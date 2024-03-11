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Лукьяненко оценил вручение «Оскара» украинскому фильму
Писатель Сергей Лукьяненко назвал «Оскар» политическим механизмом
Американская премия «Оскар» уже давно является политическим механизмом, а не реальной наградой за лучшее кино, сказал газете ВЗГЛЯД член комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия, писатель, сценарист Сергей Лукьяненко, комментируя итоги церемонии награждения.
В американском Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград «Оскар», на которой кинокартина режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» победила в номинации «Лучший фильм», а также получила еще 6 наград. За лучший документальный фильм статуэтку вручили антироссийской работе украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», передает «Коммерсант».
«Оскар» давным-давно является в первую очередь политическим механизмом, а не реальной наградой за лучшее кино – во всяком случае, для всех второстепенных Оскаров – «за документальный», «за иностранный» фильм. Точно так же, как и Нобелевская премия мира присуждается не за борьбу за мир», – говорит Лукьяненко.
«В связи с вышеизложенным говорить о «заслуженности» данной награды просто бессмысленно. В качестве инструмента пропаганды и влияния на общественное мнение премия заслужена, в качестве премии за правду или художественное качество – нет. Это и не является ее целью», – заключил сценарист.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль оставляет без комментариев присуждение американской премии «Оскар» украинскому документальному фильму «20 дней в Мариуполе».