Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России

Политолог Бордачев: Инициатива КНР об отказе стран «ядерного клуба» от нанесения первого удара обречена на провал

Tекст: Евгений Поздняков

«Предложенная Китаем инициатива напрямую противоречит ядерной доктрине России. Напомню, наша страна оставляет за собой право на нанесение первого удара в случае, если действия противника создают прямую угрозу существованию РФ. Данная опасность может возникнуть даже в условиях использования обычных средств вооружения», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«Интересно, что Пекин выносит данное предложение на суд международной общественности в условиях, когда он сам активно наращивает арсенал ядерных вооружений. Думаю, КНР преследуют одну единственную цель: еще раз подчеркнуть свою приверженность к созиданию и разрешению имеющихся конфликтов мирными способами», – отмечает он.

«Отмечу, что перспективы инициативы крайне печальны. Ни одна страна ядерного клуба не пойдет на столь масштабное ограничение собственного суверенитета. Скорее всего, идея, высказанная Китаем, станет лишь новым поводом для обсуждения имеющихся проблем глобальной безопасности. Однако реализовать ее на практике будет невозможно», – резюмирует Бордачев.

Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми. Об этом сообщает РБК. В ответ на инициативу КНР в МИД России подчеркнули, что любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».

При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва всегда внимательно и с уважением относится к идеям Пекина. Страны до сих пор сохраняют курс на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, носящих характер всеобъемлющего и стратегического партнерства.

Кроме того, в МИД отметили, что Россия всегда отдавала безусловный приоритет мерам, которые ставят своей целью ослабление конфронтации между странами, обладающими данным видом вооружений, и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

Напомним, еще в октябре прошлого года в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сообщил об отсутствии намерений вносить изменения в действующую ядерную доктрину РФ.

Он напомнил, что Москва оставляет за собой право на использование данного вида вооружений в двух случаях. «Первый – это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый», – подчеркивал президент. Вторым является угроза существования Российскому государству.

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – указывал глава государства. Тем не менее уже тогда он отмечал, что замечает намерения других государств вернуться к испытанию ядерного оружия.

Позже Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, зачем Москва решилась на данный шаг.