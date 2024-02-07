CAS объяснил дисквалификацию Валиевой

Спортивный арбитражный суд объяснил дисквалификацию российской фигуристки Валиевой

Tекст: Валерия Городецкая

В решении указывается, что в пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Петербурге, был обнаружен препарат триметазидин, в связи с чем принято решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

«Дисквалификация начинается 25 декабря 2021 года. Кроме того, все результаты соревнований от 25 декабря 2021 года были аннулированы», – говорится в решении.

В документе подчеркивается, что триметазидин, относящийся к классу гормонов и метаболических модуляторов, запрещен в спорте, поскольку может помочь сердцу функционировать лучше.

Сама спортсменка объяснила наличие препарата в своей пробе употреблением клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои таблетки, в составе которых есть триметазидин, следует из документа.

«Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами и что спортсменка не смогла доказать, что она не нарушала антидопинговые правила намеренно», – говорится в решении.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву, а сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию.