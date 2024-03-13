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США лишили россиян возможности провести выездное голосование на выборах президента
США отказались обеспечивать безопасность выездного голосования на выборах президента России
Американская сторона в ходе выборов президента России согласилась обеспечивать безопасность только на избирательных участках, расположенных исключительно на территориях дипмиссий РФ, потому генконсульство России в Нью-Йорке решило не проводить выездное голосование на территории консульского округа, сообщил генконсул в Нью-Йорке Александр Захаров.
«К сожалению, американская сторона взяла на себя обеспечение безопасности только на избирательных участках, которые будут организованы на территории наших дипломатических и консульских миссий – в посольстве в Вашингтоне, в генконсульстве в Нью-Йорке и на территории генконсульства в Хьюстоне», – приводит его слова РИА «Новости».
Захаров отметил, что генконсульство России в Нью-Йорке не получало уведомлений от спецслужб США о возможных провокациях, которые могли бы готовиться в день голосования на выборах президента РФ. Он сообщил, что российские дипломаты находятся в контакте с департаментом полиции и службой дипбезопасности.
Напомним, досрочно на выборах президента России проголосовали почти 740 тыс. россиян.
Основное голосование на выборах президента России пройдет 15–17 марта 2024 года.