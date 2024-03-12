В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Литовские таможенники конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Tекст: Валерия Городецкая

Audi Q7 с российскими номерами был остановлен накануне на пункте пропуска Мядининкай, сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».

Водитель автомобиля, гражданин Молдавии, планировал въехать на нем в Белоруссию. При проверке документов выяснилось, что владельцем иномарки числится другой человек – гражданин России.

Автомобиль стоимостью 41690 евро конфисковали, а в отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Литве в ночь на 11 марта вступил в силу запрет на машины с российскими номерами.