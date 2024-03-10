До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
Автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца
Daily Express: Врезавшийся на автомобиле в ворота Букингемского дворца водитель арестован
Полиция задержала водителя, который врезался в ворота Букингемского дворца, сообщили британские СМИ.
Как пишет Daily Express со ссылкой на данные местной полиции, инцидент произошел ночью 9 марта. Отмечается, что водитель был арестован по подозрению в нанесении «противозаконного ущерба», передает РИА «Новости».
Представитель полиции отметил, что вооруженные офицеры арестовали мужчину на месте происшествия по подозрению в нанесении противозаконного ущерба. По данным издания, водителя отправили в больницу, а полиция проводит расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне арестован водитель, который на автомобиле врезался в ограждение Белого дома.