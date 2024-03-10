Financial Times: Атаки хуситов увеличили объем грузовых ж/д перевозок России

Tекст: Ольга Иванова

По данным немецкой логистической компании DHL, с декабря спрос на перевозки российскими железными дорогами вырос на 40%. RailGate Europe сообщила, что спрос возрос на 25-35%. По данным нидерландского перевозчика, Rail Bridge Cargo, российские железные дороги стали популярнее на 31%, сообщает «Коммерсант».

Поясняется, что после нападений йеменских хуситов на торговые суда и корабли в Красном море, логистические компании начали избегать Суэцкого канала. По железным дорогам через Россию этот путь занимает 25-30 дней.

По данным издания, РЖД сохраняет «практически полную монополию» на перевозки по России, компании будут платить как за перевозку грузов, так и за доступ к ее сети.

Ранее хуситы, согласно данным израильской прессы, своей атакой в Красном море повредили четыре подводных кабеля, связывающие Европу и Азию. Из-за этого возникли перебои с интернетом.