Директор ЦРУ заявил о влиянии поддержки Украины на сдерживание Китая

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что поддержка Украины помогает США сдерживать Китай и «отрезвила Си Цзиньпина»

Tекст: Денис Тельманов

«По нашей оценке, Си Цзиньпин был отрезвлен. Особенно тем, что произошло в первый год войны», – заявил глава ЦРУ, выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, передает ТАСС.

По его словам, США «совершенно способны продолжать поддерживать Украину в конфликте».

Ранее сообщалось, что Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны на 7,2%.

Напомним, глава Минобороны Китая Дун Цзюнь заявил, что китайские власти не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Министр обороны Китая также отметил поддержку России по тайваньскому вопросу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встретился с экс-президентом США и главным претендентом на этот пост от Републиканской партии Дональдом Трампом, рассказал, что Трампа есть «достаточно подробный план, как положить конец» конфликту на Украине.

По словам Орбана, Трамп не будет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны.







