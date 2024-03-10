До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Выборы-2024: Отсиживаться на диване — ошибочная стратегия
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Инженер Владислав Николенко: Если ты поддержал своего кандидата выборах – ты вправе спрашивать с него
Если кто-то в день выборов решил отсидеться на диване – тогда он теряет основания для критики политиков, сказал газете ВЗГЛЯД инженер Владислав Николенко.
«Голосование – это проявление мнения и позиции. Приди, проголосуй за кандидата, и тогда ты вправе спрашивать с него. А если ты решил отсидеться на диване – это ошибочная стратегия. Тогда на каких основаниях ты кого-либо критикуешь?», – считает Владислав Николенко, инженер-технолог АО «Чепецкий механический завод» (входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом»).
«Конечно, может случиться так, что в бюллетене нет кандидата, в котором ты уверен на все 100%. Однако это не повод игнорировать выборы. В такой ситуации необходимо проанализировать программы других кандидатов и отдать свой голос тому, чья программа наиболее близка твоему виденью будущего», – отметил собеседник.
«Лично я буду голосовать за того политика, который больше других отражает мои взгляды на развитие нашей любимой страны. Поэтому, молодежь, приходите на выборы! Дойдите до избирательного участка и поддержите своего кандидата. Свой завтрашний день мы выбираем сами!», – призвал Николенко.