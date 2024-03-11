  • Новость часаСтало известно об обсуждении бойцами элитных подразделений ВСУ свержения Зеленского
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    Борис Акимов Борис Акимов Почему в школах надо изучать философию

    Профессия философа на наших глазах в самое ближайшее время превратится в сверхактуальную. Не программисты или дизайнеры (это профессия сегодняшнего дня), а именно философы станут профессионалами будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Предатели годятся только на наглядные пособия

    Был в Москве во времена Алексея Михайловича такой подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин. Начав блестящую карьеру дипломата, свои дни он закончил учебным пособием для студентов. Совершив предательство, но стал просто чучелом.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    22 комментария
    11 марта 2024, 12:19 • Новости дня

    Песков отказался комментировать слухи о смене главкома ВМФ Евменова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом не публиковалось, закрытые указы Кремль не комментирует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на сообщения прессы о якобы отставке Николая Евменова с поста главкома ВМФ.

    «Есть указы с грифом «секретно», не могу их комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он добавил, что открытых указов, которые подлежат публикации, по этому поводу не было.

    Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главкома ВМФ России.

    10 марта 2024, 15:47 • Новости дня
    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных

    RT: БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от украинского БПЛА

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БПЛА воздушным тараном спас семерых российских военных от вражеского дрона, сообщили СМИ.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, беспилотник ВСУ засекли на Южно-Донецком направлении и отправили навстречу ему дрон с тепловизором соединения Балтфлота.

    Когда украинский беспилотник завис над позициями наших бойцов, чтобы скинуть взрывчатку, российский дрон протаранил его.

    Ранее беспилотник ЗВО протаранил украинский дрон «Баба Яга» на Купянском направлении.

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    10 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ

    CNN: Применение Россией авиабомб ФАБ-1500 на Украине обусловило высокий уровень потерь ВСУ

    CNN объяснил высокий уровень потерь ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Применение Россией управляемых авиационных бомб ФАБ-1500 на Украине привело к высокому уровню потерь среди ВСУ и изменило расстановку сил на фронте, сообщил телеканал CNN.

    Как сообщил телеканал, кадры, на которых показано действие авиабомб, «проиллюстрировали огромную мощь» этих боеприпасов, превративших в руины линию обороны ВСУ, передает ТАСС. Там добавили, что ФАБ-1500 способны наносить серьезный ущерб критической инфраструктуре и оказывать «сильное давление на моральный дух» противника. По данным CNN, именно эти авиабомбы сыграли важную роль во время взятия Россией Авдеевки.

    Как рассказал исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк, чье мнение приводит телеканал, применение ФАБ-1500 позволило России «более эффективно использовать ВВС в тактических целях», им могли бы противостоять только ЗРК Patriot, которыми ВСУ владеют лишь в ограниченном количестве.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия на полях сражений СВО начинает массовое применение вида оружия, которое уже доказало свою высокую эффективность. Речь идет об авиабомбах с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Кроме того, именно применение ФАБов подорвало дух противника в Авдеевке.

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    10 марта 2024, 16:05 • Новости дня
    Танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда
    Танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Танк Challenger 2 увяз в грязи прямо во время демонстрационного заезда для британских СМИ, фотографии процесса эвакуации застрявшей техники опубликовало издание The Sun.

    В The Sun в воскресенье вышла статья, в которой британское издание рассказало о том, как экипаж танка задействовал 120-мм пушку.

    Журналисты в своем материале рассказали о преимуществах танка Challenger 2, при этом на фотографиях, которые сопровождают статью, видно, что танк застрял в грязи во время демонстрационного заезда.

    Издание признало, что британский танк имеет проблемы с мобильностью. Отмечается, что в итоге инцидент с грязью стал тренировочным упражнением.

    После начала спецоперации Британия оказала киевским властям военную помощь на сумму 4,6 млрд фунтов (5,9 млрд долларов). Правительство, в частности, поставило на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

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    10 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Кулеба ответил на предложение папы Римского поднять белый флаг

    Глава МИД Украины отказался поднимать белый флаг, как призывал сделать папа Римский

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался последовать совету папы Римского Франциска поднять белый флаг.

    Кулеба заявил, что «сильнее тот, кто в борьбе добра со злом встает на сторону добра, а не пытается поставить их в равные условия и назвать это «переговорами». Он также добавил, что их флаг – желто-синий, а не белый, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел также выразил надежду, что понтифик совершит «апостольский визит» на Украину, чтобы поддержать верующих.

    Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.

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    10 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии

    Политолог Федор Лукьянов: Макрон «играет на нервах» Германии и Италии

    Лукьянов: Попытка Макрона «сыграть на нервах» России обернулась нервозностью в Италии и Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если Эммануэль Макрон своими заявлениями о планах ввести войска на Украину пытался «сыграть на нервах» России, то у него ничего не вышло. Вместо этого он вызвал нервозность в Италии и Германии, а также запутал ситуацию в НАТО. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно о планах трех стран вступить в альянс с Парижем для отправки военных в зону СВО.

    «Противоречивая риторика Франции относительно потенциального ввода западных войск на Украину выглядит как некая попытка «сыграть на нервах». Другое дело, что не очень понятно, на чьих именно нервах играет Макрон», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Дело в том, что вся эта история больше нервирует союзников Парижа. И прежде всего речь идет о Германии и Италии. Министр обороны последней довольно резко высказался на этот счет. Если же Макрон пытался направить свое обращение на Россию и таким образом надавить на Москву, то он достиг обратного эффекта», – считает собеседник.

    «На деле мы видим, как ситуация в НАТО лишь больше запутывается. Пока складывается впечатление, что это инициатива отдельной страны, которая действует из какого-то своего представления о целях и собственных интересах», – полагает эксперт.

    «Что же касается государств, традиционно нацеленных на противодействие России, здесь ничего не меняется. Просто у них появился перед глазами радикально настроенный «старший товарищ», которого, разумеется, надо тут же поддержать. Другое дело, что Литва, Латвия и Эстония – это не те военные потенциалы, участие которых обеспечит существенное преимущество», – уверен Лукьянов.

    Ранее издание Politico сообщило о готовности Латвии, Эстонии и Литвы присоединиться к Франции в случае, если та решит отправить военных на Украину. При этом авторы публикации отмечают – Париж намерен создать альянс из «потенциально готовых» государств. Такие действия якобы продолжают углублять разногласия с «более осторожным Берлином».

    В Италии также говорят о печальных последствиях, которых не удастся избежать в случае отправки западного военного контингента на Украину. Так, министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии».

    Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

    Позднее французский лидер уточнял, что не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки офиса Зеленского.

    Вскоре после этого национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск при расширении зоны конфликта в сторону Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партий.

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    10 марта 2024, 18:20 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Сикорского о военных НАТО на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о присутствии военных стран НАТО на Украине, она убеждена, что дальше альянс не мог этого скрывать.

    «Дальше скрывать это они уже не могли», – сказала она РИА «Новости».

    Ранее Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине. Он не пояснил, о военнослужащих из каких именно стран идет речь, но поблагодарил их за то, «что они взяли на себя этот риск».

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    10 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    В ДНР стартовал первый день досрочного голосования

    В ДНР стартовал первый день досрочного голосования на выборах президента России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый день досрочного голосования на выборах президента Российской Федерации стартовал в ДНР, передает источник с места событий.

    Как рассказала журналистам член участковой избирательной комиссии № 545 Макеевки Анастасия Юрьева, досрочное голосование проходит для того, чтобы те, кто не может посетить участки, смогли заранее отдать свой голос за наше будущее, передает РИА «Новости».

    На один из таких участков пришли отдать свой голос макеевские металлурги. Начальник смены транспортного цеха Макеевского металлургического завода Инна Корнивец рассказала, что решила проголосовать на выборах президента, потому что считает участие в голосовании своим долгом и сопереживает за участие региона в общей судьбе России.

    Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Ранее правозащитник Александр Брод рассказал газете ВЗГЛЯД, что досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России.

    Напомним, 3 марта в Херсонской области завершилось досрочное голосование.

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    11 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Ведущие мировые СМИ массово отозвали фото принцессы Уэльской

    Daily Mail сообщило об отзыве «слишком отредактированного» фото принцессы Уэльской ведущими СМИ

    Ведущие мировые СМИ массово отозвали фото принцессы Уэльской
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ведущие мировые информационные издания отозвали опубликованное Кенсингтонским дворцом фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и ее трех детей из-за того, что оно «слишком отредактировано», пишет Daily Mail.

    По данным газеты, ведущие СМИ – Reuters, Associated Press, AFP – отозвали фото из-за того, что оно, «вероятно, подверглось цифровым манипуляциям», передает РИА «Новости».

    Также издание указывает, что пользователи сети Интернет под снимком обратили внимание на запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты, где увидели признаки обработки при помощи цифрового редактора.

    Кроме того, некоторые пользователи обратили внимание на отсутствие кольца на левой руке Кейт Миддлтон.

    В Кенсингтонском дворце в данный момент комментировать ситуацию с фотографией не стали.

    Напомним, принцессу Кейт Миддлтон выписали из больницы 29 января. Как утверждают источники, близкие к королевской семье, Кейт восстанавливается после операции в коттедже «Аделаида» недалеко от Виндзорского замка. Принцесса не появлялась в поле зрения общественности достаточно долго. Она не посещала мероприятия и не публиковала посты в социальных сетях.

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    10 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Financial Times: Атаки хуситов увеличили объем грузовых ж/д перевозок России

    Tекст: Ольга Иванова

    Атаки хуситов в Красном море привели к снижению объема перевозок через Суэцкий канал, что увеличило спрос на грузоперевозки по железным дорогам России, сообщила газета Financial Times.

    По данным немецкой логистической компании DHL, с декабря спрос на перевозки российскими железными дорогами вырос на 40%. RailGate Europe сообщила, что спрос возрос на 25-35%. По данным нидерландского перевозчика, Rail Bridge Cargo, российские железные дороги стали популярнее на 31%, сообщает «Коммерсант».

    Поясняется, что после нападений йеменских хуситов на торговые суда и корабли в Красном море, логистические компании начали избегать Суэцкого канала. По железным дорогам через Россию этот путь занимает 25-30 дней.

    По данным издания, РЖД сохраняет «практически полную монополию» на перевозки по России, компании будут платить как за перевозку грузов, так и за доступ к ее сети.

    Ранее хуситы, согласно данным израильской прессы, своей атакой в Красном море повредили четыре подводных кабеля, связывающие Европу и Азию. Из-за этого возникли перебои с интернетом.

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    11 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams

    Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

    Под Авдеевкой уничтожили еще один Аbrams
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы уничтожили под Авдеевкой еще один американский танк M1 Abrams, поставленный вооруженным силам Украины, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский в своем Telegram-канале уточнил, что танк уничтожили из противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи.

    Ранее поступили сообщения об уничтожении по крайней мере четырех других танков Abrams в зоне конфликта на Украине. Так, 6 марта стало известно, что российские военные с первого выстрела подбили Abrams на Авдеевском направлении. За день до этого у поселка Бердычи уничтожили третий по счету американский танк.

    Второй Abrams был поражен российскими дронами «Упырь». А 1 марта стало известно об уничтожении самого первого американского танка, поставленного ВСУ.

    Как отмечал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают.

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    10 марта 2024, 15:41 • Новости дня
    В Италии назвали печальные последствия отправки войск НАТО на Украину

    Минобороны Италии: Отправка войск НАТО на Украину сотрет путь к дипломатии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Франция и Польша не могут говорить от имени всех членов НАТО, а вмешательство альянса в боевые действия на Украине «сотрет путь к дипломатии», сообщили СМИ.

    Как сказал н Крозетто в интервью газете La Stampa, Польша и Франция не имеют права говорить от имени НАТО, которое с самого начала СВО не вмешивалось в конфликт, а отправка войск в Киев сотрет путь к дипломатии, пишет «Коммерсант».

    Он добавил, что при продолжении политики поддержки Украины нужно сильнее активизировать дипломатические каналы.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки странами Запада сухопутных войск на Украину.

    Напомним, The American Conservative выразило мнение, что страны НАТО не вступят в прямое военное столкновение с Россией ради помощи Украине.

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    10 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни

    Tекст: Ольга Иванова

    Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.

    Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в окружении Моргуновой.

    Светлана Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

    Ранее из жизни ушел экс-руководитель московского театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас.

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    10 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    США эвакуировали персонал посольства с Гаити

    Tекст: Ольга Иванова

    США приняли решение эвакуировать персонал своего посольства с Гаити, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Южное командование Вооруженных сил (ВС) США.

    Американские военные заявили, что провели операцию по воздушной переброске второстепенного персонала посольства Гаити, они подчеркнули, что на борту не было граждан этой страны. Военные также подчеркнули, что процедура эвакуации персонала соответствует стандартной практике усиления безопасности посольства во всем мире, пишет Reuters.

    Накануне в Порт-о-Пренсе банды атаковали президентский дворец, здание МВД и полицейское управление. Агентство Франс Пресс со ссылкой на официальную газету государства передало, что ЧП в столице Гаити Порт-о-Пренсе продлено на один месяц на фоне бандитских нападений.

    Стрельба в центре столицы Гаити Порт-о-Пренса и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, когда премьер-министр Ариэль Анри находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки заявили, что намерены воспрепятствовать возвращению Анри к руководству страной. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

    Напомним, после убийства в 2021 году президента Гаити Жовенеля Моиза, более 80% территории столицы и ряд других регионов страны контролируют банды.

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    10 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США

    Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

    Дефицит бюджета заставил Украину искать деньги вне США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне задержек финансовой помощи из США Украина начала вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласа.

    Месяцы политического тупика в Конгрессе США по поводу пакета помощи Украине в размере 60 млрд долларов заставили Киев отчаянно искать альтернативных доноров для финансирования своих военных усилий против России и предотвращения резкого сокращения государственных расходов, пишет Financial Times.

    Украина выделила почти половину своего бюджета в размере 87 млрд долларов на этот год на расходы, связанные с обороной, но ее внутренние доходы составляют всего 46 млрд долларов, а это означает, что ей необходимо покрыть этот дефицит с помощью международных партнеров и за счет сокращения своих невоенных расходов.

    Пидласа сообщила, что изначальный план Украины заключался в том, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Венгрия задержала пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 млрд евро, который в конечном итоге был согласован в середине февраля. Эти задержки привели к тому, что Киев начал рассматривать два новых плана.

    Так, правительство Украины начало переговоры с Японией и Канадой. В этом месяце Киев ожидает получения транша в размере 4,5 млрд евро от ЕС и более 2,5 млрд долларов от МВФ, Японии, Великобритании и Канады. За первые два месяца этого года Украина получила 1,2 млрд долларов в виде грантов и льготного финансирования от Японии, Норвегии и Испании, сообщило министерство, добавив, что ведутся переговоры с большим количеством союзников.

    Ранее Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч.

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    11 марта 2024, 08:19 • Новости дня
    Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Telegraph: Британского наемника нашли мертвым после возвращения с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины британского наемника Гарри Грегга, вернувшегося на родину после участия в боевых действиях, обнаружили мертвым, сообщили СМИ.

    Мать наемника рассказала изданию The Telegraph, что ее сын после возвращения страдал от посттравматического расстройства.

    В декабре 2023 года, по ее словам, он должен был отпраздновать с семьей день рождения, но не выходил на связь. А на следующий день его нашли мертвым в собственном доме, передает RT.

    Ранее Киев признал, что в рядах ВСУ воюют наемники из 50 стран.

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