

    «С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея. И сама по себе затея преследует исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России. Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в Киеве будто не учли, что мы ждали подобных провокаций», – добавляет собеседник.

    «Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Был стрелковый бой. Но никакого прорыва не было», – заявил он. По словам Старовойта, ДРГ пыталась прорваться около поселка Теткино в Глушковском районе области.

    Кроме того, минувшей ночью украинские военные попытались провести массированную атаку беспилотниками на объекты на территории России. По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 11 беспилотников, еще семь – над Белгородской областью. Всего же средства ПВО перехватили и уничтожили 25 дронов над семью регионами. Кроме того, во вторник утром пресечена попытка ВСУ ударить по Белгородской области из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У».

    Отраслевой Telegram-канал WarGonzo также отмечал, что на границе с регионом активизировались боевые действия. В сообщении со ссылкой на источники в силовых структурах области говорится, что попытка прорыва границы была предпринята со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, движение началось примерно в 3:00 мск. Противник якобы действовал несколькими вооруженными группами на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

    Кроме того, украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Курской области. Атака развернулась в районе населенного пункта Теткино. Первый бой начался примерно в 8:00 утра, передают авторы проекта. «Противник заходил к нашим позициям с трех направлений, был замечен, уничтожен и отброшен назад», – также пишут эксперты. По данным WarGonzo, «неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью». Отметим, что официально информация WarGonzo пока не подтверждалась.

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    12 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая

    Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина»

    Tекст: Денис Тельманов

    Военная помощь, которую США оказывает Украине, не только не ослабляет противодействие Китаю, но и помогает Америке в этом, заявил директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

    «По нашей оценке, Си Цзиньпин был отрезвлен. Особенно тем, что произошло в первый год войны», – заявил глава ЦРУ, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

    Ранее сообщалось, что Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны на 7,2%.

    Напомним, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Министр обороны Китая также отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с экс-президентом США и главным претендентом на этот пост от Републиканской партии Дональдом Трампом, рассказал, что Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

    По словам Орбана, Трамп не будет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны.



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    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    11 марта 2024, 22:52 • Новости дня
    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США

    Американская разведка считает, что Россия не хочет военного конфликта с США и странами НАТО

    Американская разведка сообщила о нежелании России военного конфликта с США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская Федерация не хочет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

    «Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», – приводит выдержку из доклада ТАСС.

    Хейнс отмечает, что Россия будет «продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе».

    Также отмечается, что, по мнению американской разведки, Россия рассчитывает на ограничение поддержки Украины со стороны Запада и США в свете войны между Израилем и ХАМАС.

    Кроме того, в докладе указывается «глубокое экономическое воздействие Москвы с Пекином» в контексте санкций.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    11 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Песков оставил без комментариев присуждение «Оскара» антироссийскому фильму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль оставляет без комментариев присуждение американской премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе», сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Не думаю, что это касается вопросов, которые являются нашей прерогативой», – ответил Песков на вопрос о комментарии по поводу присуждения «Оскара» украинской ленте, передает ТАСС.

    Антироссийский фильм «20 дней в Мариуполе» награжден «Оскаром» в категории «Лучший документальный фильм».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил о необходимости снять российское кино об СВО.

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    11 марта 2024, 08:25 • Новости дня
    В Канаде раскритиковали Белый дом за задержку поставки NASAMS Киеву

    Глава Минобороны Канады Блэр упрекнул Белый дом за задержку поставок ЗРК NASAMS Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Канады Билл Блэр упрекнул Вашингтон из-за задержки поставки Киеву оплаченного Оттавой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, пишет Edmonton Journal.

    По данным издания, министр призвал Белый дом обеспечить необходимое финансирование для завершения контрактов с норвежским производителем Kongsberg Defence and Aerospace, передает РИА «Новости».

    Также Блэр отметил, что без согласия со стороны Штатов для закупки NASAMS потребовались бы годы.

    Как подчеркивает издание, канадское министерство пыталось ускорить этот процесс, однако Штаты в данный момент озадачены проблемой с собственным финансированием соглашения.

    В январе стало известно, что зенитный ракетный комплекс NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не был поставлен Киеву.

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    12 марта 2024, 02:54 • Новости дня
    Удары США и Британии по Йемену привели к гибели 11 человек

    Al Masirah: США и Великобритания нанесли серию ударов по территории Йемена, погибли 11 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты и Великобритания нанесли 17 массированных ударов по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на западе Йемена, в результате погибли 11 человек, 14 получили ранения.

    Атаке подверглись административный центр провинции Эль-Ходейда, несколько населенных пунктов, а также порт Рас-Иса, расположенный на берегу Красного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Отмечается, что еще как минимум пять ударов США и Великобритания нанесли по объектам хуситов в провинции Саада.

    Ранее сообщалось, что хуситы атаковали коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Военный представитель движения Яхья Сариа заявил, что удар был нанесен противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.

    Также несколько американских эсминцев в Красном море были атакованы 37 БПЛА.

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    13 марта 2024, 07:29 • Новости дня
    Путин дал оценку попытке Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах

    Путин счел попытку Байдена в 2011 году отговорить его от участия в выборах вмешательством во внутренние дела России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутриполитические процессы, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В ходе интервью журналист Дмитрий Киселев напомнил Путину о том, как в 2011 году Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, уговаривал Путина не баллотироваться в президенты. «Ну, это же как раз признак вмешательства», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин также рассказал, как Дональд Трамп «в последний год своей работы в качестве президента» США упрекал российского лидера в симпатиях к Байдену. «Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил – ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь – чтобы победил спящий Джо?» – вспомнил Путин, отметив, что его удивило преследование в США Трампа за якобы «российскую поддержку».

    По его словам, предвыборная ситуация в США становится все более «нецивилизованной». Он подчеркнул, что политическая система США «не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова». «Я думаю, что это очевидно для всех», – сказал Путин.

    Напомним, отвечая на вопрос о том, кто для России предпочтительнее на посту президента США – Байден или Трамп, глава российского государства заявил, что Байден, так как Байден – «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации». Однако, подчеркнул Путин, Россия готова «работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

    Киселев спросил, можно ли считать этот комментарий вмешательством в предвыборную кампанию. Путин подчеркнул, что Москва «не вмешивается никак ни в какие выборы» в других странах.

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    11 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Эксперт: Онлайн-марафон «Ночь выборов» будут смотреть не только в России, но и в Европе с Америкой

    Анонсирован онлайн-марафон «Ночь выборов» в Москве

    Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов – 2024. У России нет границ» пройдет 17 марта, сообщила на пресс-конференции председатель оргкомитета онлайн-марафона Алена Август.

    «17 марта мы намерены провести так же ярко и огненно, как это мы делаем всегда с 2017 года, девятую «Ночь выборов» и вторую президентскую», – передает ее слова ТАСС.

    Экспертная площадка будет работать в завершающий день выборов на Цветном бульваре в Москве. Ее работа продлится 12 часов и будет транслироваться онлайн. Август отметила, что традиционно трансляцию марафона смотрят не только в России, но также в Америке и Европе.

    Председатель оргкомитета сообщила, что принять участие в мероприятии дали согласие три кандидата в президенты РФ, и выразила надежду, что и «четвертый кандидат в какой-то форме будет участвовать».

    «Это точно та площадка, на которой собираются лучшие специалисты в области политконсультирования, политтехнологии, социологии, сами политики, представители штабов. И это те эксперты, которым можно верить», – сказала Август. Она добавила, что организаторы ожидают рекордное количество международных наблюдателей и СМИ на площадке.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

    За президентский пост борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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    11 марта 2024, 13:27 • Новости дня
    Песков не стал отвечать на «рассуждалки» западных СМИ о «ядерном ударе» России

    Песков: Рассуждалки западных СМИ о «ядерном ударе» России не достойны комментариев

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине, являются «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова представителя Кремля передает ТАСС.

    В минувшие выходные телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ.

    Как подчеркивал министр обороны Сергей Шойгу, Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное или химическое оружие, информацию о такого рода планах в СМИ можно расценивать как вброс.

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    12 марта 2024, 21:56 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии планов у США посылать войска на Украину
    В Белом доме заявили об отсутствии планов у США посылать войска на Украину
    @ U.S. Army/Staff Sgt. Adelita Mead

    Tекст: Ольга Иванова

    США не имеют планов и намерений направлять свои войска на Украину, заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов не будет «солдатских ботинок на Украине», передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. Он не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск».

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    У россиян появился шанс вернуть деньги за замороженные Западом активы

    Минфин раскрыл подробности схемы, которая поможет частным российским инвесторам вернуть свои средства, вложенные еще до 2022 года в иностранные акции и другие активы, но с тех пор замороженные. Всего пострадали 3,5 млн россиян, которые вложили 1,5 трлн рублей в эти зарубежные активы. Как Россия намерена вернуть эти средства своим гражданам? Подробности

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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