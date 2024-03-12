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    Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

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    Александр Дугин в своей программной статье призывает, в частности, к перетряске элит государства. Людей часто привлекает образ решительной, воинственной суровости – одних разогнать, других посадить, третьих заставить работать из-под палки. Но это, скорее, вызовет смуту, чем укрепит государство.

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    12 марта 2024, 17:59 • Новости дня

    Путин заявил о росте числа желающих работать в России иностранцев

    Tекст: Вера Басилая

    Все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, проявляют интерес к нашей стране и показывают свое желание работать в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

    «Приятно отметить, что в количестве заявок (на конкурс «Лидеры России» – прим. ВЗГЛЯД), а оно было очень большим, все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России», – приводит ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что для таких людей предусмотрен ускоренный и облегченный порядок приобретения российского гражданства. «Уже 29 человек приняли для себя такое решение, причем из 12 стран, из стран дальнего зарубежья – США, Франции, Греции, Болгарии и из стран СНГ», – сообщил президент.

    Ранее Путин высоко оценил работу конкурса «Лидеры России», назвав эту кадровую систему «крутой».

    11 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации.

    Соответствующий документ лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.

    Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.

    Ранее в Госдуме сообщили, что договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море.

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    11 марта 2024, 16:09 • Новости дня
    В России ужесточили требования к производителям алкоголя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 до 100 млн рублей, при этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей, передает ТАСС.

    В документе указано также, что если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

    Ранее в Госдуме обсудили регулирование оборота метилового спирта.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    10 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Анонсирован график Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе встретится с членами правительства и Совбеза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе вместе со всеми россиянами примет участие в выборах главы государства, встретится с победителями конкурса «Лидеры России», членами кабмина и Совета безопасности, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

    Как сообщили в программе, отрывок из которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин на следующей неделе будет участвовать в голосовании на выборах президента России, передает РИА «Новости».

    Также Путин на следующей неделе проведет совещания с постоянными членами Совбеза и с правительством, а также встретится с победителями конкурса «Лидеры России».

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    11 марта 2024, 21:38 • Новости дня
    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России

    Эксперт Мартынов: Космическая отрасль является признанной формой демонстрации международного престижа государства

    Эксперт: Развитие космической отрасли укрепляет научный и технологический суверенитет России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Через развитие космической сферы Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому президент Владимир Путин уделяет данной отрасли повышенное внимание, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Путин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

    «Сложно себе представить более технологически емкую отрасль, чем космическая. Как правило, это самые передовые технологии, которые находят свое применение сначала в ОПК, а затем и в гражданском секторе. Так что значение развития сферы переоценить невозможно», – пояснил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Через наращивание высоких технологий в космической отрасли Россия укрепляет технологический, промышленный, научный и геополитический суверенитет. Именно поэтому Путин уделяет данному вопросу особое внимание. Немаловажна и популяризация сферы среди молодежи, которая находит здесь много интересного и при выборе увлечений, и в карьерном плане», – указал он.

    «Ну и кроме всего прочего, космическая отрасль справедливо является признанной формой демонстрации международного престижа государства. В мире не так много стран, которые имеют собственную космическую программу. Их можно пересчитать по пальцам. Но Россия, бесспорно, всегда будет в числе лидеров. Поэтому власти и дальше намерены уделять достаточно внимания этому направлению, что подтверждает сегодняшняя встреча президента с главой «Роскосмоса», – напомнил собеседник.

    «Крайне важен и экспорт Россией космических продуктов и услуг на рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Тут есть важный международный аспект. Освоение космоса невозможно в рамках одного государства, каким бы богатым, мощным и технологическим оно ни было. Это дело широкого международного сотрудничества. Не зря даже во времена серьезных противоречий реализовывались космические программы между СССР и США, среди которых «Союз – Аполлон», – подчеркнул аналитик.

    Космическая отрасль, по его словам, это не место для противоборства, даже с учетом конкуренции: «Будущее – за общими усилиями всего человечества. И если США не образумятся и не пойдут навстречу взаимовыгодному сотрудничеству, их место займет Китай, другие страны Азии или Глобального Юга, которые также развивают свои космические программы».

    В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Глава госкорпорации отчитался о выходе на финальную стадию подготовки нового экипажа МКС, в который входит и космонавт из Белоруссии Марина Василевская. Также Борисов рассказал о завершении работы над стартовым комплексом «Ангара-5М» на космодроме Восточный и продолжении серии безаварийных пусков.

    «Недавно пополнили космическую метеорологическую группировку спутником «Метеор-М» № 2–4. Одновременно, кстати, с ним запустили 18 малых спутников, один из них – наших коллег из Ирана», – добавил Борисов.

    По его словам, госкорпорация ведет и работу с молодежью – с уполномоченным представителем по делам ребенка Марией Львовой-Беловой сейчас разрабатываются мероприятия по популяризации космических профессий.

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    11 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин запретил рекламу на ресурсах иноагентов

    Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские граждане и компании не смогут размещать рекламу на любых ресурсах иностранных агентов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Запрещается также реклама указанных ресурсов. Ответственность за нарушение закона будут нести рекламодатель и рекламораспространитель, передает ТАСС.

    Ранее авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов в связи с новым законом.

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    11 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин учредил почетное звание для работников уголовно-исполнительной системы

    Путин подписал указ о почетном звании для работников уголовно-исполнительной системы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установлено почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ», соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Звание планируют присваивать высокопрофессиональным работникам уголовно-исполнительной системы за личные заслуги в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также звание будут присваивать за укрепление правопорядка и законности в профильных учреждениях, за подготовку квалифицированных кадров для уголовно-исполнительной системы и за достижения других значимых результатов в совершенствовании профильных органов и учреждений.

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    11 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах россиян

    В Латвии решили проверять вид на жительство у голосующих на выборах президента России россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Латвийская полиция проверит участников голосования на выборах президента России в посольстве в Риге, на предмет наличия у них права на пребывание в прибалтийской республике, пишет портал rus.lsm.lv.

    По данным издания, доступ к посольству будет контролироваться, также будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз, передает ТАСС.

    Агентство при этом приводит слова главы Госполиции Латвии Армандса Рукса, который заявил, что в отношении нарушивших правила пребывания в стране лиц возможен запуск процедуры выдворения.

    По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Роскосмоса подготовку к новой миссии на МКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

    «Юрий Иванович, знаю, идет подготовка к новой миссии на МКС. Как идет работа? Давайте с этого начнем», – сказал российский лидер в начале встречи, передает ТАСС.

    Борисов в свою очередь cообщил, что Роскосмос намерен провести ряд встреч с представителями космических ведомств стран БРИКС.

    «Будем встречаться с коллегами из национальных космических агентств. Мы плотно с ними работали в прошлом году, есть огромные перспективы», – сказал глава Роскосмоса.

    Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 года, это продлится до конца года.

    Ранее Борисов заявил, что Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в сфере пилотируемой космонавтики даже после окончания работы МКС.

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    11 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    Борисов подарил Путину портрет Гагарина

    Борисов подарил Путину портрет Гагарина в честь 90-летия со дня рождения космонавта

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Роскосмоса Юрий Борисов подарил президенту России Владимиру Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.

    Борисов в ходе встречи с президентом в Кремле сказал, что портрет является символом павильона космонавтики, который после реконструкции глава государства открывал в 2018 году, передает ТАСС.

    «Смотря на этот портрет, хотелось бы, чтобы вы наполнялись оптимизмом и уверенностью, что у нас все получится», – пожелал глава Роскосмоса.

    Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на Международной космической станции.

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    11 марта 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поздравил главу парламентской фракции Пакистанской народной партии Асифа Али Зардари с избранием на пост президента Пакистана, сообщает пресс-служба посольства.

    По информации российского диппредставительства, Путин поздравил Асифа Али Зардари с избранием президентом Пакистана, подчеркнув дружественный характер российско-пакистанских отношений и выразив уверенность в их дальнейшем последовательном развитии, передает ТАСС.

    В начале марта председателя Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа, возглавлявшего страну в 2022-2023 годах, избрали новым премьер-министром Пакистана.

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    11 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка – 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник представил результаты электорального расчета к предстоящим выборам президента России.

    Согласно электоральному расчету, самовыдвиженец Владимир Путин лидирует с показателем 82%. «Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, по данным социологов, составляет 71%.

    Актуальный электоральный расчет ВЦИОМ проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 6 марта на основе опросных данных – всероссийского телефонного опроса. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования.

    В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года, или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).

    Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.

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    11 марта 2024, 12:36 • Новости дня
    ФОМ: Путина на выборах готовы поддержать более 80% россиян, ожидаемая явка около 70%

    Tекст: Ольга Никитина

    Самовыдвиженца Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы поддержать более 80% российских граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

    ФОМ на своем сайте представил последний опрос перед выборами президента России.

    Так, 80,8% из тех, кто, согласно принятой модели интерпретации данных опроса, придет на избирательные участки, готовы проголосовать за Путина. На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов (5,7%). Далее Леонид Слуцкий (ЛДПР), который набирает 5,6%, следом Вячеслав Даванков («Новые люди») – 4,6%. Еще 3,3% ФОМ относит к «недействительным бюллетеням».

    Явка, по данным социологов, составит 69,8%.

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился 4–6 марта 2024 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктов, среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%. По данным исследований ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ).

    Кроме того, свой электоральный расчет представило ООО «Институт социального маркетинга».

    По данным ИНСОМАР, за Путина проголосуют 80,2% избирателей. На втором месте – Харитонов (6,3%), на третьем – Слуцкий (5,6%), далее – Даванков (5,1%). К испорченным бюллетеням отнесли 2,8%.

    Расчетная явка, согласно подсчетам института, составит 71–73%.

    Инициативное исследование ООО «Институт социального маркетинга» проводилось 6–7 марта 2024 года методом телефонного интервью среди 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

    По данным ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка превысит 70%.

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    11 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    На «Госуслугах» анонсирован раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    На «Госуслугах» появится раздел с информацией о мерах поддержки бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству России принять меры для открытия на портале госуслуг раздела, информирующего участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей о мерах поддержки.

    «При участии государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» принять меры, направленные на создание в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» раздела, обеспечивающего информирование участников специальной военной операции и членов их семей о полагающихся им мерах социальной поддержки, помощи и услугах», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения указан – 1 мая 2024 года.

    Ранее Путин заявил, что с 1 марта для участников спецоперации начнется прием заявок на кадровую программу «Время героев», благодаря которой бойцы СВО смогут получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах.

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    11 марта 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию

    Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по нацпроекту по воспитанию «гармонично развитой личности» на основе традиционных российских ценностей к 1 июля.

    На сайте Кремля указано, что правительство и заинтересованные федеральные госорганы обязаны подготовить и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Также Росмолодежи поручено к 1 мая представить предложения «о вовлечении работающей молодежи в общественно-государственную деятельность, в том числе о привлечении к воспитательной работе в молодежных общественных объединениях».

    Ранее стало известно, что в России начали формировать структуру нацпроекта «Кадры».

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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