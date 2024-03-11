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Путин утвердил положения, касающиеся выезда за рубеж экс-чиновников
Путин утвердил положения, касающиеся комиссии по защите гостайны
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, регулирующих деятельность межведомственной комиссии по защите государственной тайны.
Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что они вносят изменения в положение о межведомственной комиссии по защите гостайны и устанавливают, что она будет давать разрешение на выезд из страны ряду бывших высокопоставленных чиновников, имевших ранее доступ к секретным сведениям, передает ТАСС.
Одним из указов утверждено положение о принятии комиссией решения об ограничении на выезд экс-чиновников из страны. Из него следует, что в комиссию в трехдневный срок с момента прекращения полномочий указанных лиц будет поступать заключение о степени их осведомленности в информации, составляющей гостайну. Комиссия в течение 20 дней с даты получения заключения будет проводить заседание, на котором будет приниматься решение об ограничении их права на выезд за границу.
В другом подписанном документе указывается, что комиссия будет также принимать решения о допуске высокопоставленных чиновников к гостайне.