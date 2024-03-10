  • Новость часаЗахарова объяснила смысл оговорки Байдена об Афганистане и Украине
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    Проект «Лада» станет будущим российского подводного флота
    Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    На Украине заговорили о предательстве из-за потери ЗРК Patriot
    Ватикан объяснил слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины
    В США раскрыли судьбу экипажей уничтоженных ЗРК Patriot
    Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком (видео)
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    На Украине указали на дипломатические нарушения при назначении Залужного
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад боится мирной России, а не ядерной бомбы

    До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.

    19 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    13 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    12 комментариев
    10 марта 2024, 12:29 • Новости дня

    Сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались более 3 млн россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 3 млн избирателей использовали сервис «Мобильный избиратель» через «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры России.

    В сообщении, опубликованном на сайте пресс-службы, говорится, что для того, чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на «Госуслугах», передает ТАСС.

    Отмечается, что чаще всего избиратели выбирают участок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, а также в Красноярском крае и Самарской области.

    Как указали в Минцифры, жители регионов, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ), могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ. Для этого также нужно подать заявление на «Госуслугах» до конца дня 11 марта, уточнили в пресс-службе.

    Ранее в ЦИК заявили, что начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения («Мобильный избиратель»), а жители 28 регионов могут подать заявление об участии в ДЭГ.

    9 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд

    Бывший разведчик США Риттер: Нуланд вошла в конфронтацию с Белым домом по Украине

    Риттер раскрыл детали отставки Нуланд
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост из-за принципиальных разногласий с курсом Белого дома по Украине, она далеко зашла, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

    Разведчик рассказал, что ее вызвали на ковер и приказали прекратить риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. По словам Риттера, в администрации Байдена стали понимать, что видение Нуланд по Украине не соответствует реальности, передает РИА «Новости».

    По словам Риттера, Нуланд «далеко зашла», она заверяла Запад, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву, склоняла союзников Украины делать резкие заявления в адрес России. Разведчик считает, что в США понимают, что Украина на грани краха, и Вашингтон почти в состоянии военного конфликта с Россией, но в США этого не хотят.

    Ранее стало известно, что Виктория Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Нуланд привели к возобновлению конфронтации Вашингтона и Москвы.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена. Кроме того, она назвала отставку Нуланд следствием «раздрая» между США и Украиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться сменщика Нуланд.

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    9 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину

    Politico заявила о создании Францией альянса стран, готовых отправить западных военных на Украину

    Politico: Три страны готовы вступить в альянс с Францией для отправки военных на Украину
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция создает альянс государств, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину, пишут СМИ.

    Как заявила Politico, это углубляет противостояние Франции с «более осторожным Берлином». Хотя после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона большинство стран ЕС подчеркнули, что не планируют направлять военных на Украину, Эстония, Латвия и Литва «гораздо более открыты для этой идеи», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

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    9 марта 2024, 20:57 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении трех ЗРК Patriot ВСУ возле Покровска

    ТАСС: Три американских ЗРК Patriot ВСУ могли быть уничтожены возле Покровска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе Покровска в Донецкой народной республике, предположительно, уничтожены три американских зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot.

    «При помощи ОТРК «Искандер», предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Собеседник агентства уточнил, что в результате удара также уничтожены западные наемники, входившие в состав расчетов ЗРК.

    В субботу Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска. Впоследствии появилась информация, что в ходе этого удара ВС России уничтожили два ЗРК Patriot.

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    9 марта 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента

    Политолог Стремидловский: Польша и Франция могут создать на Украине буферное государство

    Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Польше, как соседу Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе, это делает более реальным сценарий Третьей мировой войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-полонист Станислав Стремидловский. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский «высоко оценил инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправить войска западных стран на Украину.

    «В данном случае Радослав Сикорский выступает как глава МИД Франции, а не Польши, потому что именно президент Франции Эммануэль Макрон не только озвучил инициативу о возможности отправить западный контингент на Украину, но и несколько раз подтвердил, что не отказывается от своих слов. Сикорский следует в фарватере Парижа», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Эксперт напомнил, что руководство минобороны Польши, президент и премьер-министр страны категорически отрицали возможность отправки войск на Украину. «При всех разговорах о вводе западных войск на Украину мы не услышали ни от Макрона, ни от Сикорского, собираются ли они в таком случае получать согласие украинских властей? То есть фактически киевский режим выведен Сикорским и Макроном из правового поля. Такое бывает, когда страна распадается или политический режим терпит полный крах», – подчеркнул собеседник.

    Политолог не исключил, что в итоге речь может идти об отправке на Украину польско-французского контингента. «Польше, как соседу Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе», – предположил Стремидловский.

    Более того, если решение о вводе натовских войск на Украину все-таки будет принято, то появится буферное государство в пределах Восточных Кресов, то есть на части территорий Галиции и западной Украины. «Есть интересный нюанс – будут ли Париж и Варшава вести консультации, ведь если вводить войска, то есть момент потенциального боевого столкновения с российской армией. И тут сценарий Третьей мировой войны, о котором мы слышим в последние дни, станет более реальным», – подытожил эксперт.

    Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку на Украину натовского контингента. По словам министра, он «аплодирует недавней инициативе Франции». «На мой взгляд, за этим стоят благие намерения, а именно – заставить российского президента задаться вопросом, каким будет наш следующий шаг вместо того, чтобы позволить ему быть уверенным, что мы не будем делать ничего творческого, и планировать свои собственные сценарии», – пояснил Сикорский.

    Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на устрашение Москвы и «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

    Ранее глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель отрицали намерение Варшавы направить свои войска на Украину. Президент страны Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

    Ранее на этой неделе президент Чехии Петр Павел после встречи с Макроном заявил, что он «за» поиск новых способов поддержки Киева, включая продолжение разговоров о возможности отправить войска на Украину.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал показателем политической безответственности лидеров Европы слова Макрона о возможной отправке солдат НАТО на территорию Украины. «Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находится на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявления эти крайне опасны», – сказал Нарышкин в интервью каналу «СоловьевLive».

    26 февраля, после встречи с лидерами стран Евросоюза, Макрон заявил, что не исключает в будущем отправки европейских войск на территорию Украины. В ответ Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия пообещали не направлять войска на Украину. Такую же позицию занял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключал, что «ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе». Лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель пояснял, что Макрон готовит общественное мнение к отправке западных войск на Украину в том случае, если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева.

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    9 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    Украинский солдат три дня выхаживал раненого российского бойца под Авдеевкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдат ВСУ в течение трех дней помогал выживать российскому военнослужащему, получившему тяжелое ранение в ходе взятия Авдеевки, а затем сдался в плен.

    По словам российского военнослужащего по имени Сергей, во время взятия Авдеевки он в составе группы из девяти человек вошел в поселок Ласточка, где они заняли позиции в одном из зданий, передает «Царьград».

    Сообщается, что во время обороны позиций Сергей получил ранение, сослуживцы спрятали его в укрытии. Пока боец ждал эвакуационную группу, к нему приблизился неизвестный, который оказался украинским солдатом. При себе у не было ни оружия, ни бронежилета.

    В течение трех дней украинец помогал россиянину выжить, носил ему воду, а после эвакуации добровольно сдался в плен.

    Ранее украинский пленный рассказал о внушении ненависти к русским на обучении в Британии.

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    9 марта 2024, 15:26 • Новости дня
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    ВС России уничтожили комплекс космической разведки ВСУ под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия уничтожила комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2».

    Комплекс располагался недалеко от Одессы, цель была поражена в ночь на 8 марта, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

    Уточняется, что в 2020 году к работе на объекте были допущены специалисты НАТО.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский случайно раскрыл координаты секретной базы в Одессе.

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    10 марта 2024, 07:44 • Новости дня
    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным

    Forbes заявил, что члены экипажа пораженных на Украине ЗРК Patriot «почти наверняка погибли»

    Forbes счел экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot уничтоженным
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot на Украине, обозреватель Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».

    Экс отметил, что «две пусковые установки Patriot взорвались», вооруженные силы Украины «в результате одной катастрофы» лишились до 13% пусковых установок Patriot. По его словам, обнаружить и одним ударом уничтожить ЗРК российским войскам удалось благодаря настойчивости операторов беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot. Позднее источник сообщил, что в районе Покровска, предположительно, уничтожены три ЗРК Patriot.


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    9 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Выступление Орбакайте в Кремлевском дворце отменили в последний момент

    «МК»: Выступление Орбакайте в Кремлевском дворце отменили в последний момент

    Выступление Орбакайте в Кремлевском дворце отменили в последний момент
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы концерта, который состоялся в Кремлевском дворце в честь Международного женского дня.

    Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, выступление Орбакайте планировалось в финале концерта, ее имя значилось в программе до последнего момента, но по итогу номер с ее участием был отменен.

    Издание отмечает, что причиной этого могли стать антироссийские высказывания матери Орбакайте, Аллы Пугачевой.

    В среду народная артистка СССР Алла Пугачева ответила певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. Певица заявила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми».

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    9 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожара

    Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Авдеевском направлении уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожар, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ.

    «Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    По данным агентства, Ожар был связан с французскими спецслужбами.

    Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной миссии подразделения наемников «Избранная рота», в ходе которой российский пулеметчик тяжело ранил британца Александра Мосса.

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    9 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard танкам М-55S
    @ AndrejS.K/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до сих пор не смогла найти применение словенским танкам М-55S, по ряду параметров превосходящим немецкие танки Leopard, пишет Forbes.

    Как отмечает Forbes, Киев получил М-55S в 2022 году, однако в течение почти двух лет ВСУ все еще пытается найти для них место, назначая и переназначая эти машины в попытках расширить танковый корпус, передает Ura.ru.

    Танки М-55S обладают более прочной броней, чем Leopard, также у словенской техники лучше управление огнем, указывается в материале.

    Ранее немецкие СМИ сообщали, что ВСУ потеряли более 20 танков Leopard.

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    10 марта 2024, 04:28 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине

    Sunday Times сообщила о тайном визите Джонсона в Венесуэлу для обсуждения Украины

    Стало известно о тайных переговорах Джонсона с Мадуро об Украине
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В феврале экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон тайно посетил Каракас для обсуждения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро конфликта на Украине, сообщают СМИ.

    Джонсон из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете прилетел в Каракас и пробыл там менее суток. Визит состоялся на фоне слухов о возможных поставках Венесуэлой оружия и военной техники России, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Также Джонсон и Мадуро обсудили возможность нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией – сейчас Лондон не признает легитимность правительства Мадуро. Sunday Times пишет, что речь шла о «честных и справедливых» выборах в Венесуэле и деэскалации напряженности с Гайаной.

    Представители Джонсона заявили, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был в курсе визита. Также Джонсон общался с временным поверенным в делах Великобритании в Венесуэле Колином Диком. Источники в Форин-оффисе указали, что Джонсон, которому не требовалось разрешение для неофициальной поездки, оповестил Кэмерона уже по пути в Каракас.

    Нет информации о том, кто был инициатором встречи. Визит был оплачен из личных средств Джонсона. Источники заявили, что Джонсон все еще считает Мадуро «нарушителем прав человека». Сообщается, что Джонсон продвигал повестку президента Украины Владимира Зеленского. Через несколько дней после поездки в Венесуэлу Джонсон посетил Киев, где встретился с Зеленским.

    В феврале Мадуро заявил, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине. Мадуро подчеркнул, что президент России Владимир Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», а также напомнил, что «Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры».

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    9 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    ВС России с помощью «Искандера» уничтожили два ЗРК Patriot в ДНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России ударом ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска Донецкой народной республики уничтожили два зенитных ракетных комплекса Patriot американского производства.

    В ходе анализа ранее опубликованного Минобороны видео удара по украинской позиции установлено, что на кадрах не только украинские ЗРК С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По информации собеседника издания, два из уничтоженных комплексов являются американскими ЗРК Patriot.

    Ранее Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска.

    Коментарии (21)
    9 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    ВС России уничтожили «Искандером» С-300 ВСУ возле Покровска

    Минобороны опубликовало видео удара «Искандером» по С-300 ВСУ возле Покровска

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300 в районе Покровска Донецкой народной республики, сообщили в Министерстве обороны России.

    На кадрах видео, снятом российским дроном-разведчиком и  опубликованном Минобороны, показаны машины украинского комплекса вдоль лесопосадки.

    В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена. Взрыв сопровождается характерным разлетом «огненных шаров» от сдетонировавших ракет украинского С-300, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.

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    9 марта 2024, 21:39 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ матом призвал политиков решать проблемы

    Der Spiegel: Вице-канцлер ФРГ Хабек матом призвал политиков решать проблемы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономики и проблем климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек позволил себе нецензурную брань, призывая политиков решать существующие проблемы.

    Инцидент произошел во время выступления Хабека перед студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке, пишет Der Spiegel, передает телеканал «360».

    «Решите те ****** (нецензурный аналог слова «чертовы» – Прим. ВЗГЛЯД) проблемы, которые у нас сейчас есть», – сказал Хабек, подчеркнув, что политики не должны передавать проблемы следующему поколению.

    Политикам необходимо осознавать реальность, чтобы избежать повторения ошибок прошлого, подчеркнул он.

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    9 марта 2024, 20:43 • Новости дня
    Захарова ответила на тезисы посла Смит об отношениях России и НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала распространяющееся на Западе видео двухлетней давности, на котором посол США в НАТО Джулианна Смит говорит о попытках Североатлантического альянса «подружиться» с Россией.

    «Новости из дурдома альтернативной реальности: пропагандистские ресурсы госдепартамента достали из нафталина и начали разгонять позапрошлогоднее видео, по привычке выдав старое за новое и наверняка списав под это бюджетные средства. В ролике посол США в НАТО Джули (Джулианна) Смит рассказывает сказки на тему «почему у НАТО и России не сложились отношения», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что в течение последних десятилетий НАТО неоднократно наращивала свое присутствие и приближалась к российским границам, а после первого расширения альянс, « грубо нарушив основополагающие принципы международного права, закреплённые в Уставе ООН, напал на Югославию», разрушив тем самым фундамент европейской безопасности.

    Она также ответила на обвинения в адрес России относительно событий в Грузии 2008 году.

    «Независимая комиссия во главе с представителем Швейцарии Хайди Тальявини, которая расследовала обстоятельства событий августа 2008 года, сделала однозначный вывод – в ночь с 7 на 8 августа режим Саакашвили совершил неспровоцированный акт агрессии в отношении Цхинвала и наших миротворцев. Кстати, в июле того же года в Тбилиси побывала госсекретарь США Кондолиза Райс...», – пишет дипломат.

    Кроме того, Захарова напомнила о заявлениях об открытых для Украины и Грузии дверях альянса, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.

    «Сетуя на то, что у России «нет миссии при НАТО», посол умолчала о том, что работа нашего Постпредства была приостановлена после того, как в Альянсе без объяснения причин отозвали аккредитацию у 8 сотрудников и запретили российским дипломатам посещать штаб-квартиру организации, инициативно ограничив контакты», – отметила представитель российского МИД.

    Сегодня руководство НАТО и стан – членов альянса открыто заявляют о том, что их главной целью является нанесение «стратегического поражения» России, подчеркнула Захарова.

    «Госдепартаменту советуем свои не первой свежести «сказки для самых маленьких» о том, как «НАТО тянула руки помощи, но не сложилось» снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно. И ждём, когда же всё-таки на Си-стрит снимут ролики про собственную агрессию в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане», – резюмировала она.

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    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Армения собралась поменять расстановку сил в Закавказье

    Армянские власти начали обсуждать идею вступления в Евросоюз. Это происходит на фоне заметного ухудшения отношений с Россией, на что указывает заморозка Ереваном членства в ОДКБ. Интеграция в ЕС, предупреждают эксперты, поставит под вопрос участие Армении в ЕАЭС и СНГ. Каковы реальные перспективы европейской интеграции Армении и как это влияет на позиции России в Закавказье? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

    • Новая милитаризация Германии

      В Германии задумались о возвращении воинского призыва, в перспективе – всеобщего. Собственно, у ФРГ нет другого выхода в условиях потери бундесвером обороноспособности и насаждения пропагандистского мифа о том, что новая война с Россией неизбежна.

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

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    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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