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В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
Литовские таможенники конфисковали первый автомобиль с российскими номерами
Таможня Литвы сообщила о конфискации первого автомобиля, зарегистрированного в России, после введения запрета на использование таких авто на территории страны.
Audi Q7 с российскими номерами был остановлен накануне на пункте пропуска Мядининкай, сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».
Водитель автомобиля, гражданин Молдавии, планировал въехать на нем в Белоруссию. При проверке документов выяснилось, что владельцем иномарки числится другой человек – гражданин России.
Автомобиль стоимостью 41690 евро конфисковали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.
Напомним, в Литве в ночь на 11 марта вступил в силу запрет на машины с российскими номерами.