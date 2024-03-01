Взятый в плен боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

  • Новость часаОпубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
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    Как российские пограничники спасали Армению
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Эксперт: Киев постарается замять историю с передачей тел погибших на Ил-76
    В Армении начали обсуждать вывод российских пограничников из Звартноца
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

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    1 марта 2024, 14:29 • Новости дня

    Взятый в плен боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

    Взятый в плен в Херсонской области боец ССО Украины заявил, что его отряд кинули на убой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Евгений Горин заявил, что командование бросило его отряд на убой, отправляя на Тендровскую косу.

    По его словам, группу кинули на «героический убой» ради медийки, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России у острова Тендеровская коса в Черном море уничтожили диверсантов центра сил специальных операций ВМС Украины.

    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

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    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

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    1 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса участником СВО

    СК возбудил дело из-за ситуации со снятым с рейса по подозрению в курении участником СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с участником спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

    По данным пресс-службы СК, Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Черненко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, передает ТАСС.

    Известно, что участник спецоперации возвращался домой после лечения из-за ранения, однако мужчину сняли с рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолета.

    Отмечается, что датчики дыма при этом не сработали, других фактов, подтверждающих курение, не было установлено.

    Ранее СК начал расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение.

    Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

    В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня
    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    1 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Россия выразила готовность передать Киеву тела украинских жертв крушения Ил-76

    Москалькова сообщила о готовности передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате крушения в Белгородской области самолета Ил-76, сбитого вооруженными силами Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Отвечая на вопрос о том, обращалась ли Украина по вопросу передачи тел, Москалькова подтвердила, что «такой разговор был – готова ли российская сторона отдать тела», передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что Москва «готова, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется». Как пояснила Москалькова, тела «могут быть переданы» в соответствии с существующими процедурами.

    По ее словам, у России есть все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении военного самолета.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    1 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили девять атак бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, ВС России отражены девять контратак 47-й, 61-й механизированных бригад в районах Семеновки и Новобахмутовки, передает ТАСС.

    Савчук добавил, что также нанесено поражение формированиям 61-й механизированной, 53-й, и 59-й мотопехотной бригад около Орловки, Бердычей, Северного и Первомайского.

    По словам Савчука, потери противника составили более 490 военнослужащих, семь танков, две БМП, в том числе Bradley, четыре бронемашины.

    Ранее обозреватель Питер Сучиу в материале для журнала National Interest заявил, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин, переданных киевскому режиму.

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    29 февраля 2024, 23:23 • Новости дня
    Зафиксировано приближение беспилотников к Воронежу

    Tекст: Антон Антонов

    В направлении Воронежа зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация города. Позднее в пресс-службе правительства Воронежской области заявили, что «непосредственной угрозы Воронежу именно на настоящий момент нет».

    В Telegram администрации уточняется, что к города приближается «около пяти» БПЛА. Жителей города призвали покинуть улицы и транспорт, зайти в здания, а при отсутствии такой возможности – укрыться за деревьями. В зданиях следует держаться подальше от окон.

    Позднее администрация Воронежа сообщила, что «границы региона эти БПЛА пока так и не пересекли».

    Как заявили в пресс-службе, власти пока не могут сказать, что произошло с БПЛА, передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Также ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    1 марта 2024, 13:51 • Новости дня
    ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка
    ВСУ за неделю на Авдеевском направлении потеряли свыше 2,6 тыс. военных и 23 танка
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние семь дней на Авдеевском направлении потеряли более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка «Центр» за этот период освободила Ласточкино, Северное, Петровское в ДНР и продолжила продвижение в западном направлении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены скопления живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны у Нетайлово, Очеретино, Майорска и Розовки в ДНР. Отражены 48 контратак украинских штурмовиков у Новгородского, Ленинского, Тоненького, Орловки и Первомайского в ДНР.

    Также ВСУ на этом направлении за неделю потеряли 83 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

    На Купянском направлении Западная группировка за этот период улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Ивановки, Песчаного и Приколотного в Харьковской области.

    Отражены 30 контратак украинских штурмовиков 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад у Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР).

    Там за семь дней ВСУ потеряли более 755 человек, три танка, шесть бронемашин и 23 орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные позиции и поразила формирования 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 72-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны у Клещеевки, Богдановки, Дылеевки, Курдюмовки, Андреевки и Красного в ДНР. Отражены 18 контратак ВСУ у Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР.

    На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла более 2835 человек, семь танков, 16 боевых бронированных машин и 24 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и отразила семь атак украинских штурмовиков у Марфополя (Запорожская область), Новодонецкого и Шевченко (ДНР).

    Поражены подразделения 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополья (ДНР) и Луговского (Запорожская область). На этом направлении украинская сторона потеряла до 890 человек, три танка, шесть бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции и отразили семь атак украинских штурмовиков 117-й, 118-й механизированных бригад и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино (Запорожская область).

    Комплексное огневое поражение нанесено живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Вербового, Приморского, Новопокровки, Орехова, Малой Токмачки, Нестерянки (Запорожская область), Ильинки (Днепропетровская область), Токаревки и Дудчан (Херсонская область).

    ВС России также сорвали попытку высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В ходе боя затонули четыре лодки ВСУ, уничтожены до 25 украинских военных, один взят в плен.

    За неделю на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 290 человек, три танка, четыре бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за неделю уничтожили радиолокационную станцию П-18, два радиолокатора и пусковую установку ЗРК С-300, машину норвежского ЗРК NASAMS и пять станций РЭБ «Буковель-AD».

    Средства ПВО за неделю сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 снарядов РСЗО HIMARS и 639 дронов.

    C 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 украинских военных.

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    29 февраля 2024, 17:50 • Новости дня
    Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Министр обороны Шойгу: У России есть все, чтобы встретить любого врага

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Министр обороны России прокомментировал заявления некоторых стран-членов ЕС и НАТО о возможной отправке войск на Украину в интервью журналисту Павлу Зарубину. Шойгу заявил, что Россия готова встретить любого противника, для этого у нее есть все, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу заявил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать западным странам, что с Россией лучше не связываться.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам о историческом опыте: «Это, знаете, люди, которые не прошли через тяжелые испытания – они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас – в условиях конфликта на Украине – то же самое происходит. А они думают, что для них это все мультики какие-то. Это порождает риски для всех».

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    1 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    США выразили уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса о помощи Киеву

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер выразил уверенность, что Путин следит за спорами Конгресса США вокруг помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер убежден, что президент России Владимир Путин следит за действиями Конгресса США в связи с обсуждением Украины.

    Миллер сказал, что противники США «пристально наблюдают» за Конгрессом, когда «речь заходит об Украине». По его словам, Путин «смотрит и ждет». Однако, как подчеркнул Миллер, за деятельностью Конгресса «пристально» следят и партнеры Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает главной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

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    Путин хочет сделать налоги более справедливыми

    Владимир Путин объявил о важнейших изменениях в налоговой сфере как для бизнеса, так и для граждан. В частности, бизнесменов, которые прибегали к дроблению своего бизнеса, ждет налоговая амнистия. А распределение налогового бремени в будущем могут привязать к уровню доходов бизнеса и граждан для большей справедливости. Подробности

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    Путин показал возможности суверенитета

    В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал главный акцент на укреплении суверенитета России. Речь идет не только о военном, но и экономическом, техническом, гуманитарном и в целом – государственном суверенитете. Как отмечают эксперты, объявленные президентом приоритеты раскрывают план развития и усиления страны не только на шесть следующих лет, а на десятилетия вперед. Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Как российские пограничники спасали Армению

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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