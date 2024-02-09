Минобороны показало старт ракеты-носителя «Союз-2.1в»

«Брамос» начала переговоры с Саудовской Аравией

Компания «Брамос» ведет переговоры с Саудовской Аравией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, выставка очень перспективная как для Индии, так и для России, в Саудовской Аравии проявили очень большую заинтересованность, «Брамос» надеется на эти переговоры, передает ТАСС. Патхак добавил, что также планируется ряд переговоров с делегациями других стран Ближнего Востока.

По его словам, Филиппины получат первые элементы ракетного комплекса BrahMos в течение ближайших двух месяцев.

Патхак рассказал, что у заказчика были сложности с подготовкой мест базирования ракет из-за сильных муссонов, их строительство немного сдвинулось, как только строительство будет завершено, начнется отгрузка.

По его словам, филиппинская сторона приезжала в Индию, убедилась в технической готовности оборудования и подписала его приемку.

Патхак рассказал также, что улучшенные сверхзвуковые крылатые ракеты российско-индийской компании BrahMos морского и воздушного базирования на последних испытаниях подтвердили полное соответствие требованиям Минобороны Индии по дальности.

«Минобороны Индии осталось очень довольным результатами последних испытаний ракет BrahMos морского и воздушного базирования. Мы полностью подтвердили требования, которые ставили перед нами военные, и ожидаем еще больших заказов», – сказал Патхак, отвечая на вопрос о достигнутой максимальной дальности ракет на испытаниях.

Напомним, в августе 2022 года содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев сообщил, что началась реализация контракта на поставку российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos Филиппинам.