Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Песков: Рост торговли с Китаем начался еще до СВО
Песков: Рост торговли с Китаем начался еще до СВО, в нем нет угрозы
В развитии торговых отношений между Россией и Китаем не наблюдается экономических и политических угроз, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что еще до начала СВО лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин ставили целью развитие объема торгово-экономических отношений и планировали выход на уровень в 200 млн долларов, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что американская администрация изучает возможность санкций в отношении китайских компаний, которые подозревают в помощи России в конфликте на Украине.