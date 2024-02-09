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    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

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    9 февраля 2024, 14:51 • Новости дня

    Минобороны показало старт ракеты-носителя «Союз-2.1в»

    Минобороны показало старт ракеты-носителя «Союз-2.1в»с военным спутником

    Tекст: Вера Басилая

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме, в расчетное время спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск, сообщили в Министерстве обороны.

    В сообщении Минобороны указано, что со спутником аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, передает ТАСС.

    Офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.


    Ранее сообщалось, что ВКС провели пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны.

    7 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett

    Ростех: В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как отметили в холдинге, в данный момент винтовка проходит испытания на работоспособность в различных условиях эксплуатации, передает РИА «Новости».

    В частности, в ходе испытаний было принято решение скорректировать конструкцию с целью улучшения эргономики, в ближайшее время начнется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО.

    Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

    Ранее российским снайперам для работы в зоне СВО передали новейшие винтовки Raptor.

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    7 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее

    «Высокоточные комплексы»: Снаряд «Краснополь-М2» в полтора раза эффективнее предшественника

    Снаряд «Краснополь» стал в полтора раза эффективнее
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший управляемый боеприпас «Краснополь-М2» в полтора раза мощнее и эффективнее предшественника – снаряда «Краснополь», сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Госкорпорацию Ростех) на полях выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

    По сообщению пресс-службы, от предшественника «Краснополь-М2» отличают повышенные дальность и боевое могущество, а по эффективности применения боевая часть практически в 1,5 раза эффективнее, передает ТАСС.

    Там добавили, что специалисты холдинга постоянно работают над повышением эффективности, точности и дальности боеприпаса.

    В холдинге рассказали, что заинтересованность в снаряде «Краснополь-М2» в калибре 155 мм проявили представители стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-восточной Азии.

    Ранее Ростех пообещал показать на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибром 155 мм.

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    7 февраля 2024, 12:15 • Новости дня
    Метающую гранаты на 120 метров насадку для автомата создали в России

    Насадку для автомата, которая метает гранаты на 120 метров, создали в Челябинской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположенные в городе Миасс (Челябинская область) предприятия разработали и передали в зону СВО насадки на автомат, которые способны метать ручные гранаты на расстояние до 120 метров.

    Согласно сообщению пресс-службы горадминистрации, выпускающие продукцию мирного назначения предприятия разработали экспериментальное устройство для метания ручных гранат с помощью автомата Калашникова на расстояние до 120 метров, передает ТАСС.

    Там добавили, что «мортирка» (или «стакан») опробована в боевых условиях, а на основании наблюдений и пожеланий бойцов специалисты предприятий доработали приспособление и уже передали партию усовершенствованных устройств военным разведчикам.

    Ранее в российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94.

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    8 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    На американской базе на востоке Сирии произошли взрывы

    На американской базе в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии произошли взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    На военной базе США, расположеной на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, прогремели взрывы.

    Причина взрыва не раскрывается, американские военные пока никак не комментируют инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции и связанным с ним формированиям.

    Минобороны Сирии сообщило, что авиаудары привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих, а также нанесли большой ущерб государственной и частной собственности.

    Перед этим американская база подверглась ракетному обстрелу, после чего на ней начался пожар.


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    7 февраля 2024, 11:57 • Новости дня
    «Калашников» решил внести изменения в АК-12 по итогам применения в СВО

    «Калашников» внесет изменения в конструкцию АК-12 по итогам применения в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» планирует внести изменения в конструкцию автомата АК-12 по итогам его применения в зоне СВО.

    Согласно сообщению пресс-службы концерна, специалисты вернулись из зоны СВО, где совместно с военнослужащими группировки «Запад» провели обслуживание и восстановление вышедших из строя единиц изделий, передает ТАСС.

    На основе анализа собранных материалов сформулированы предложения по корректировке состава запчастей и принадлежностей (ЗИП) для АК-12, поставлены вопросы о разработке ремонтной документации.

    В пресс-службе подчеркнули, что проверка автомата в боевых условиях доказала его надежность, кроме того, специалисты концерна решили провести корректировку состава ЗИП, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, что поможет улучшить обслуживание и восстановление автомата непосредственно в полевых условиях.

    Ранее «Калашников» сообщил о двукратном увеличении поставок АК-12 в войска.

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    8 февраля 2024, 06:34 • Новости дня
    ВСУ начали формировать штурмовые подразделения из полицейских

    ВСУ начали формировать в Харьковской области штурмовые подразделения из полицейских из-за нехватки солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Нехватка военных вынудила ВСУ начать формирования штурмовых подразделений в Харьковской области из действующих сотрудников полиции без боевого опыта, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    «Из-за нехватки людей на фронте и уже абсолютно очевидного дефицита мобилизационного ресурса киевскому режиму уже ничего не остается, как отправлять на фронт действующих сотрудников правоохранительных органов. Они формируют из этих людей штурмовые отряды, вот только это не означает, что они будут эффективными», – приводит ТАСС слова Ганчева.

    По его словам, у полицейских отсутствует боевой опыт. Кроме того, Киев таким образом провоцирует рост преступности, потому что «следить за порядком в городах» становится некому.

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    8 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Минобороны предложило установить единый предельный возраст службы мобилизованных

    Tекст: Ольга Никитина

    В период мобилизации, военного положения или в военное время в России необходимо установить единый предельный возраст пребывания на службе для контрактников, с соответствующим предложением выступило Минобороны.

    В проекте федерального закона, инициатором которого стало российское военное ведомство, говорится, что предельный возраст должен составлять 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, передает ТАСС.

    В Минобороны пояснили, что, согласно ныне действующему закону, предельный возраст в период мобилизации установлен только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года, однако верхние возрастные планки не установлены для тех, кто пришел на службу до этой даты.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщал, что в прошлом году в интересах объединенной группировки войск ВС России привлекли свыше 500 тыс. человек, в том числе 420 тыс. контрактников.

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    7 февраля 2024, 10:14 • Новости дня
    «Брамос» начала переговоры с Саудовской Аравией

    Компания «Брамос» ведет переговоры с Саудовской Аравией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индийско-российская компания «Брамос», производящая сверхзвуковые крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования, ведет переговоры с Саудовской Аравией, сообщил на оборонной выставке World Defense Show директор по экспорту компании «Брамос» Правин Патхак.

    По его словам, выставка очень перспективная как для Индии, так и для России, в Саудовской Аравии проявили очень большую заинтересованность, «Брамос» надеется на эти переговоры, передает ТАСС. Патхак добавил, что также планируется ряд переговоров с делегациями других стран Ближнего Востока.

    По его словам, Филиппины получат первые элементы ракетного комплекса BrahMos в течение ближайших двух месяцев.

    Патхак рассказал, что у заказчика были сложности с подготовкой мест базирования ракет из-за сильных муссонов, их строительство немного сдвинулось, как только строительство будет завершено, начнется отгрузка.

    По его словам, филиппинская сторона приезжала в Индию, убедилась в технической готовности оборудования и подписала его приемку.

    Патхак рассказал также, что улучшенные сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийской компании BrahMos морского и воздушного базирования на последних испытаниях подтвердили полное соответствие требованиям Минобороны Индии по дальности.

    «Минобороны Индии осталось очень довольным результатами последних испытаний ракет BrahMos морского и воздушного базирования. Мы полностью подтвердили требования, которые ставили перед нами военные, и ожидаем еще больших заказов», – сказал Патхак, отвечая на вопрос о достигнутой максимальной дальности ракет на испытаниях.

    Напомним, в августе 2022 года содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев сообщил, что началась реализация контракта на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos Филиппинам.

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    7 февраля 2024, 11:15 • Новости дня
    Носитель «Цирконов» АПЛ «Иркутск» спущена на воду

    Носитель «Цирконов» АПЛ «Иркутск» спущена на воду и продолжает модернизацию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Носитель гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ Тихоокеанского флота после спуска на воду продолжает ремонт и модернизацию на заводе «Звезда» в Приморье.

    Как сообщил источник ТАСС работы по ее модернизации АПЛ «Иркутск» продолжаются у причальной стенки.

    Ранее источник в кораблестроительной отрасли заявил, что возвращение модернизированной АПЛ с повышенным боевым могуществом «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года.

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    8 февраля 2024, 03:42 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о производстве российского оружия на Ближнем Востоке

    Рособоронэкспорт сообщил о желании ближневосточных стран производить оружие вместе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, заинтересованы в организации совместного с Россией производства и разработки вооружений и военной технии, сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    «Совместные разработка и производство вооружения и военной техники на сегодня являются наиболее востребованным форматом сотрудничества со стороны не только Саудовской Аравии, но и в целом ближневосточных стран», – приводит ТАСС слова Михеева на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

    Он отметил. что Рособоронэкспорт имеет большой опыт взаимодействия в рамках индустриального партнерства, в том числе в указанном регионе.

    «Мы предлагаем как совместно создавать новые образцы, так и локализовать производство разработанной в России новейшей продукции для ВВС, ПВО, сухопутных войск, военно-морского флота», – пояснил Михеев.

    Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.

    Ранее директор по экспорту российско-индийской компании «Брамос» Правин Патхак заявил о начале переговоров с Саудовской Аравией. «Брамос» производит сверхзвуковые крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

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    7 февраля 2024, 10:38 • Новости дня
    В Ижевске заявили о готовности начать выпуск модульного «Тора» для ВМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ижевский электромеханический завод «Купол» при заинтересованности иностранных заказчиков готов с 2025 года начать выпуск модульного комплекса противовоздушной обороны «Тор-М2КМ» для вооружения кораблей, сообщил представитель завода.

    Как заявил представитель завода на выставке World Defense Show в Эр-Рияде ТАСС, при заинтересованности инозаказчиков входящий в концерн «Алмаз-Антей» «Купол» готов начать производство модульного «Тора» для вооружения кораблей и судов заказчика с 2025 года, так как на сегодня эта тема весьма актуальна.

    Ранее «Купол» решил повысить возможности «Тора» по поражению дронов.

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    7 февраля 2024, 23:32 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Польше аэростатных и наземных РЛС на 1,2 млрд долларов

    Госдеп одобрил продажу Польше воздушных и наземных систем радиолокационной разведки на 1,2 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США одобрил продажу Польше американских систем радиолокационной разведки (ASRR) на общую сумму 1,2 млдр долларов.

    В комплект поставки также входит сопутствующее оборудование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    Отмечается, что с запросом поставки аэростатных и наземных систем радолокационной разведки, бортовых радаров раннего предупреждения, сенсорных систем и другого оборудования в Пентагон обратилось правительство Польши.

    Запрос также включал услуги по ремонту, обслуживанию техники и обучению персонала.

    По оценкам Пентагона, поставки РЛС в Польшу послужат «реализации интересов США в сфере внешней политики и нацбезопасности», поскольку укрепят безопасность «союзника США по НАТО, поддерживающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе».

    После Госдепа подобную сделку в течение 30 дней должен одобрить Конгресс США.

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    9 февраля 2024, 06:16 • Новости дня
    Шойгу посетил пункт управления группировки «Запад»

    Министр обороны Сергей Шойгу посетил пункт управления группровки «Запад»

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по обстановке и планам дальнейших действий.

    «Сергей Шойгу обратил внимание командующих на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, техникой, боеприпасами и необходимыми материальными средствами для успешного выполнения задач», – сообщает Минобороны на своем сайте.

    Отмечается, что министр поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление, в результате чего группировка продолжает улучшать положение по переднему краю.

    Завершая работу на пункте управления, Шойгу акцентировал внимание командующих на необходимости активнее вести разведку на всю глубину обороны противника, а также действовать на опережение.

    Шойгу поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства.

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    6 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Ту-160 провели плановый полет в Северном Ледовитом океане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Северном Ледовитом океане совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-160, сообщило Министерство обороны России.

    Полет проводился на протяжении более 10 часов над морем Лаптевых и соседними акваториями, он выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», приводятся слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в Telegram-канале ведомства.

    Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана.

    В ноябре ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3 проводили плановые полеты над Арктикой и Черным морем.

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    7 февраля 2024, 12:18 • Новости дня
    Ту-95МС провели плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей прошел плановый полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС, заявило Министерство обороны.

    Продолжительность полета составила около девяти часов, их сопровождали истребители Су-30СМ, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее в Северном Ледовитом океане совершили плановый полет два стратегических ракетоносца Ту-160.

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