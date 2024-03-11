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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Гибридную войну с Россией Запад ведет 500 лет

    Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    11 марта 2024, 20:38 • Новости дня

    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России

    Политолог Бордачев: Инициатива КНР об отказе стран «ядерного клуба» от нанесения первого удара обречена на провал

    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Предложение КНР серьезно ограничивает суверенитет держав «ядерного клуба». Ни одно государство не сочтет нужным пойти навстречу Пекину, тем более что сам Китай в настоящий момент работает над усилением своего арсенала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми.

    «Предложенная Китаем инициатива напрямую противоречит ядерной доктрине России. Напомню, наша страна оставляет за собой право на нанесение первого удара в случае, если действия противника создают прямую угрозу существованию РФ. Данная опасность может возникнуть даже в условиях использования обычных средств вооружения», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Интересно, что Пекин выносит данное предложение на суд международной общественности в условиях, когда он сам активно наращивает арсенал ядерных вооружений. Думаю, КНР преследуют одну единственную цель: еще раз подчеркнуть свою приверженность к созиданию и разрешению имеющихся конфликтов мирными способами», – отмечает он.

    «Отмечу, что перспективы инициативы крайне печальны. Ни одна страна ядерного клуба не пойдет на столь масштабное ограничение собственного суверенитета. Скорее всего, идея, высказанная Китаем, станет лишь новым поводом для обсуждения имеющихся проблем глобальной безопасности. Однако реализовать ее на практике будет невозможно», – резюмирует Бордачев.

    Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми. Об этом сообщает РБК. В ответ на инициативу КНР в МИД России подчеркнули, что любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».

    При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва всегда внимательно и с уважением относится к идеям Пекина. Страны до сих пор сохраняют курс на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, носящих характер всеобъемлющего и стратегического партнерства.

    Кроме того, в МИД отметили, что Россия всегда отдавала безусловный приоритет мерам, которые ставят своей целью ослабление конфронтации между странами, обладающими данным видом вооружений, и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

    Напомним, еще в октябре прошлого года в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сообщил об отсутствии намерений вносить изменения в действующую ядерную доктрину РФ.

    Он напомнил, что Москва оставляет за собой право на использование данного вида вооружений в двух случаях. «Первый – это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый», – подчеркивал президент. Вторым является угроза существования Российскому государству.

    «Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – указывал глава государства. Тем не менее уже тогда он отмечал, что замечает намерения других государств вернуться к испытанию ядерного оружия.

    Позже Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, зачем Москва решилась на данный шаг.

    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

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    11 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин

    Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД

    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Эстонии «в антироссийском угаре» решил сделать очередной выпад в адрес России и русских, проведя при этом «лживую параллель» со Второй мировой войной, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.

    Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».

    Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».

    Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.

    «Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.

    По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.

    «Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.

    Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.

    «Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.

    Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.

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    10 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой

    Диктор ЦТ Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила ее подруга

    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой
    @ Антон Тушин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.

    «Это сегодня случилось утром. Причина смерти – отрыв тромба», – передает слова Мусатовой ТАСС.

    Племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что артистку планируют похоронить на Троекуровском кладбище во вторник, 12 марта, однако точное время и место похорон будет объявлено позднее.

    Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Она работала на телевидении с 1961 года, вела различные передачи, в том числе была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».


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    9 марта 2024, 13:09 • Новости дня
    Эксперт заявил о рисках распространения «болезни Х»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания под названием «болезнь Х» увеличиваются, но пандемии можно избежать.

    Об этом заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, передает ТАСС.

    Риски распространения увеличиваются из-за ускорения глобального изменения климата, расширения масштабов человеческой деятельности и частой межвидовой передачи возбудителей.

    По словам Хэшэна, «болезнь X» – это гипотетическое инфекционное заболевание, которое вызвано неизвестным патогеном.

    Появления «болезни X» трудно избежать, но пандемию можно предотвратить.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    9 марта 2024, 21:28 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по электроподстанции в Запорожской области

    Балицкий: Дроны ВСУ ударили по электроподстанции в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Электрическая подстанция в Пологах в Запорожской области подверглась атаке со стороны украинской армии, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    Как написал Балицкий в своем Telegram-канале, ВСУ атаковали электроподстанцию с помощью дронов, в результате произошло возгорание, электроснабжение прекращено.

    Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

    Ранее силы ВС России отбили несколько атак ВСУ в районе Работина.

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    9 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Американский офицер призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Американский офицер Дэвис призвал Вашингтон наладить отношения с Москвой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы не допустить глобального конфликта, США необходимо нормализовать отношения с Россией, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

    На своем YouTube-канале Дэвис выразил мнение, что США «должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный», передает РИА «Новости».

    «Толкать США против собственных интересов – полное безумие», – подчеркнул он.

    Дэвис также заявил, что выделение новой помощи Киеву не даст результата, и добавил, что не понимает, почему Вашингтон так беспокоит финансирование Украины.

    Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба.

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    9 марта 2024, 17:32 • Новости дня
    Мишустин распорядился открыть генконсульство России на Мальдивах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Мальдив городе Мале откроется российское генконсульство, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Открыть генеральное консульство РФ в г. Мале (Мальдивская Республика)», – говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Ранее Индонезия согласилась на открытие генконсульства России на Бали.

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    9 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    ВСУ трижды за день обстреляли хутор в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хутор Мухин в Белгородской области третий раз за день подвергся обстрелу со стороны украинской армии.

    Региональное ГУ МЧС опубликовало предупреждение об обстреле в своем Telegram-канале и рекомендовало жителям спрятаться в укрытиях, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотник сбросил на хутор взрывное устройство, после чего населенный пункт подвергся обстрелу. В обоих случаях никто не пострадал.

    Накануне в Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека.

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    9 марта 2024, 16:03 • Новости дня
    В Китае прокомментировали рост военного бюджета

    Tекст: Кристина Цыцура

    Увеличение военных расходов Китая связано с ростом нестабильности и неопределенности и с безопасностью внутри страны, заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.

    Военный бюджет увеличен на 7,2%, до 1,665 трлн юаней (около 231,24 млрд долларов), говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Китай в 2024 году намерен всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку.

    По словам представителя Минобороны, текущая ситуация вынуждает укреплять армии, так как политические споры и военные конфликты вспыхивают во многих точках планеты.

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    10 марта 2024, 06:55 • Новости дня
    Петр Ян на турнире UFC в Майами прервал серию поражений

    Петр Ян одержал победу над китайцем Сун Ядуном в поединке на турнире UFC в Майами

    Tекст: Антон Антонов

    Судьи объявили россиянина Петра Яна победителем в поединке с китайцем Сун Ядуном в легчайшем весе на турнире UFC в Майами, сообщают информационные агентства.

    Ян вышел на бой под российским флагом. По итогам поединка судьи единогласно объявили его победителем (29:28, 29:28, 29:28). Российский боец смешанного стиля (ММА) прервал серию из трех поражений, передает ТАСС.

    Яну 31 год. Он 17 раз побеждал в боях, пять раз проигрывал. Сун Ядуну 26 лет. Он одержал 21 победу, восемь раз проигрывал поединки, один бой завершил вничью. Кроме того, один бой китайца признали несостоявшимся.

    В марте 2023 года Ян проиграл поединок бойцу из Грузии Мерабу Двалишвили. До этого россиянин проиграл американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли.

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    11 марта 2024, 07:14 • Новости дня
    Приговоренный в Китае к казни за шпионаж австралиец может избежать смерти

    Приговоренному в Китае к казни за шпионаж австралийцу дали шанс избежать смерти, если он будет соблюдать правила

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол КНР в Австралии Сяо Цянь заявил, что приговоренный в Китае к казни за шпионаж гражданин Австралии Ян Хэнцзюнь может избежать смерти, если «будет соблюдать правила».

    «Если будет соблюдать правила и проблем не возникнет, есть вероятность, что его не казнят», – заявил Сяо Цянь на бизнес-конференции в Сиднее.

    Он напомнил, что австралийский писатель «совершил преступления, связанные со шпионажем, и был признан виновным в госизмене», , сообщает ТАСС.

    «Я понимаю реакцию в Австралии, но это решение суда, его нужно уважать», – подчеркнул китайский дипломат.

    Экс-сотрудник министерства иностранных дел КНР, австралийский писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь перестал выходить на связь 18 января 2019 года, когда прибыл из США в Китай. Через несколько дней МИД КНР сообщил о задержании писателя по подозрению в представляющей угрозу нацбезопасности деятельности.

    5 февраля 2019 года китайский суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, по истечении которых смертная казнь может быть заменена на пожизненное заключение.

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    11 марта 2024, 05:49 • Новости дня
    В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 млн рублей

    Дело о контрабанде 5 тыс. кубометров леса на 77 млн руб возбудили в Приморье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Приморье возбуждено дело о контрабанде 5 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму свыше 77 млн рублей, сообщило правительство региона.

    В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и ресурсов Приморского края отчитались, что речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород из осины и березы. Их общий объем составил порядка 5 тыс. кубометров, говорится на сайте правительства Приморья.

    Дело было возбуждено по фактам незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через границу России. Ущерб от преступных действий в итоге превысил 77 млн рублей.

    В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов также предотвратили вывоз более 100 тыс. кубометров древесины мягколиственных пород.

    Отмечается, что с 2021 года в результате мероприятий по декриминализации лесной отрасли ущерб от незаконных рубок в регионе сократился более чем в шесть раз.

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    Лондон придумал наивную схему обмана Москвы с крылатыми ракетами для Киева

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» дальнобойным вооружением в интересах ВСУ. По мнению экспертов, эта схема может стать обходным путем для поставок крылатых ракет Taurus украинской армии. Предложение Лондона появилось на фоне скандала с публикацией расшифровки разговора немецких военных о планах нанести удар по Крымскому мосту. Пойдет ли ФРГ навстречу Британии? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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