Выборы-2024: Отсиживаться на диване — ошибочная стратегия

Инженер Владислав Николенко: Если ты поддержал своего кандидата выборах – ты вправе спрашивать с него

«Голосование – это проявление мнения и позиции. Приди, проголосуй за кандидата, и тогда ты вправе спрашивать с него. А если ты решил отсидеться на диване – это ошибочная стратегия. Тогда на каких основаниях ты кого-либо критикуешь?», – считает Владислав Николенко, инженер-технолог АО «Чепецкий механический завод» (входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом»).

«Конечно, может случиться так, что в бюллетене нет кандидата, в котором ты уверен на все 100%. Однако это не повод игнорировать выборы. В такой ситуации необходимо проанализировать программы других кандидатов и отдать свой голос тому, чья программа наиболее близка твоему виденью будущего», – отметил собеседник.

«Лично я буду голосовать за того политика, который больше других отражает мои взгляды на развитие нашей любимой страны. Поэтому, молодежь, приходите на выборы! Дойдите до избирательного участка и поддержите своего кандидата. Свой завтрашний день мы выбираем сами!», – призвал Николенко.