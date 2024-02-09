Силы беспилотных систем ВСУ возглавил полковник Сухаревский

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Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.2 комментария
Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.5 комментариев
Украинский телеканала ТСН опубликовал видео, которое записал военный с позывным «Гиря», и добавил, что солдат принимал участие в операции возле Андреевки в ДНР. На его глазах погибли сослуживцы, а затем ранение получил и он сам, передает «Московский комсомолец».
Военный сообщил, что истекает кровью и чувствует, что «просто засыпает». «Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», – рассказал он. Отмечается, что солдат сделал запись на русском языке.
В конце видео украинский военный закрывает глаза и говорит, что, может быть, где-то встретится со своими родными. При этом, по данным украинских СМИ, «Гирю» нашли, он еще был жив, его успели доставить в больницу.
Ранее пленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, как на позициях в Авдеевке в ДНР украинские солдаты ждали спасения российскими войсками.
Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву
«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.
Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.
Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими
Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».
«Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.
Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.
Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого
Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.
Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.
При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».
В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей.
Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.
«У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.
Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.
На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.
Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».
Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.
А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.
По его словам, брат уехал на Украину давно, там он начал службу и продолжает ее, у него там семья, передает ТАСС слова Олега.
Александр Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а в августе 2019 года занял пост главы Сухопутных войск ВСУ.
8 февраля 2024 года стало известно о назначении Сырского на пост главкома ВСУ.
Отмечается, что российские войска уничтожают то, что Киев пытается сохранить и сэкономить, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы. Ситуацию осложняет и отсутствие помощи со стороны США.
Ранее ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк.
NYT: В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
Публичных заявлений от официальных американских чиновников на тему ЗРК Patriot и сбитого им Ил-76 не планируется, но в частном порядке они подтвердили, что самолет действительно сбили ракетой этого комплекса, пишет New York Times, передает ТАСС.
Источники пояснили, что комплекс, из которого сбили самолет над Белгородской областью, киевскому режиму передал партнер из Европы.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.
«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты – провел Киевскую оборонную операцию. Он также имеет успешный опыт наступления – Харьковской освободительной операции», – заявил Зеленский.
«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», – добавил президент Украины, передает ТАСС.
Ранее Валерий Залужный был уволен с поста главкома ВСУ. В четверг же глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил о решении провести кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины», – написал Умеров на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).
Залужный после встречи с Зеленским сообщил, что украинское руководство сменит подход «к стратегии».
Он также сообщил, что в ходе заседания Киевсовета также рассмотрят вопрос дерусификации ряда других улиц украинской столицы, передает ТАСС.
Новые топонимы тоже будут связаны с вооруженными силами страны. Ранее в Киеве переименовали библиотеки имени Горького, Маяковского и Симонова.
Подоляк назвал причины смены главкома ВСУ Залужного на Сырского
Подоляк заявил, что решение об отставке Залужного и кадровых перестановках в ВСУ обусловлено необходимостью пересмотреть тактику, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году»; не допустить стагнации на линии фронта; найти новые решения, «позволяющие удержать и развивать инициативу»; запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.
Подоляк сообщил, что украинские власти запустили аудит действий вооруженных сил Украины за два года. Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.
Ранее Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.
NYT: Из-за остановки помощи США украинские военные остались без боеприпасов и дезертируют
Как заявил капитан ВСУ, член разведывательного подразделения Олег Войцеховский, количество дезертиров невелико, но их поток постоянен, пишет NYT, передает РЕН ТВ.
В статье отмечается, что украинские военные испытывают неуверенность относительно будущих поставок боеприпасов со стороны Запада.
Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук предрек рост дезертирства в рядах ВСУ.
Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым
«Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.
При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.
На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.
FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».
Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.
Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.
Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ
Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.
«Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».
Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.
«Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.
Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.