Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Минобороны показало старт ракеты-носителя «Союз-2.1в»
Минобороны показало старт ракеты-носителя «Союз-2.1в»с военным спутником
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме, в расчетное время спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск, сообщили в Министерстве обороны.
В сообщении Минобороны указано, что со спутником аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме, передает ТАСС.
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
Ранее сообщалось, что ВКС провели пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны.